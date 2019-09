Hundebråk på legekontor

I to perioder tok legen med seg valpen sin på jobb på et legekontor i Østfold. Det endte med søksmål.

Legekontoret aksepterte ikke hundehold på jobb og forsøkte å gå rettens vei for å forby den aktuelle legen å la valpen hennes oppholde seg i lokalene.

Legen eier halvparten av aksjene i legesenteret og medga i sitt tilsvar til retten at hun hadde hatt med seg hunde i to perioder: 18 dager i fjor høst og seks dager etter sommeren i år.

Da legen uttalte seg skriftlig til retten var hun tydelig på at hun ikke lenger hadde behov for å ha med seg hunden på jobb.

Tingretten tok derfor kontakt med advokaten som representerte legekontoret og ga uttrykk for at begjæringen om hunde-nekt på kontoret ikke lenger hadde aktuell interesse.

Advokaten mente saken ble løst på grunn av denne begjæringen og krevde at legen betalte saksomkostningene til legekontoret på drøyt 15.000 kroner.

Legen motsatte seg dette og krevde at den andre aksjonæren måtte punge ut for advokatkostnadene, siden hun som medeier ikke ønsket at legesenteret skulle ta regningen.

«Når en sak heves på grunn av manglende rettslig interesse, hører den ikke lenger under domstolene. Saken er da formelt sett vunnetavsaksøkte.», står det i kjennelsen fra tingretten.

Retten mente også at det ikke var grunnlag for å tilkjenne saksøker sakskostnader og legger til grunn at den andre aksjonæren betaler advokaten.

