NEKTER STRAFFSKYLD: Her er Young Bloods-lederen avbildet på ferie i Marokko. Det var også i Marokko at han ble pågrepet av politiet – og senere utlevert til Norge, blant annet på grunn av denne straffesaken. Foto: PRIVAT

Young Bloods-leder (29) dømt til syv års fengsel

Lederen (29) av den kriminelle gjengen Young Bloods er dømt for forsøk på overlagt drap, forbund om frihetsberøvelse og for å ha unndratt et vitne fra forfølgning.

Det kommer frem i en dom som ble avsagt i Oslo tingrett lørdag.

Tingretten mener den 29 år gamle gjenglederen var oppdragsgiver da et tidligere medlem av Furuset Bad Boys ble forsøkt drept utenfor sitt eget hjem på Furuset i 2012.

«Han var ikke selv på stedet, men dirigerte andre dit etter nøye overveielse. Forsøket på å ramme N.N. (fornærmede) fremstår for retten som et forsøk på en henrettelse, jf. dette at han blir forsøkt skutt idet han går ut gjennom ytterdøren til oppgangen. Retten kan ikke se noen formildende omstendigheter ved handlingen.», står det i dommen.

Tingretten mener at liggetiden i den alvorlige straffesaken utgjør et markant brudd på EMK og at den utgjør en belastning for gjenglederen, som har vært siktet i saken i mange år.

«Straffen må av den grunn reduseres med noe over det halve.», står det i dommen.

Retten om frihetsberøvelsen: Privat rettshåndhevelse

Oslo tingrett mener det av allmennpreventive hensyn må reageres strengt mot avtaler som inngås om frihetsberøvelse.

Retten har funnet Young Bloods-lederen skyldig for denne delen av tiltalen, hvor en familiefar ble holdt innesperret og torturert i en leilighet på Holmlia i 2015.

Bakgrunnen skal ha vært anklager mot familiefaren om at han hadde stjålet narkotika.

«Her har den preg av å være inngått som ledd i privat rettshåndhevelse. En pakke med narkotika eller penger var borte og dette måtte få konsekvenser for personen de tiltalte mente sto bak.», står det i dommen.

Retten mener også at den 29 år gamle gjenglederen var «den ledende».

Gjenglederen ble også dømt for å ha unndratt en kvinne fra straffeforfølgning.

FREDSMØTE: På denne Peppes Pizza-restauranten møttes gjenglederen og fornærmede fra 2012-saken for å forsøke å finne frem til en minnelig løsning. Foto: Hallgeir Vågenes/PRIVAT/POLITIET

Kamerater dømt

I den samme straffesaken ble ytterligere tre andre menn domfelt, som også kobles til den kriminelle gjengen på Holmlia.

En av dem, en 32 år gammel norskalbaner, ble dømt til 4,5 års fengsel for drapsforsøket på Furuset i 2012.

«Han hadde en særlig betrodd rolle der. Det var N.N (domfelte) som ved å sende meldinger fikk N.N. (fornærmede) til å komme ned og ut til der drapshandlingen skulle skje.», står det i dommen.

De to andre mennene, som også er kamerater av Young Bloods-lederen, ble begge dømt for forbund om frihetsberøvelse og fikk straffer på henholdsvis to års fengsel og to år og tre måneders fengsel.

De to fornærmede mennene i straffesaken ble tilkjent 150.000 kroner i oppreisningserstatning hver, ifølge dommen.

Publisert: 06.06.20 kl. 21:19

