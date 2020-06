PST-SJEF: Hans Sverre Sjøvold har hatt en rekke toppstillinger i justissektoren. Nå er han sjef i PST. Foto: Stian Lysberg Solum / NTB scanpix

PST-sjefen ilagt forelegg for brudd på våpenloven

Hans Sverre Sjøvold oppbevarte tre våpen på sitt eget kontor i syv år. Ett av dem var uregistrert.

For det gir Spesialenheten ham et forelegg på 50.000 kroner for brudd på våpenloven.

Ifølge sin forsvarer, Christian B. Hjort, anser han seg selv fortsatt skikket til å lede Politiets sikkerhetstjeneste (PST).







– Hvor oppbevarte han våpnene?

– De ble oppbevart nedlåst på hans kontorer, svarer Hjort, som bekrefter at Sjøvold vil vedta forelegget.

I perioden Sjøvold oppbevarte de tre håndvåpnene på sitt kontor har han vært rektor ved Politihøgskolen, ekspedisjonssjef i Justis- og politidepartementets politiavdeling og politimester i Oslo politidistrikt.

– Hvordan ser Spesialenheten på dette?

– Vi har fattet et vedtak der vi har behandlet alle momenter og dokumentasjon. I kveld ønsker jeg ikke å kommentere det nærmere, svarer Liv Øyen, juridisk rådgiver i Spesialenheten.

Justisministeren: Fortsatt tillit

Justisminister Monica Mæland sier til VG at hun fortsatt har tillit til Sjøvold som PST-sjef.

– Han har vært tydelig på at han burde håndtert dette annerledes. Forholdet i forelegget gjelder ikke Sjøvolds jobb som sjef for PST, uttaler hun.

VG avslørte i oktober i fjor at Sjøvold i flere år oppbevarte våpen ulovlig etter å ha mottatt dem fra enken etter en mann som var medlem i samme Odd Fellow-losje som Sjøvold.

Spesialenheten iverksatte etterforskning umiddelbart.

SPESIALENHETEN: Liv Øyen er nå juridisk rådgiver i Spesialenheten. Foto: Nils Bjåland

«Lovlig låst ned»

Liv Øyen, juridisk rådgiver i Spesialenheten, bekrefter at vedtaket i straffesaken mot Sjøvold ble fattet i går.

– Sjøvold ble ilagt forelegg for overtredelse av våpenlovgivningen ved at han i perioden våren 2009 til 12. januar 2016 hadde tre skytevåpen, to revolvere og en pistol, uten å ha innhentet politimesterens tillatelse, våpenkort, og fordi han ikke oppbevarte skytevåpnene forsvarlig nedlåst i godkjent sikkerhetsskap, uttaler Øyen.

At Sjøvold innleverte våpnene 12. januar 2016 er helt nye opplysninger. Til VG sa Sjøvold noe annet:

– Dette ble håndtert som en ren vennetjeneste. Disse våpnene var lovlig låst ned og ble liggende helt til amnestiet kom. Det var egentlig det som skjedde, sa Sjøvold til VG i fjor.

Det eneste aktuelle våpenamnestiet fant sted 1. til 31. mars 2017, året etterpå.

JUSTISTOPPER: PST-sjef Marie Benedicte Bjørnland, politidirektør Odd Reidar Humlegård, daværende politimester i Oslo Hans Sverre Sjøvold og statsminister Jens Stoltenberg under fremleggelsen av stortingsmeldinga "Terrorberedskap" som fulgte opp rapporten fra 22. juli-kommisjonen på Politihøgskolen i Oslo onsdag. Foto: Stian Lysberg Solum / NTB scanpix

Uregistrert våpen

– Har han forklart seg uriktig?

– Nei, han har ikke forklart seg uriktig om noe forhold jeg er kjent med, svarer forsvarer Hjort.

I intervju med VG har Sjøvold sagt at han oppbevarte to eller tre våpen. Nå er det brakt på det rene at det dreier seg om tre våpen.

– Var alle våpnene registrert?

– Etter det jeg var kjent med var det ett av dem som ikke var registrert, svarer Hjort.

Det betyr at Sjøvold oppbevarte et våpen som politiet ikke visste at befant seg i Norge, noe de gjentatte ganger har omtalt som et samfunnsproblem.

Til VG omtalte enkens familie to våpen som ble gitt til Sjøvold:

– Vi leverte dem til politiet. Om det var pistoler eller revolvere, vet jeg ikke, men det var i hvert fall to sånne små håndvåpen, sa enkens datter til VG.

Øyen forteller at Spesialenheten har «lagt til grunn» at samtlige tre våpen stammer fra den avdøde losjebroren.

NYDALEN: Lokalene til PST i Nydalen i Oslo. Foto: Cornelius Poppe / NTB scanpix

Vurderte misbruk av offentlig myndighet

Sjøvold ble også etterforsket av Spesialenheten for tjenestefeil.

– Da vi startet etterforskning, var det både for våpenloven og mulig tjenestefeil. Men etter at vi satt med resultatet av etterforskningen mente vi at de handlingene dekkes fullt og helt av våpenlovgivningen, sier Øyen.

Spesialenheten mener altså at Sjøvold ikke har begått tjenestefeil.

– Til tross for at de ble innlevert på egen arbeidsplass?

– Vår vurdering var at våpenloven var den riktige bestemmelsen, svarer Øyen.

Hun bekrefter at Spesialenheten også har vurdert om Sjøvold misbrukte sin offentlige myndighet overfor ansatte i Oslo politidistrikt ved innleveringen av våpnene.

– Etterforskingen har ikke gitt holdepunkter for at Sjøvold påvirket den påfølgende behandlingen av skytevåpnene. Spesialenheten mener at bevisene i saken med særlig styrke taler mot at Sjøvold har begått en straffbar handling overfor ansatte i politidistriktet, og dette forholdet er derfor henlagt som intet straffbart forhold anses bevist, ifølge Øyen.

– Sommel

Sjøvolds forsvarer sier at våpnene skulle blitt innlevert til politiet umiddelbart etter at han mottok dem fra enken til en avdød venn.

– Men de har blitt liggende. Våpnene har ikke vært i bruk og Sjøvold har ikke hatt noen ammunisjon til våpnene. Sjøvold beklager sitt sommel med å innlevere dem. Han påpeker at forholdet ligger fire år tilbake i tid og at det ikke omfatter hans embedsførsel som sjef for PST. Han har vært åpen om forholdet og varslet departementet straks han ble kjent med saken, uttaler Hjort.

Publisert: 03.06.20 kl. 18:21

