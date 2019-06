MANGLET SKILT: Bildet er tatt dagen etter ulykken. Bane NOR påpeker i sin egen ulykkesrapport at gjerdet var for lavt og området manglet skilt. Foto: TORE KRISTIANSEN / VG

Filipstad-ulykken: Mangler kontroll på disse varselskiltene

For to år siden slo en rapport fast at det måtte settes opp flere skilt på Filipstad, inkludert «høyspenning livsfare». Men rapporten ble ikke fulgt opp, og banesjefen kjente ikke til den.

Bane Nor kan heller ikke svare på hvor lenge det er siden det hang varselskilt på gjerdet der tre ungdommer tok seg inn til Filipstad-tunnelen søndag 24. februar.

– Og dét er mangelen i systemet vårt. Vi klarer å dokumentere at det har vært folk der, men vi klarer ikke å dokumentere at A: er jobben gjort godt nok og B: har de faktisk signa av at «yes, skiltet var riktig, på den datoen»., sier områdedirektør Lars Berge til VG.

15 -åringen Even Warsla Meen omkom da han, sammen med kjæresten og bestevennen, tok seg inn via et hull i gjerdet. Der inne sto to hensatte togsett som de tre klatret opp på.

Alle tre fikk strøm i seg, og de to andre ble sendt til sykehus med alvorlige skader.

PÅ BROEN: Tre slike skilt hang på broen over tunnelen hvor ulykken skjedde. Ved det lave gjerdet ved tunnelen var det ingen skilter å se. Foto: Tore Kristiansen / VG

Høyspentanlegget i tunnelen har en spenning på 15.000 volt.

Like etter ulykken dokumenterte VG at gjerdet som skal beskytte og hindre allmennheten mot å gå inn på skinnegangen på det laveste var hele 70 centimeter lavere enn Bane NORs eget regelverk (punkt 3.3) tilsier.

Men heller ikke varselsskilt var i henhold til regelverket, noe Bane Nor selv også påpeker i sin egen ulykkesrapport.

Bane Nor innrømmer nå til VG at de ikke vet når skiltingen sist var i henhold til regelverket.

De opplyser også at siste visitasjon (hvor anlegg sjekkes visuelt for feil og mangler) på området var 31. januar i år. Da ble det ikke registrert noe om gjerder og skilting. Det er dokumentert at slike visitasjoner utføres hver måned.

MANGLET: Ifølge regelverket skulle dette hengt på gjerdet på Filipstad. Foto: Hentet fra Bane NORs tekniske regelverk

I en rapport fra 24. april 2017 nevnes det at det må settes opp flere skilter på Filipstad, deriblant «Farlig område. Adgang forbudt». Dette skal ifølge regelverket settes opp lett synlig på gjerder. VG så ingen slike nedenfor ungdomsklubben dagen etter ulykken.

Manglet: «Adgang forbudt»

Da VG var på stedet dagen etter ulykken, så vi tre skilt som hang på broen over tunnelen. På gjerdet nedenfor fritidsklubben var det kun festet noen små gule merker med «Z-19» på.

VG har fått innsyn i flere Bane NOR-rapporter og -risikoanalyser knyttet til tiltak og sikkerhet knyttet til tredjeperson (alle som ikke er ansatte og passasjerer). I flere av dem går følgende igjen: Riktige skilt skal brukes og være synlige.

I den to år gamle rapporten ble det også vist til at man må Filipstad måtte kontrollere generelle tiltak: Gjerder må være intakte og områder skal merkes med et skilt som sier at det er forbudt å klatre på tog og at det er livsfarlig å berøre ledninger.

Banesjef ble ikke forelagt rapport

Snart fire måneder etter ulykken stiller flere representanter fra Bane NOR til intervju med VG om ulykken og sikkerheten på Filipstad. Lars Berge (områdedirektør Oslo/Øst), Guttorm Moss (banesjef Oslo), Sverre Christensen (sikkerhetsrådgiver) og Thor Erik Skarpen (pressesjef).

