SMÅBRUK: Ekteparets småbruk i Brumunddal. Foto: Bjørn Erik Rygg Lunde

Jemtland-saken: Våpenet var stjålet

De våpensakkyndige i Jemtland-saken sa i retten mandag at våpenet som drepte Janne Jemtland (36) var stjålet fra et tsjekkisk militærlager og er tsjekkisk.

NTB

Oppdatert nå nettopp







Svein Jemtland har forklart at våpenet ble kjøpt i utlandet, skriver NRK.

Han ble dømt til 18 års fengsel i Hedmarken tingrett for drap på kona i Brumunddal i desember 2017. Hun ble funnet død i Glomma etter å ha vært savnet i to uker. Han anket dommen til Eidsivating lagmannsrett der ankesaken startet mandag 17. juni.

les også Jemtland-saken: Ektemannen erkjenner ikke skyld

På dag seks i retten forklarte blant annet politivitner og rettsmedisinere seg. De vitnet om blant annet våpen og dødsårsak.

Våpengranskeren i Kripos beskrev måten skuddet falt på som «litt unaturlig» og at det ville ha vært tungt å avfyre det. Kripos foretok 18 prøveskytinger for å finne skyteavstanden. De konkluderte med at den trolig var mer enn fem centimeter.

Rettsmedisinerne har kommet til at Janne Jemtland døde av drukning to til tre timer etter skuddet. Det stemmer ikke med 48-åringens forklaring. Vannprøver ble tatt flere steder, men det ble ikke funnet treff på dette i obduksjonen.

Rettsmedisineren Silje Osberg opplyste at de fant et skuddsår i pannen til avdøde. Tiltalte har forklart at skuddet gikk av ved et uhell i et basketak mens kona holdt pistolen.

les også Jemtland tilbake på åstedet: Hevder Janne var sint og truende

TILTALT: Svein Jemtland er tiltalt for drapet på kona Janne. I tingretten ble han dømt til 18 års fengsel. Nå pågår ankeforhandlingene i Eidsivating lagmannsrett. Foto: Privat

Publisert: 24.06.19 kl. 16:07 Oppdatert: 24.06.19 kl. 16:21