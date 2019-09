STATSRÅD: Svein Ludvigsen var fiskeriminister for Høyre i Kjell Magne Bondeviks andre regjering. Foto: Bjørn Sigurdsøn

Smell for Svein Ludvigsen: Store deler av anken avvist

Hålogaland lagmannsrett avviser store deler av anken til tidligere fiskeriminister Svein Ludvigsen. – Vi er overrasket, sier 73-åringens forsvarer.

Nå nettopp







Lagmannsretten vil kun behandle ett av tiltalepunktene: Hvorvidt Ludvigsen har misbrukt en asylsøkers lettere psykiske utviklingshemming til å skaffe seg sex, og en eventuell straffeutmåling på dette punktet.

Svein Ludvigsen forklarte i tingretten at han ikke husket den fornærmede mannen, mens mannen selv og flere vitner forklarte at de hadde hatt kontakt over en lengre periode.

les også Svein Ludvigsen (72) dømt til fem års fengsel: – Kynisk og alvorlig

– Skuffet

– Han hadde håpet at saken skulle være ferdig og er skuffet over at den må opp på nytt igjen. Det er åpenbart en tilleggsbelastning for ham, sier den fornærmede mannens bistandsadvokat Ole Magnus Strømmen til VG.

Advokaten mener samtidig at saken og bevisene fremsto annerledes under muntlig rettsforhandling.

– Jeg mener saken fremsto klarere i retten og håper lagmannsretten vil være enig i det, sier Strømmen.

De mest alvorlige tiltalepunktene skal ikke behandles på nytt. I kjennelsen skriver lagmannsretten at tingrettens bevisbedømmelse med hensyn til de andre straffbare forholdene i saken legges til grunn ved straffeutmålingen.

MÅ I RETTEN IGJEN: Bistandsadvokat Ole Magnus Strømmen i Nord-Troms tingrett. Svein Ludvigsens forsvarer Kai Vaag i bakgrunnene. Foto: Terje Mortensen

– Overrasket

– Vi er overrasket over beslutningen om kun å behandle en del av saken, sier Ludvigsens forsvarer Kai Vaag til VG.

Han varslet at beslutningen vil ble anket til Høyesterett.

– Det er vår oppfatning at Ludvigsen hverken har misbrukt sin stilling eller kan dømmes for menneskehandel og at så vel tingrett og lagmannsrett tar feil i sin vurdering. Dette må Høyesterett i siste instans avklare. Det er flere forhold i Ludvigsens anke som lagmannsretten ikke har tatt stilling til, fortsetter Vaag.

les også Bakgrunn: Han var kongen av Nord-Norge

I tingretten ble Ludvigsen dømt til fem og et halvt års fengsel for å ha misbrukt sin stilling om fylkesmann i Troms til å skaffe seg seksuell omgang. Straffeutmålingen var i tråd med aktor Tor Børge Nordmos påstand.

– Fra påtalemyndigheten sin side tar man til etterretning at det ikke blir full ny prøving av alle spørsmålene, men kun for én post, og at der blir straffeutmålingen prøvd på nytt, sier Nordmo til NRK fredag.

Publisert: 27.09.19 kl. 18:26







Mer om