FUNN I BOLIGEN: Politiet har undersøkt gjenstander i Hagen-huset for å finne svaret på hvem som var i boligen da Anne-Elisabeth Hagen forsvant. Foto: Jørgen Braastad, VG og Privat

Politiet har fått nye DNA-svar

Nå har politiet fått nye svar fra åstedsundersøkelsene som kan hjelpe dem i å peke på hvem som står bak forbrytelsen mot Anne-Elisabeth Hagen.

– Vi får og har fått fortløpende svar på våre innsendte sporprøver på DNA, skriver etterforskningsleder Tommy Brøske til VG i en e-post.

VG får opplyst at det undersøkte biologiske materialet er samlet inn fra gjenstander funnet i huset til ekteparet Hagen i Lørenskog.

Nylig fikk politiet viktige svar som potensielt kan hjelpe dem å løse den store gåten: Hvem var på åstedet i Sloraveien da Anne-Elisabeth Hagen forsvant 31. oktober 2018? Og videre: Hvem står bak forbrytelsen mot henne?

Resultater fra åstedsundersøkelsene har underveis i etterforskningen blitt omtalt svært viktige for å oppklare saken. Uten et lik, har det vært svært begrenset med spor som kan peke på hvordan Anne-Elisabeth Hagen eventuelt ble drept, og få spor som kan si noe om hvordan hun ble ført ut av huset.

Bente Mevåg – en av landets fremste eksperter på DNA-teknologi – jobbet også med Lørenskog-saken før hun ble pensjonist i desember i fjor. Hun var da ved seksjon for rettsgenetikk i straffesaker ved Oslo universitetssykehus.

– På generelt grunnlag kan jeg si at funn av DNA i seg selv ikke nødvendigvis løser en sak. Det er sammen med resten av politiets taktiske arbeid at et DNA-funn kan komme til sin rett, sier Mevåg, som ikke ønsker å kommentere noe av arbeidet hun gjorde i Lørenskog-saken.

Etterforskningsleder Brøske beskriver den omfattende etterforskningen av forsvinningen som en dynamisk prosess.

– Det innebærer blant annet at vi underveis kan ha behov for å sende inn nye sporprøver eller rette nye spørsmål til allerede innsendte og besvarte prøver. Det er derfor ikke unormalt at det underveis avventes svar på ulike henvendelser, forklarer Brøske.

Optimisme

Etter over 15 måneder lang etterforskning, får VG opplyst at det etter de nye funnene nå råder større optimisme i politiet, når det gjelder å kunne få svar på noen av de mange ubesvarte spørsmålene i saken:

Hvem drepte eller bortførte Anne-Elisabeth Hagen?

Hvor mange har vært involvert i planleggingen og utførelsen?

Hvilken bil ble potensielt brukt til å fjerne henne fra sitt hjem?

Hvem skrev trusselbrevet som lå igjen i boligen?

Hvor endte de 1,3 millioner euro i kryptovaluta ektemannen Tom Hagen betalte til en påstått motpart?

Hvor er et potensielt lik skjult?

Optimismen var også til stede før jul.

En person med overordnet ansvar i saken ga da overfor VG uttrykk for at Lørenskog-saken vil bli løst med 90 prosent sikkerhet. Riksadvokaten lot seg også imponere da han i fjor høst fikk en statusrapport av etterforskningsledelsen i Øst politidistrikt.

PÅ VEI UT: Her er riksadvokat Jørn Sigurd Maurud (til venstre) og etterforskningsleder Tommy Brøske på vei ut av et statusmøte i oktober i fjor. Foto: Tore Kristiansen

Riksadvokaten blir også fortløpende orientert om utviklingen i saken.

Etter det VG kjenner til er dette status i de prosjektene som er offentlig kjente:

Sprox-prosjektet

Politiet har jobbet intenst med å få kontroll på bevegelsene til gjerningspersonen som gikk rundt i Sprox-sko i Hagen-huset. Gjennom undersøkelser har politiet dannet seg et bilde av hvordan personen med skoparet i størrelse 45 beveget seg inn, rundt og ut fra åstedet.

