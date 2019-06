Ludvigsen-saken: – Vanskelig å se for seg at de skal ha funnet på dette

NORD-TROMS TINGRETT (VG) Statsadvokat Tor Børge Nordmo mener de tre fornærmede ikke har noe motiv for å fortelle om det de mener er overgrep fra Svein Ludvigsen.

Oppdatert nå nettopp







– I denne saken har vi tre fornærmede, tre muslimske menn, som har forklart seg uavhengig av hverandre slik vi ser det. Det er ingen holdepunkter for at de skal ha sammenholdt sine forklaringer, sier Nordmo i sin prosedyre som han innledet klokken ni mandag morgen.

– Det har ikke fremkommet noe motiv utover at de ønsket at det skulle ta slutt og at de følte seg krenket, fortsetter Nordmo.

AKTOR: Statsadvokat Tor Børge Nordmo (t.h.), her sammen med politietterforsker Frode Rasmussen. Foto: Terje Mortensen, VG

les også Svein Ludvigsen om overgrepsanklagene: – De lyver

Statsadvokaten viser til at det er gjennom jobben som fylkesmann i Troms at Ludvigsen har kommet i kontakt med alle de tre fornærmede.

– Han opptrer innledningsvis omsorgsfullt og er genuint opptatt av dem. Han har fått kontakt med dem alle gjennom sitt arbeid og snakker om å gjøre noe for dem og deres livssituasjon. Det gjør at de får tillit til ham.

Svein Ludvigsen nekter straffskyld.

les også Svein Ludvigsen løy i åtte politiavhør – så kom rettssaken

«Troverdighetsvurdering»

Aktor mener også det er av betydning at de fornærmede har forklart seg om homofil kontakt med Ludvigsen, selv om det ikke har vært kjent at Ludvigsen også har vært tiltrukket av menn.

– Fra påtalemyndighetens side er det vanskelig å se for seg at de skulle ha funnet på dette her selv, sier Nordmo.

Han beskriver rettens oppgave som en «troverdighetsvurdering».

– Når retten skal foreta en slik vurdering så vil det ha betydning om en person endrer sin forklaring og tilpasser den til saken, sier Nordmo.

Han viser her til at Svein Ludvigsen selv har erkjent at han løy i åtte politiavhør før han endret forklaring i retten.

– Det siste avhøret ble tatt på Ludvigsens anmodning fordi han ønsket å korrigere enkelte detaljer. Likevel endret han forklaring nå i retten.

Slettede samtaler

Underveis i saken har retten fått se en lang rekke tekstmeldinger sendt mellom Ludvigsen, de fornærmede og andre personer.

Tor Børge Nordmo mener samtidig at Ludvigsen trolig har slettet en del meldinger. Han viser til at det er lite korrespondanse med den hovedfornærmede i saken, en nå 25 år gammel mann.

– Vi mener det underbygges fornærmedes forklaring om at han har blitt fortalt at han må slette samtaler, sier Nordmo.

Han viser samtidig til en avlyttet telefonsamtale der Ludvigsen sier «Du har vel sletta alt» og en messenger-samtale der Ludvigsen skriver «Nå sletter jeg samtalen».

Statsadvokaten vil avslutte prosedyren med å legge ned en påstand om hva påtalemyndigheten mener straffen for Ludvigsen bør være.

Senere mandag holder de tre bistandsadvokatene sine prosedyrer. Rettssaken avsluttes tirsdag med forsvarernes prosedyre.

Saken oppdateres

Publisert: 24.06.19 kl. 09:29 Oppdatert: 24.06.19 kl. 09:58