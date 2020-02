FIKK MOTORVEI I FANGET: Samferdselsminister Knut Arild Hareide (KrF) blir intervjuet etter E18-møtet med lokale topp-politikere i Viken, Oslo, Asker og Bærum mandag. Foto: Mattis Sandblad, VG

Hareide: Får vi på plass E18 - så får vi på plass Fornebubane

Ny samferdselsminister Knut Arild Hareide (KrF) mener en løsning på en omstridt ny E18 også vil forløse endelig plan og finansiering for Fornebubanen.

Striden om den lenge planlagte nye E18-motorveien til 42 milliarder kroner mellom Oslo (Lysaker) og Asker, skal nå forsøkes løst av den nye samferdselsministeren, Knut Arild Hareide (KrF).

Mandag ettermiddag møtte Hareide berørte politiske ledere fra både Oslo, Bærum og Asker - i tillegg til Viken der det politiske flertallet sier nei til å bidra til en lånegaranti for bygging av E18.

HØVIK: Ny E18 slik Statens vegvesen ser for seg den nye motorveien som her går opp i dagen ved Ramstadsletta på Høvik i Bærum. Foto: Statens vegvesen

Viken (tidligere Akershus, Buskerud og Østfold) forsøker å bremse og slanke E18-prosjektet i sin nåværende form ved å si nei til lånegaranti, noe som samferdselsministeren mener kompliserer den politiske prosessen. Likevel sier han:

– Får vi på plass E18 politisk, så vil også Fornebubanen falle på plass.

– Vil du bruke fullføring av plan og finansiering av E18 som en slags brekkstang for å få på plass Fornebubanen?

– Vi skal vurdere hvert enkelt prosjekt selvstendig. Men jeg tror mange som har fulgt denne prosessen, vil se at ting henger sammen. Men det er ikke slik at prosjektene henger sammen én til én, svarer Hareide.

TREKKER TILBAKE GARANTI: Halvard Ingebrigtsen (Ap) er fungerende leder for fylkesrådet i Viken. På torsdag vil fylkestinget i det nye fylket si nei til å garantere for sin del av finansieringen av motorveiprosjektet. - Men vi er ikke mot en ny E18, nyanserer Viken-politikeren. Foto: Mattis Sandblad, VG

Vikens tur?

Han peker på at Oslo har fått flere tunge prosjekter i gjennom, mens en ny E18 er det største og viktigste enkeltprosjektet i Vestregionen og Viken.

Både ny T-bane fra Oslo til den bolig- og næringsbyen Fornebu i Bærum og ny E18 med bomfinansiering, tunneler og bedre bussflyt, er deler av det store samferdsels-spleiselaget, Oslopakke 3, mellom staten, Oslo og Akershus fylker (nå Viken).

Flere av aktørene peker på at Viken fylkes nei til lånegaranti i fylkestinget kommende torsdag, vil bryte med den detaljerte avtalen som involverer en rekke prosjekter i samferdselspakken.

ORDFØRER OG MINISTER: Lisbeth Hammer Krogh (H) er ordfører i Bærum, der både Fornebubanen og ny E18 blir dominerende samferdselsprosjekter i årene fremover. Til høyre: samferdselsminister Knut Arild Hareide (KrF). Foto: Mattis Sandblad, VG

Samtidig sliter Oslopakke 3 økonomisk med lavere inntekter og høyere utgifter enn tidlgere beregnet.

Knut Arild Hareide legger ikke skjul på at det er svært utfordrende for ham å få den kompliserte samferdselspakken i fanget som fersk fagstatsråd.

– Det er den mest krevende samferdselssaken vi har akkurat nå, sier han.

Bærumordfører Lisbeth Hammer Krogh (H) er optimistisk for å finne en E18-løsning etter møtet med Hareide.

– Vi i Asker og Bærum er veldig opptatt av å optimalisere en ny E18 underveis uten å forsinke oppstart. Nå må vi finne løsninger uten at oppstart blir forsinket. Derfor er det også viktig at den tilbaketrukne økonomiske garantien fra Viken, ikke fører til forsinkelser, sier Krogh til VG.

– Klarer ikke dette alene

– Er det viktig for deg å bli samferdselsstatsråden som fikk på plass både ny Fornebubane og ny E18 i Vestkorridoren mellom Oslo og Asker, Hareide?

– Jeg har så absolutt en målsetting om det. Men jeg klarer ikke dette alene. Alle samferdselsministre har måttet ha med seg de regionale partene for å få dette til. Det er også en fordel. Den tradisjonen vil jeg videreføre, sier Hareide som legger til at kontinuitet for denne typer kompliserte samferdselsprosjekter er svært viktig.

– I denne typen prosjekter har det vært tradisjon for fremdrift uavhengig av hvilket parti som styrer og hvilket parti som sitter med statsråden, sier Hareide.

Fungerende leder i Viken fylkesråd, Halvard Ingebrigtsen (Ap), forsvarer at Viken ikke vil stille økonomisk garanti for ny E18.

OSLO SIER NEI: Oslos samferdselsbyråd Arild Hermstad (MDG) mener Fornebubanen må igangsettes - uavhengig av uenigheten om E18. Foto: Mattis Sandblad, VG

Venter nye runder om E18

– Vi er mot den løsningen som nå foreligger om ny E18, blant annet på grunn av for dårlige kollektivløsninger. Det må både regjeringen og Stortinget forholde seg til. Så da forventer vi at det blir nye runder om hvordan E18-løsningen skal se ut, sier Ingebrigtsen til VG etter møtet med samferdselsministeren mandag.

Han understreker at Viken-fylkesrådet ikke er mot ny E18, men de vil ha en justert versjon for å gi den økonomiske garantien som kreves.

Fungerende samferdselsbyråd Arild Hermstad (MDG) i Oslo er derimot krystallklar på at der i gården er det ny Fornebubane som overskygger en ny motorvei fullstendig.

– Vi står klar til å stikke spaden i jorden, derfor er det viktig at staten står ved sin del av finansieringen av Fornebubanen. Jeg hadde forventet at Hareide sa noe annet enn sin forgjenger Jon Georg Dale om dette. Så er diskusjonen om E18 i sin nåværende form en annen diskusjon. Fordi den E18 som regjeringen har tegnet er et annet prosjekt enn det partene i Oslopakke 3 gikk inn for. Den E18 som ligger der nå, er Oslo i mot, sier Hermstad.

Publisert: 10.02.20 kl. 16:24

