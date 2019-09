Thailandsk politi: Nordmann etterlyst av Interpol

Ifølge thailandske medier er nordmannen som er siktet for dødsvold i Thailand etterlyst av Interpol.

I august ble det kjent at en norsk borger ble pågrepet i Thailand.

Politiet sa at en britisk mann, som bodde på naborommet, tok med seg en kniv og gikk for å konfrontere nordmannen som skal ha vært høylytt og beruset på sitt hotellrom. De skal da ha havnet i et basketak.

Ifølge politiet ble nordmannen knivstukket i skulderen. Deretter skal han ha tatt kvelertak på briten, som døde. Nordmannen skal ha forklart til politiet at han ikke mente å drepe briten.

Nordmannen er løslatt, men fikk ikke forlate Thailand før en eventuell rettssak.

ifølge thailandske medier har nordmannen unnlatt å møte i retten. Derfor skal han være etterlyst av Interpol.

Politiet sier nå til thailandske medier at de sendte forespørsel til Interpol tirsdag 17. september og at de fredag fikk bekreftelse på at etterlysningen er sendt ut.

TV2 skriver at de har sett etterlysningen.

VG har snakket med mannens advokat, Sulman Hussein, som fredag undersøker saken. Han sier at han er i dialog med Kripos og venter svar. Utover det vet han ikke mer om saken, enn det han selv har lest i thailandske medier.

