Sykehusingeniørene slår alarm: Pasienter kan dø

På Akershus universitetssykehus har 20 ingeniører ansvaret for 11.000 apparater. Nå er Norges største fagorganisasjon for ingeniører bekymret for pasientsikkerheten.

– Vi slår alarm. Vi er virkelig bekymret hvis det skulle skje noe med ingeniørene og de blir satt i karantene, sier Brynhild Asperud NITO Spekter.

NITO er Norges største fagorganisasjon for ingeniører og teknologer. Ingeniørene har ansvaret for at det medisinsk-tekniske utstyret ved norske sykehus er i orden.

De sørger blant annet for at respiratorer, anestesiapparater, operasjonsbord, overvåkningsmonitorer, dialysemaskiner, laboratorieutstyr og røntgenutstyr fungerer til enhver tid.

– Mye gammelt utstyr

I en ekstrem situasjon kan Norge ha opptil 800 intensivplasser tilgjengelige, sa helsedirektør Bjørn Guldvog fredag ettermiddag.

Dersom det blir stort frafall av sykehusingeniører i tiden som kommer, vil ikke sykehusutstyret bli kunne tatt i bruk til slutt, forteller Asperud.

– Da har du ikke disse 800 sengene vi i beste fall kan ha. Det er mye gammelt utstyr rundt omkring. Det er dette medisinsk-tekniske utstyret ingeniørene skrur på og holder vedlike.

– En veldig sårbar gruppe

– Kan pasienter dø?

– Ja. Flere vil da ikke få den nødvendige oppfølgingen og rett og slett dø. Vi lurer på hvilke planer sykehusene har laget for medisinsk-teknisk utstyr, og for ingeniørene som drifter det. Hva skjer hvis vi ikke klarer å holde maskineriet oppe, spør Asperud.

Folkehelseinstituttet anslår at en full coronaepidemi vil sette i gang i mai og vare gjennom sommeren.

De ber samtidig helsemyndighetene planlegge for at 733.000 blir syke i Norge, og at 5.500 av disse vil trenge intensivbehandling på sykehus.

– Respiratorer og dialyse-apparater er eksempler på viktige apparater som tas i bruk for corona-smittede. Man må ha godkjenning for å reparere medisinsk teknisk utstyr. Hva skjer dersom vi kommer i karantene eller blir smittet? Ingen andre kan gjøre jobben, sier Glenn-Erik Vold, foretakstillitsvalgt i NITO til VG.

– Vi er en veldig sårbar gruppe. Særlig når behovet for tjenester øker slik situasjonen er nå, sier han.

– Er dagen situasjon holdbar?

– Nei, hvis det skjer noe nå, da blir det litt krise. Vi har allerede noen i karantene, sier Monica Nyheim, medisinsk teknisk ingeniør Akershus universitetssykehus til VG.

Hun forteller at Ahus har 20 ansatte ingeniører som har ansvaret for 11.000 enheter av medisinsk-teknisk karakter.

– Det går ikke an ikke å ha noen av oss på jobb. Det er helt uaktuelt, sier Nyheim.

Vold ved Gjøvik sier at det ikke finnes en vikarordning som gjør at ansatte kan tre inn på kort varsel.

– Vi har ansvaret for et spesialfagfelt. Kompetansen forsvinner etter hvert som personell må være i karantene, sier Vold.

Dette svarer helseforetakene:

Kommunikasjonsdirektør i Helse Midt-Norge, Tor Harald Haukås, sier til VG at de nå ser på muligheter for backup-løsninger.

– Slik kan vi sørge for at folk har riktig kunnskap og kompetanse til å steppe inn i andre stillinger.

Sykepleierstudenter blir for eksempel bedt om å ta oppgaver i helseforetakene. Slike ordninger finnes imidlertid ikke for alle typer yrkesgrupper, opplyser Haukås.

Helse Nord kan ikke svare på hvilke beredskapsplaner som foreligger når VG ringer lørdag.

– Dette er et spørsmål vi har under arbeid, opplyser pressevakten.

Helse Sør-Øst skriver til VG at alle deres helseforetak har beredskapsplaner for å kunne opprettholde driften i ekstraordinære situasjoner.

– I den utfordrende situasjonen vi har nå fremover må vi også se på regionenes ressurser samlet sett.

Også i Helse Vest pågår det nå forberedelser for å håndtere coronautbruddet, opplyser medievakten til VG.

– Når det gjelder mer detaljert svar om hva hvert helseforetak gjør i forbindelse med ingeniørkapasiteten spesielt må vi få komme tilbake til det over helga.

Publisert: 15.03.20 kl. 11:30

