VINNER OG TAPER: Trygve Slagsvold Vedum og Sp ligger an til å bli valgvinnere, mens Jonas Gahr Støre og Arbeiderpartiet får det dårligste resultatet i et kommunevalg siden krigen. Foto: HELGE MIKALSEN, VG

Ap-Jonas etter valgsmellen: – Jeg tviler ikke på meg selv

Venstre-leder Trine Skei Grande sier de har fått et «ordentlig spark i baken», mens Jonas Gahr Støre holder fast på at han vil fortsette som Arbeiderpartiets leder.

Nå nettopp







Partilederne møttes ved 00.20-tiden til debatt i vandrehallen på Stortinget.

Noen timer tidligere kom de første tallene fra årets lokalvalg, hvor i hvert fall Trygve Slagsvold Vedum og Senterpartiet har all grunn til å juble. Mindre fornøyde er Arbeiderpartiet, som ligger an til en dramatisk nedtur.

Ap-leder Jonas Gahr Støre ble fra start konfrontert med at de ligger an til å gjøre det dårligste kommunevalget i moderne tid.

– Det er ikke et resultat å være fornøyd med. Vi har løftet oss gjennom valgkampen, men vi skulle gjerne vært høyere. Vi har en stor jobb å gjøre, særlig i Nord-Norge.

Få oversikt: Dette må du vite om kampen om storbyene

Han ble presset på hvor vidt det er riktig at han fortsetter som leder av Arbeiderpartiet, noe han selv mener er riktig. På spørsmål om han tviler på seg selv, svarte han:

–Nei, jeg tviler ikke på meg selv. Jeg er ydmyk overfor resultatet. Men jeg er stolt av laget, men ser veldig tydelig i dag at vi må gjøre ting bedre. Det er en frustrasjon og stemning der ute som vi ikke klarer å fange. Det må vi jobbe med, og særlig i Nord-Norge og de store byene har vi opplevd det.

– Vi vinner som lag og taper som lag. En leder må alltid ta ansvar og jeg er innstilt på det, fortsatte han.

Les mer: Tror ikke på lederstrid etter etterkrigstidens dårligste valg

Statsminister Erna Solberg (H) ble konfrontert med at hun har advart mot retorikken og politikken til Trygve Slagsvold Vedum, lederen av et parti som Høyre nå har mistet mange velgere til.

– De fleste velgerne har blitt hos meg, selv om en del har gått til Sp. Jeg mener at vi har en politikk som gjør distriktene sterkere. Jeg tror jo ikke Sps løsninger på mange områder kommer til å bidra til annet enn å forverre en langsiktig utvikling, sier hun.

Bli oppdatert: Sjekk resultatene der du bor

På spørsmål om valgvinner Vedum har knekt en kode som Solberg ikke har, svarer hun at det ikke er tvil om at det er mange som føler en usikkerhet rundt endringene regjeringen har gått inn for.

– Men det er ikke fordi vi har lyst til å forandre Norge at vi forandrer Norge, det er fordi Norge forandres at vi må levere andre tilbud og jobbe på en annen måte.

Les også: Sp med sjokk-resultat i Ap-bastion

GRUNN TIL Å GLISE: Sps Trygve Slagsvold Vedum var i godt humør før partilederdebatten på Stortinget. Siv Jensen og Erna Solberg har imidlertid gjort et dårlig valg. Foto: HELGE MIKALSEN, VG

Hun sier at de nå skal bruke tid på å se på årsakene til at de har mistet velgere, blant annet i flere av de store byene. Men forklarer det blant annet slik:

– Vi har mistet en del velgere i byene. Fordi vi har fått konkurranse på klimapolitikk, som andre har vært flinkere å fremme enn oss. Også har vi bompengepartiene som har spist en del velgere fra oss i de store byene.

FNB kan bli jevnstore med Ap og Høyre: «Dette er nesten over forventningene»

Miljøpartiet De Grønne har også gjort et svært godt valg, spesielt i de største byene. I Oslo ligger de an til å få hele 16,9 prosent, og puster med det Ap i nakken.

– Det er et gjennombrudd for oss. Men også de som skal arve kloden som har vunnet valget. Det er barnas valg, og det er jeg veldig, veldig glad for. Vi har mye folk der ute som er klare til å gå inn i kommunestyret og fylkesting for første gang, sier MDGs talsperson Une Bastholm.

VGs Hans Petter Sjøli kommenterer: «Folk gråt av ren, ubesudlet glede»

Frp-leder Siv Jensen var klar på at de nå skal brette opp ermene frem mot valget i 2021. Hun trakk også frem at regjeringspartnerne, som alle har gått tilbake under årets valg, har en jobb å gjøre.

– Vi må ha tydeligere gjennomslag, klarere serie. Jeg har sagt det tidligere også at det er viktig at regjeringspartiene synes og at det ikke ender i kompromisser der ingen av partiene er synlige.

Les også: Sp-Trygve hylles etter rekord-prognose

Trine Skei Grande og Venstre har også mistet velgere. Partilederen hadde imidlertid ingen tro på at Venstres samarbeidsregjering med Høyre, Frp og KrF var årsak til tilbakegangen.

– Jeg vet ikke om det er regjeringsprosjektet som har vært på valg i år. Jeg trodde at dette var et lokalvalg, og det tror jeg faktisk at velgerne, i hvert fall til Venstre, har oppdaget.

– Jeg tror at vi har klart å vise resultater gjennom dette samarbeidet. Vi kan ikke være i en situasjon der det ikke lønner seg å ta ansvar og der det ikke lønner seg å finne politiske løsninger.

VGs Tone Sofie Aglen kommenterer: Et valg vi knapt har sett maken til

Hun la til at partiet ikke hadde vært flinke nok til å løfte de liberale verdiene.

– Vi har fått et ordentlig spark i baken med dette valget for å vise at vi trenger et slikt parti i norsk politikk.

Går mot brakvalg i Tromsø: – Blir en hestehandel

SV-leder Audun Lysbakken trekker frem tydelige standpunkt som en av årsakene til hvorfor SV gjorde et godt valg:

– Dette er et rødgrønt valgskred på mange måter, og det er fordi det er en folkelig uro. Det handler om den økende ulikheten i makt og rikdom, det handler om klimakrisen og det handler om sentraliseringen.

– Jeg tror mange leter etter tydelige svar rundt de tingene de er urolige for, og det er en av grunnene til at vi gjør vårt beste lokalvalg på mange, mange år. Det er selvfølgelig veldig gledelig, og betyr at får muligheten til å være med å styre veldig mange kommuner.

Publisert: 10.09.19 kl. 00:56







Mer om