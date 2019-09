STORE NEDBØRSMENGDER: Brannvesenet i Oslo må prioritere oppdragene onsdag kveld. Foto: Terje Pedersen, VG

Brannvesenet etter styrtregnet i Oslo: – Har ikke kapasitet til å bistå alle

Politiet har i tillegg advart bilister i Oslo om å kjøre forsiktig på grunn av styrtregnet onsdag kveld.

Styrtregnet i Oslo har forårsaket en hektisk kveld for brannvesenet, som har vært nødt til å prioritere oppdrag hvor de kan redde liv og helse - eller berge kritisk infrastruktur og større verdier.

– Det har vært en fryktelig hektisk kveld i dag. Vi har fått inn masse oppdrag på kort tid, sier vaktkommandør Arvid Norstrand i Oslo brann- og redningsetat.

Det er Oslo øst som har fått merke styrtregnet mest. Nordstrand legger til at oppdragene flest handler om vanninntrengning i kjeller og sokkel.

– Et slikt vær som dette skaper masse henvendelser. Dessverre har vi ikke kapasitet til å bistå alle, så vi ber boligeiere om å ta kontakt med forsikringsselskapet.

Brannvesenet har imidlertid ikke økt beredskapen for kvelden.

Politiet opplyser om at det er mye vann i veibanen flere steder, og at det er fare for vannplaning.

Østlandet har blitt oppdatert til farevarsel på gult nivå, hvor det er ventet mellom 35 til 40 millimeter regn på seks timer onsdag kveld.

– Nå har vi hatt et lavtrykk over Østlandet som er årsaken til regnværet. Når jeg ser på radaren nå, ser det ut som det området med kraftigst nedbør har passert Oslo, sier vakthavende meteorolog Marit Berger i Meteorologisk Institutt til VG onsdag kveld.

– Det blir nok roligere utover kvelden om ikke så lenge. Det verste har nok passert.

Målestasjonen på Blindern viser at det har kommet rundt 30 millimeter regn på ni timer, ifølge meteorologen.

– På det meste har det regnet over ni millimeter på én time. I Oslo skal det ikke komme så mye nedbør på så kort tid, for det kan fort bli problematisk. I Oslo er alt asfaltert, så ni millimeter er ganske mye fordi vannet ikke får renne bort, sier Berger.

Øst politidistrikt skriver også på Twitter at det er mye vann på veien i Østfold og Akershus, og oppfordrer bilister til å kjøre forsiktig.

Publisert: 04.09.19 kl. 21:58 Oppdatert: 04.09.19 kl. 22:16