SPROX: Politiet mener at en gjerningsperson hadde på seg en Sprox-sko med en slik såle. Foto: Tore Kristiansen

Etter alt å dømme ble skoene kjøpt kontant på en Spar Kjøp-butikk, og politiet har blant annet gjennomgått skokjøp på utsalgsstedet på Fjellhamar i Lørenskog nøye. Blant de mange skokjøperne var det flere straffedømte. Disse ble undersøkt, uten at det skal ha gitt politiet noen svar, ifølge VGs opplysninger.

STATUS: Etter det VG kjenner til har ikke politiet funnet det eksakte sko-paret eller kunnet konkludere med hvem som kjøpte dem.

Funn på åstedet

Et trusselbrev, en konvolutt, en mystisk strips, slepespor og flere av Anne-Elisabeth Hagens personlige eiendeler – som etter det VG kjenner til kan knyttes til forsvinningen – lå igjen på åstedet.

Gjenstandene er nøye undersøkt for DNA-spor. Det er også lagt ned mye arbeid i å finne ut hvor flere av gjenstandene ble kjøpt, og av hvem. Papirundersøkelser viste at brevet og konvolutten ble solgt hos Clas Ohlson, mens stripsen skal være kjøpt på Biltema.

Kriminalteknikerne fant også noen dråper av blod som stammer fra Anne-Elisabeth Hagen i boligen, men det er uklart om disse kan knyttes til forsvinningen.

KJØPT HER? Det ligger en Clas Ohlson-forretning på Fjellhamar i Lørenskog. Foto: Thomas Andreassen

STATUS: Etter det VG kjenner til har ikke politiet funnet frem til hvem som kjøpte de ulike gjenstandene som ble funnet på åstedet. Politiet har uttalt at de ikke kan slå fast hvilken betydning blodfunnet har for etterforskningen.

Bil-prosjektet

Politiet har en teori om at Anne-Elisabeth Hagen ble fraktet bort fra åstedet i en bil. Derfor er det lagt ned hundrevis av timer i å finne den eksakte bilen gjennom å undersøke alt av mulige registreringer på omkringliggende veier.

Politiet mener det er sannsynlig at en gjerningsperson brukte en gangvei bak huset, og et overvåkningskamera har fanget opp at flere biler kjørte på denne veien den aktuelle formiddagen.

FISKEPLASS: Flere biler skal ha kjørt på gangveien bak huset til ekteparet Hagen på formiddagen 31. oktober 2018. Her ser du gangveien til høyre i bildet, hvor det ligger en fiskeplass. Foto: Thomas Andreassen

Et stort antall bileiere er kontaktet og tusenvis av timer med videomateriale er gjennomgått i jakten på en mulig bortføringsbil.

STATUS: Etter det VG kjenner til har ikke politiet klart å knytte en konkret bil til Hagens forsvinning.

Krypto-prosjektet

Kryptert digital valuta, kodebasert kommunikasjon, et trusselbrev skrevet på gebrokkent norsk og krypterte e-poster i samme språkdrakt. Dette er stikkord som beskriver opplegget rundt den eller de som hevder å stå bak en kidnapping av Anne-Elisabeth Hagen og et løsepengekrav på nærmere 100 millioner kroner i kryptovalutaen Monero.

Politiet mener nå at hele det mystiske og krypterte opplegget rundt forsvinningen var et forsøk på å villede etterforskerne.

Politiet har tatt i bruk ekspertise innenfor kryptering og forsøkt å finne ut hvem som står bak kryptovaluta-kontoene, pengeoverføringene og andre digitale spor.

STATUS: Etter det VG kjenner til, har ikke politiet klart å spore seg frem til hvem som er i andre enden av den krypterte kommunikasjonen og overføringene i kryptovaluta.

Likjakten

Før jul uttalte etterforskningsleder Tommy Brøske at politiet ville intensivere søk etter Anne-Elisabeth Hagen.

De mener det er lite sannsynlig at kvinnen er i live, og de skal etter alt å dømme søke etter et lik. VG har fått opplyst at søkene vil være målrettede, basert på etterforskningsmaterialet.

STATUS: Den intensiverte jakten har derimot ikke startet ennå, etter det VG kjenner til.

Publisert: 22.02.20 kl. 05:28

