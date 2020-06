BADELIV: Mange nordmenn har kost seg i solen i det siste. Her fra Kadettangen i Bærum nå i juni. Foto: Stian Lysberg Solum

Klimaforskerens «spådom»: Slik blir juli-været i Norge

Vi vil få en juli måned på normalt nivå, tror klimaforsker Erik W. Kolstad. Men Sør- og Øst-landet har en liten grunn til å glede seg litt ekstra.

Der er det over 50 prosent sjanse for at det blir en litt varmere sommermåned enn normalt, viser prognosene.

– Det er ikke store utslag, og det ser ut til å bli en vanlig juli måned, hvor været vil variere, forteller han.

Han heller imidlertid kaldt vann i årene på de som håpet på en reprise av tropesommeren 2018.

JULI-VÆRET: Slik er modellen klimaforsker Erik W. Kolstad har laget. Foto: Sfeprosjektet.wordpress.com

– I 2018 var det veldig store utslag, og vi så at det ville bli veldig varmt, de store utslagene har vi ikke nå. Vår første reaksjon var egentlig at det var et litt kjedelig varsel, påpeker klimaforskeren.

– Ekstremt usannsynlig

Han mener også at det ikke er noen grunn til å gå rundt å håpe på en gjentakelse med det første.

– På Østlandet var det fem grader varmere enn normalt. At vi skal få en slik sommer igjen er ekstremt usannsynlig uansett år.

SOMMER: Oslo har fått en god dose sommer i juni, ifølge klimaforsker er det sannsynlighet for at det er mer godvær i vente. Foto: Mattis Sandblad

Kolstad jobber for NORCE og Bjerknessenteret. I dette prosjektet kalt Seasonal Forecast Engine lager de prognosene ved å gjøre hundrevis av varsler. Ved å se på de kan de anslå sannsynligheten for hvordan været vil være over en periode.

For resten av landet ser det hakket dårligere ut enn Sør- og Østlandet.

– Langs kysten på vestlandet og oppover i landet er det dessverre sannsynlig at det blir litt kjøligere enn vanlig. Men det er viktig å påpeke at det ikke er noe veldig store utslag, og på ingen måte tegn på at det blir spesielt kald eller dårlig juli i de områdene. Heldigvis, siden det er en sommer hvor mange skal feriere i Norge, forklarer Kolstad til VG.

Fin-været fortsetter

Juni har foreløpig vært en solfylt måned, med sommertemperaturer over store deler av landet. Skal vi tro meteorologene fortsetter det den neste tiden.

– I nord og i Trøndelag ser det ut til å bli mye sol og fint vær. Sørover kan det komme noen byger periodevis, men vil i hovedsak holde seg fint inn mot helgen, før det vil bli mer nedbør lørdag og søndag, forteller meteorolog Rafael Escobar Løvdahl.

Publisert: 18.06.20 kl. 13:15

