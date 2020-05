SAVNET OG SIKTET: Ekteparet Anne-Elisabeth og Tom Hagen. Foto: Privat

Hagen-barna utspurt om foreldrenes ekteskap i lange avhør

Åtte måneder før faren Tom Hagen ble pågrepet og siktet for drap på moren, ble barna nøye utspurt om foreldrenes samliv.

Ifølge VGs opplysninger skal de tre voksne barna til ekteparet Tom og Anne-Elisabeth Hagen ha blitt kalt inn til koordinerte avhør en mandag i august i fjor.

Hver for seg skal de ha blitt stilt en lang rekke lignende og konfronterende spørsmål om foreldrene og ekteskapet deres.

Hagen-barnas bekymring: «Hvem leter etter mamma?»

På hvert sitt rom ble de tre barna avhørt fra formiddagen til godt utpå kvelden. Politiet skal ha vært opptatt av om det hadde vært konflikter og misnøye mellom ektefellene, om deres personligheter og om deres kjennskap til om noen av foreldrene ønsket å skille seg.

Flere av spørsmålene var av konfronterende art, blant annet med henvisning til utsagn fra andre vitner i saken, får VG opplyst.

Kjente seg ikke igjen

Bakgrunnen er blant annet at politiet tidlig i etterforskningen fikk informasjon om at Anne-Elisabeth Hagen hadde fortalt flere personer at hun over flere år hadde levd i et turbulent ekteskap.

Politiet har gjennomført flere hundre vitneavhør i saken og VG har snakket med vitner som har fortalt at politiet har stilt inngående spørsmål om hendelser helt tilbake på 90-tallet.

VG får opplyst at det er stor grad av samsvar mellom barnas forklaringer: De skal ha gitt uttrykk for at de ikke kjente seg igjen vitnebeskrivelsene av ekteskapet, som ble trukket frem av politiet.

Hemmelig etterforskning

Det politiet ikke sa noe om da de innkalte til avhørene var at de allerede var i full gang med hemmelig ransakelser og avlytting av Tom Hagen.

Den 70 år gamle milliardæren nekter straffskyld og sier han ikke har noe med konas forsvinning å gjøre. Han har full støtte fra sine barn, som frykter politiet har kastet bort verdifull tid med å etterforske faren deres.

Tom Hagen i vitneavhør: Avfeide sjalusi og hevn som motiv

I avhørene skal barna også ha blitt stilt spørsmål om en ikke-tinglyst ektepakt som sa at Tom Hagen skulle sitte igjen med store verdier ved en eventuell skilsmisse.

Hvorvidt Anne-Elisabeth Hagen ønsket å skille seg har vært et tema i etterforskningen. Ektepakten har vært interessant for politiet, fordi den har blitt ansett som så skjev at hun ved en skilsmisse kunne ha utfordret den.

Advokaten Mette-Yvonne Larsen har tidligere uttalt til VG at ektepakten har flere urimelige trekk. Dersom den hadde blitt angrepet i forbindelse med et ønske om skilsmisse ville Tom Hagen «blitt flådd av en domstol», sa Larsen.

Ifølge VGs opplysninger deler politiets jurister langt på vei denne oppfatningen.

Hagen-barnas bistandsadvokat Ståle Kihle har blitt forelagt VGs opplysninger om avhørene av hans klienter. Han ønsker ikke å kommentere saken.

Ønsker nye avhør av barna

Siden de ble avhørt i august har Hagen-barna ikke vært inne til nye avhør. Politiet har spurt om nye avhør av alle tre i forbindelse med pågripelsen av Tom Hagen, men barna har ikke ønsket å bidra.

PÅTALEANSVARLIG: Politiadvokat Haris Hrenovica Foto: Ørn Borgen

– Barna ville ikke avhøres i forrige uke og det vil fremover være naturlig for dem å vurdere om det er nødvendig for dem å forklare seg ytterligere. De har allerede avgitt mange politiforklaringer, sa Kihle til VG kort tid etter pågripelsen av Tom Hagen.

Politiet har blitt forelagt opplysningene i denne saken. Påtaleansvarlig Haris Hrenovica svarer at politiet av hensyn til etterforskningen ikke kan kommentere hva som er fremkommet eller ikke i avhør.

– Sett fra politiets side er det ønskelig at barna stiller til avhør, fordi vi mener de kan bidra til å opplyse saken, sier Hrenovica.

Publisert: 31.05.20 kl. 10:51

