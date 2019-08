HUNDESØK: 70 år gamle Gert-Inge Bertinsson ble funnet død i skogen ved Markaryd i Sør-Sverige. Her søker politiet i området rundt åstedet tidligere i august. Foto: Johan Nilsson / NTB Scanpix

Svensk avis: Eks-soldat jaktes for drap på Gert-Inge (70)

To ukrainske menn er mistenkt for drapet på Gert-Inge Bertinsson (70). Den ene av dem, en 47 år gammel ekssoldat, er fortsatt på frifot.

10. august ble Gert-Inge Bertinsson funnet død i skogen utenfor Markaryd, et tettsted i Småland sør i Sverige. Den 70 år gamle mannen ble sist sett 31. juli, etter en tur til frisøren, ifølge Expressen.

En av de mistenkte er fengslet i Tyskland, mens Oleksandr Traiduk (47) er internasjonalt etterlyst og jaktes over hele verden.

– Vi vet ikke hvor han er. Tydeligvis har de delt seg, men vi vet ikke når eller hvor, sier Robert Loeffel, talsperson for politiet i Sverige, til Expressen.

Politiet ber de som ser Traiduk kontakte dem, men ikke gripe inn selv. Den ukrainske 47-åringen oppgir selv på sosiale medier at han tjenestegjorde som soldat på 90-tallet, og har lagt opp bilder av seg selv med militærutstyr og våpen, ifølge avisen.

MISTENKT: Politiet i Sverige har etterlyst Oleksandr Traiduk (47), som er mistenkt for drapet på 70-åringen. Foto: Politiet

– Den eneste trøsten som finnes

Dagen etter at Bertinsson forsvant søkte politiet etter 70-åringen med hund og helikopter. 10. august ble han funnet død i skogen ved E4, omtrent en mil unna sitt eget hjem.

Fem dager tidligere hadde en av de mistenkte forsøkt å ta ut penger med Bertinssons bankkort i Stockholm.

Da den ene av de mistenkte ble arrestert, sa samboeren til den drepte 70-åringen at det var det familien hadde håpet på, ifølge Expressen.

– Han kommer ikke til å komme tilbake uansett, sier samboeren til avisen.

– Det eneste som kan oppnås nå er at de straffes for det, og at vi kanskje kan få vite hvorfor dette har skjedd. Det er den eneste trøsten som finnes.

80-åring forsvunnet

Politiet tror Traiduk har stjålet Bertinssons bil, en Volvo XC90. Bilen ble sist sett 128 mil nord for Markaryd, i Adak, i Västerbotten i Nord-Sverige. Der forsøkte de å få jobb som bærplukkere, ifølge Expressen.

6. august, rundt samme tid som de to ukrainske mennene var i Adak, forsvant 80-åringen Olle. Han var på sykkeltur, og politiet etterforsker saken som en kidnapping.

Hittil er ingen mistenkt, men politiet undersøker om det er en sammenheng mellom mordet i Markaryd og kidnappingen i Adak. De ukrainske mennene har ikke status som mistenkte i kidnappingssaken.

– Det er fælt å ikke vite hvor han er eller hva som har skjedd. Politiet har vært veldig flinke, og gjør alt de kan, men det er som å finne nålen i høystakken, sier Olles kone til Expressen.

I skogen utenfor Adak fant en eldre kvinne et valgkort som politiet knytter til drapet på Bertinsson, ifølge Expressen.

Kan ta tid å få mistenkt utlevert

En av de mistenkte ble arrestert ved en motorvei sør for Berlin. Det svenske politiet må be om å få ham utlevert fra Tyskland.

– Prosessen er i gang, men det er vanskelig å si hvor lang tid det kommer til å ta. Det er avhengig av hvordan han stiller seg til å utleveres, sier Loeffel.

En utleveringsbegjæring må behandles i det tyske rettssystemet. Det forteller Christoph Lange, talsperson for statsadvokaten i Brandenburg i Tyskland.

– Tanken er at han skal utleveres til Sverige, sier han til Expressen.

Publisert: 25.08.19 kl. 03:33

