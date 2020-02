SAKSØKER: Administrerende direktør Atle Berge fra Ølen Betong i rettssalen i forbindelse med saken firmaet har anlagt mot staten. Foto: Harald Henden

Ølen Betong tapte søksmålet mot staten

Ølen Betong Gruppen krevde 136 millioner i erstatning fra staten etter påståtte vervingsforsøk av ansatte ved en betongfabrikk i Murmansk fra norsk E-tjeneste og PST, som skal ha skapt store problemer for bedriften. De fikk ikke medhold i Oslo tingrett.

Staten ved Justis- og beredskapsdepartementet og Forsvarsdepartementet er frifunnet av Oslo tingrett. Retten har kommet til at det ikke er grunnlag for ansvar for E-tjenesten eller PST, verken objektivt eller på grunnlag av uaktsomhet, heter det i dommen VG har fått tilgang til.

Ifølge dommen mener retten at årsaksbildet fremstår som ganske uklart, og at det

neppe er tilstrekkelig sannsynliggjort at det ene møtet mellom E-tjenesten og Ølen Betong-sjef Atle Berge i 2013 var en nødvendig betingelse for den senere utvisningen av Berge i 2016.







Retten viser blant annet til seksjonsleder Hanne Blomberg i PST, som forklarte at forhold av mer overordnet politisk art virker å ha påvirket Russlands holdning til borgere fra vestlige land, og at bruken av pågripelser og press fra FSB og bruken av utvisninger har økt etter 2014. Blomberg viste blant annet til at slike handlinger kunne være en konsekvens av sanksjoner mot Russland etter annekteringen av Krim.

Også Jonas Gahr Støre forklarte seg om tilsvarende, og at russiske og kinesiske myndigheters reaksjoner overfor enkeltpersoner i en del tilfeller kan tolkes inn i et større perspektiv.

Retten peker til slutt på «at det under enhver omstendighet ikke kan ha vært påregnelig for

E-tjenesten at et etter alt å dømme normalt gjennomført møte med Berge skulle kunne få

som konsekvens at selskapene han var daglig leder for flere år senere skulle lide tap i hundremillionersklassen», heter det i dommen.

Ølen Betong Gruppen er dømt til å betale sakskostnader på 551.000 kroner til staten.

FAKTA: ØLEN BETONG-SAKEN Ølen Betong har gått til søksmål mot staten. Tvistesaken gjelder erstatning som følge av rekrutteringsforsøk fra E-tjenesten og PST.

Ølen Betong-konsernet investerte i 2007 og 2008 flere hundre millioner kroner i en satsing i Murmansk-området i Russland.

Firmaet mener norsk etterretning gjennomførte amatørmessige forsøk på å rekruttere informanter i selskapet.

Kontaktforsøkene ble fanget opp av russisk etterretning. De to nøkkelansatte saken gjelder – administrerende direktør Atle Berge og betongarbeider Kurt Stø – ble avhørt av det russiske sikkerhetspolitiet FSB under tøffe forhold og utestengt fra landet i ti år.

Ølen Betong-konsernet krever opp mot 145 millioner kroner i tapt fortjeneste og andre kostnader.

Motparten, ved regjeringsadvokat Fredrik Sejersted, bestrider at det er en sammenheng mellom kontakten, innreiseforbudet og tapet som kreves dekket.

Blant vitnene i rettssaken er Ap-leder Jonas Gahr Støre, spiondømte Frode Berg, tidligere etterretningsoffiser Ola Kaldager og ordfører Rune Rafaelsen (Ap) i Sør-Varanger kommune.

Det ble satt av fem dager til hovedforhandlingen som startet mandag 3. februar. Oslo tingrett avsa sin dom 18. februar.

STATENS REPRESENTANTER: Regjeringsadvokat Fredrik Sejersted og advokat Ingrid Skog Hauge under siste dag i Ølen Betong-saken. Foto: Harald Henden

Forsøkt rekruttert

Betongkonsernet Ølen Betong saksøkte staten for det de hevdet var amatørmessige rekrutteringsforsøk fra E-tjenesten og Politiets sikkerhetstjeneste (PST). Selskapet hevdet de var blitt påført store økonomiske tap og svært ubehagelige avhør hos russisk sikkerhetstjeneste som en konsekvens.

Konsernet krevde minimum 136 millioner kroner i erstatning av staten.

Regjeringsadvokaten har hele tiden ment at det ikke er noen årsakssammenheng mellom sammenheng mellom kontakten, innreiseforbudet og tapet som Ølen Betong krever dekket.

Spiondømte Frode Berg, Ap-leder og tidligere utenriksminister Jonas Gahr Støre, tidligere E14-sjef Ola Kaldager og PST-seksjonsleder Hanne Blomberg var blant vitnene som ble innkalt i den fem dager lange rettssaken som pågikk i begynnelsen av februar.

