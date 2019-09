VÅTT: Det blir regntungt på Østlandet fredag, og det ser ut til at høstferien gir vekslende vær. Foto: Meteorologisk institutt

Søkkvåt start på høstferien for mange østlendinger

Fredag skal det bøtte ned over Østlandet, og det er sendt ut farevarsel på gult nivå for flere fylker. I Vestfold kan det komme opptil 60 millimeter regn på 12 timer.

Høytrykket forlater oss, og et lavtrykk kommer inn over Sørlandet og sparker høsten i gang for fullt.

– Det er en god del nedbør i den fronten, sier Pernille Borander, statsmeteorolog ved Meteorologisk institutt i Tromsø.

I Buskerud, Oslo og Akershus ventes 30 til 50 millimeter med nedbør i løpet av 12 timer fredag. Mest kan det komme i Vestfold der Meteorologene melder om 40 til 60 millimeter i samme tidsrom.

For samtlige fylker er det sendt ut gult farevarsel for mye regn, og det kan bli både stengte veier og overvann.

REGNTUNG HØSTFERIE: Det blir en våt start på høstferien og helgen for østlendingene. Foto: Trond Solberg

Meteorologene advarer om at trafikken kan bli påvirket, og skal du legge i vei på høstferie er det lurt å regne med at reisetiden kan bli lengre enn vanlig.

– Nedbøren vil avta utover kvelden, men det er en ny situasjon vi er inne i. Lavtrykket vil bli liggende og sirkulere over Norge, og vil gi av og på med regn i hele landet helt frem til neste fredag, sier meteorologen.

Eneste unntaket er Trøndelag og Nord-Norge, som vil få sol og fint vær fredag og lørdag, før grått høstvær også vil prege værsituasjonen her, forklarer Borander.

Kulden setter inn

Den andre store endringen som kommer første høstferieuke, er et realt dropp i temperaturene.

– Vi kan vente oss at høsten virkelig setter inn fra mandag, sier meteorologen.

– Det starter i Nord-Norge på søndag. Da dreier det til nordavind, og det blir kjøligere. Det ser ut som vi går inn i en periode lengre periode med kjølig vær og litt av og på med nedbør over hele landet.

Den kjølige luften vil spres utover det ganske land og føre til temperaturer på under fem grader de fleste steder.

– Unntaket er Oslo-området, Vestfold, Østfold og Agder. Her vil temperaturene kunne ligge på opp imot ti grader, sier meteorologen.

Den gode nyheten er at det også er muligheter for solglimt innimellom slagene, så bare grå værutsikter er det ikke.

Snøen kan komme for å bli i fjellet

De lave temperaturene vil føre til at nedbøren kommer som snø i høytliggende strøk, så skal du til fjells eller over fjellovergangene i høstferien er det best å sko om bilen.

SNØ I FJELLET: Det er ventet snø i fjellet den første høstferieuken, så skal du over fjellovergangene er det lurt å legge om dekkene. Her fra Hardangervidda i oktober 2018. Foto: Harald Vikøyr

– Her i nord har snøen allerede lagt seg på fjelltoppene, så jeg vil nok tro at snøen som kommer vil legge seg – også i fjellene i Sør-Norge. Vet man at man skal oppover i høyden er det lurt å følge med på anbefalinger fra Vegvesenet, og etter hvert også meldingene fra oss, oppfordrer hun.

– Vi er jo straks kommet til oktober, og jeg ser ingen varme temperaturer med det første. Det kan se ut som at snøgrensen nå trekker nedover, og at snøen blir liggende i fjellet.

Foreløpig er det vått i fjellet - men det kan komme snø. Slik ser det ut på Dyranut på Hardangervidda nå:

