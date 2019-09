FORSVARER NORDMANNEN: Advokat Sulman Hussain er forsvarer for nordmannen som er siktet for dødsvold i Thailand. Foto: Frode Hansen

Nordmann etterlyst av Interpol: – Han frykter for livet sitt

Nordmannen i 50-årene som er siktet for dødsvold i Thailand er internasjonalt etterlyst etter at han ikke møtte opp i retten. Advokaten forklarer det med at klienten frykter for livet sitt.

Det var i august det ble kjent at en norsk borger var pågrepet i Thailand.

Politiet sa at en britisk mann, som bodde på naborommet, tok med seg en kniv og gikk for å konfrontere nordmannen som skal ha vært høylytt og beruset. De skal da ha havnet i et basketak.

Ifølge politiet ble nordmannen knivstukket i skulderen. Deretter skal han ha tatt kvelertak på briten, som døde. Nordmannen skal ha forklart til politiet at han ikke mente å drepe briten.

Den norske mannen i 50-årene er løslatt mot kausjon, men fikk ikke forlate Thailand før en eventuell rettssak.

Han er nå internasjonalt etterlyst av Interpol etter at han ikke møtte opp i retten.

– Tar situasjonen tungt

– Jeg har vært i kontakt med lokale myndigheter i Thailand. Det er de som har sendt ut etterlysningen i Interpol. Jeg kan bekrefte at han er internasjonalt etterlyst akkurat nå, sier nordmannens forsvarer, Sulman Hussain.

Han forteller at klienten hans synes situasjonen er vanskelig.

– Jeg har hatt telefonkonferanse med ham nå i kveld og han tar hele situasjonen svært tungt. Spesielt dette med at han er internasjonalt etterlyst. Han er tydelig på at han aldri har ment å unndra seg straffeforfølgning, sier advokaten.

Ifølge Hussain har klienten hans sett det som nødvendig å holde seg borte fra offentligheten for å ivareta sin egen sikkerhet etter at han skal ha mottatt flere drapstrusler.

– Han frykter for livet sitt. Både jeg og min advokatkollega i Thailand har forsøkt å få iverksatt nødvendige tiltak med politiet, men de har ikke ønsket å stille opp med de ressursene og har ikke hatt vilje til det. Min klient har derfor sett på det som nødvendig og ta ansvar for sin egen sikkerhet og har holdt seg borte fra offentligheten. Han ønsker å møte i retten for å avgi sin forklaring, men ikke før hans sikkerhet kan garanteres.

– Har mottatt konkrete drapstrusler

Advokaten forteller at truslene kommer fra både britiske- og thailandske statsborgere.

– Han har for eksempel mottatt helt konkrete drapstrusler fra personer tilfeldig på gaten og på hotellet der han har bodd. Der var det folk som sto utenfor hotellrommet hans og ventet på at han skulle forlate rommet. Han har sett på dette som en siste løsning, men også en nødvendighet for å avverge disse truslene, sier advokaten.

Hussein sier også at nordmannen mener å ha handlet i selvforsvar, og at han har det svært vanskelig.

– Han lever i et mareritt nå.

VG har gjentatte ganger forsøkt å få en kommentar fra thailandsk politi fredag, men har ikke lykkes. Det har heller ikke lyktes å få en kommentar fra Interpol.

Publisert: 20.09.19 kl. 14:22 Oppdatert: 20.09.19 kl. 22:09