BANE NOR: Sverre Christensen, Lars Berge og Guttorm Moss ønsker å understreke at det er 700 skilt på Filipstad, men at det dessverre manglet «Adgang forbudt»-skilt der ungdommene tok seg inn. Foto: Frode Hansen / VG

Banesjefen svarer nei på spørsmål om den to år gamle rapporten ble fulgt opp. Nei på om noen dro til Filipstad og satte opp skilt og sjekket at gjerdene var intakte.

Men så var han ikke klar over rapporten, kommer det frem i Bane NORs egen rapport etter ulykken.

TRIPPEL: Skiltingen i etterkant av ulykken. Foto: Hentet fra Bane Nors ulykkesrapport

Områdedirektøren og sikkerhetsrådgiveren er tydelige på at det ikke er banesjefens feil, ettersom en mengde med rapporter lages årlig, og denne ikke ble forelagt banesjefene.

– Dette handler om at vi må ha et godt oppfølgingssystem som trigger viktige saker, sier områdedirektør Berge.

Eget skilt for hensettingsområder

Tunnelen hvor to togsett sto langtidshensatt er en del av Filipstad driftsbanegård. Ifølge Bane NORs Tekniske regelverk skal driftsbanegårder og hensettingsområder merkes med skilt 4.9, som ser slik ut:

KLATRING PÅ TOG FORBUDT: Dette skiltet skal ifølge regelverket være satt opp på hensettingsområder «på egen stolpe, lett synlig ved mulige adkomstveier». Foto: Hentet fra Bane NORs tekniske regelverk

Skilttyper som begynner med 4 er såkalte «skilt for tredjeperson», altså andre enn jernbaneansatte og passasjerer.

På skiltet står det at klatring på tog er forbudt og at berøring av ledninger er livsfarlige.

VG har med bilder av skiltingen i område før og etter ulykken, samt bilder av skilt fra regelverket. Bane NOR-representantene lener seg fremover for å studere det de ser.

HVILKE SKILT?: Fra venstre: Sverre Christensen (sikkerhetsrådgiver), Lars Berge (områdedirektør Oslo/Øst) og Guttorm Moss (banesjef Oslo). Foto: Frode Hansen / VG

– «Høyspenning livsfare» skal jo stå på broen. I utgangspunktet burde det holde på gjerder å si adgang forbudt, sier banesjefen.

– I regelverket deres står det altså om et eget skilt for «stasjoner, driftsbanegårder og hensettingsområder». Vet dere når dette skiltet og «Adgang forbudt»-skiltet sist hang der?

– Nei, det er det vi ikke har klart å dokumentere, sier områdedirektøren.

Berge forteller at et av Bane NORs tiltak etter ulykken er å lage en sjekkliste som gjør jobben for visitørene som sjekker områdene lettere.

– Når det er satt opp skilt, tror vi kanskje at disse henger der for alltid. Det er noen som tar dem bort.

Bane NOR: Regelverket er ikke lovkrav fra myndighetene

I etterkant av intervjuet opplyser pressesjef Skarpen etter flere spørsmål fra VG at det ikke er spesifikke krav til nøyaktig utforming av skilt: Skilt som er satt opp må ikke se nøyaktig ut som i Bane Nors tekniske regelverket.

Videre skriver han at regelverket er ikke lovkrav eller regler fra myndighetene.

– I de tilfellene vi ikke har fulgt teknisk regelverk, så er det altså våre egne standarder vi bryter med.

– Er det ikke nødvendig å skilte med 4.9 ved hensettingsområdet, selv om det står i regelverket deres? Dere har jo satt det opp etter ulykken?

Bane Nor svarer at det skal skiltes med «Adgang forbudt», mens master og tog skiltes med «Høyspenning livsfare» – og at det er ikke høyspenningsfare å ta seg inn gjennom gjerdet eller være på området eller i tunnelen.

– Det er 700 skilt på området, og nå har vi tatt ekstra i ved også å skilte med «Høyspenning livsfare» på det nye gjerdet selv om det ikke kreves, skriver Skarpen.

Bane Nors eksperter på regelverket og praktisering opplyser ifølge ham at skiltet skal «opp ved lett synlige adkomstveier».

