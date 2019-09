Terje Søviknes (50) på Fremskrittspartiets landsmøte i mai. Nå kan Frps nestleder miste ordførerkjedet. Foto: Frode Hansen

Søviknes (Frp) på pinebenken: Kan bli kastet som ordfører

KrF er på vippen - og Terje Søviknes (Frp) på pinebenken: Men kampen om makten i nye Bjørnafjorden kommune blir neppe avgjort i kveld.

Os i Hordaland er kalt Fremskrittspartiets utstillingsvindu. Partiets nåværende nestleder Terje Søviknes (50) har vært ordfører i kommunen sør for Bergen siden 1999.

Men Os er slått sammen med landbrukskommunen Fusa, der Senterpartiet har regjert. Og i nye Bjørnafjorden kommune glapp flertallet for Søviknes.

Høyre og Frp har 17 mandater og trenger ett til for å få flertall. Det samme gjør de rødgrønne: Arbeiderpartiet, SV, SP og MDG har også 17 mandater.

KrF er på vippen, med sitt ene mandat.

– Det er ofte der KrF ender. Som et sentrumsparti kan vi gå til begge sider, sier Jostein Bondevik, som på vegne av KrF leder sonderingene med de andre partiene.

Før valget var KrF klokkeklare.

– Førstekandidaten vår uttalte at vi ønsker et skifte. Vi har ikke endret oppfatning.

– Det betyr at KrF ikke ønsker Søviknes i ordførerstolen?

– Vi vil bruke et par dager på å sondere om ulike konstellasjoner, slik at vi skal være trygge på at vi lander på rett sted. Jeg tror de fleste partiene snur seg rundt etter valget.

– Kan det bli en avklaring allerede i kveld?

– Det tviler jeg på, for konklusjonen må styrebehandles, sier Jostein Bondevik.

KrF har vært i opposisjon i 20 år i Os, hvor Frp og Høyre har hatt flertall. KrF er politisk uenige med Frp om skolepassering og arealpolitikk i kommunen.

Det var Bjarte Samnøy fra Fusa som ble valgt inn i det nye kommunestyret fra KrF.

På rødgrønn side er ordførerkandidaten Arbeiderpartiets Trine Lindborg. Hun har ikke besvart VGs henvendelse.

På valgkvelden sa Søviknes til Bergens Tidende at han mener det kan være fornuftig at det største partiet i Os og det største i Fusa samarbeider i den nye storkommunen.

Fikk nei fra Senterpartiet

Men Senterpartiet avslo raskt invitten.

– Vi har vært tydelige på at avstanden i lokale saker er for stor til at det framstår som naturlig å samarbeide med Frp, sier Senterpartiets Harald Lekven til Kommunal Rapport.

Sp er tredje største parti i Bjørnafjorden, etter Arbeiderpartiet. Størst er Frp, som fikk en oppslutning på 31,2 prosent i den nye storkommunen.

Terje Søviknes har ikke besvart VGs henvendelse. Hans 20 år som ordfører i Os er bare avbrutt av to år som olje- og energiminister fra 2016 til 2018.

Han forlot statsrådstolen for å få mer tid til familien hjemme i Os.

