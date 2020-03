MANGEL: På Ullevål sykehus forberedte de seg før første smittede pasient ankom. Over hele landet har helsepersonell rapportert om mangel på smittevernutstyr, som hansker og masker. Foto: Line M¯ller

Norge ville sende utstyr til Kina – før de oppdaget egne utstyrsmangler

Tre uker før helsevesenet slo alarm om manglende smittevernutstyr i Norge, planla helsemyndighetene å sende medisinsk utstyr til Kina.

Nå nettopp

Det kommer frem i et brev sendt fra Helsedirektoratet til Helsedepartementet, datert 5. februar. Kina hadde over 27.000 smittede og trengte hjelp til å skaffe smittevernutstyr.

EU ba alle sine medlemsland om å bidra i slutten av januar, også Norge, ifølge Helsedirektoratet. Innen de hadde klargjort hvilket utstyr Norge kunne bidra med, hadde allerede EUs nødresponsteam allerede sendt 12 tonn med utstyr.

I brevet fra 5. februar skrev Helsedirektoratet at de hadde 27 enheter med kirurgisk forbruksmateriell som kunne tilbys Kina. Det utgjør omtrent 20 prosent av beredskapslageret.

«Vi vet at EU nå er i ferd med å planlegge en snarlig utsending. Dette vil være den raskeste måten vi kan få sendt utstyr til Kina på», står det i brevet.

Samtidig holder Norge på med en kartlegging av sin egen utstyrsbeholdning.

les også Slik behandler legene alvorlig syke av coronaviruset

Manglet smittevernutstyr i Norge

Samme ettermiddag som Helsedirektoratet og departementet diskuterer utsending av de 27 enhetene, 5. februar, sendes en e-post til helseforetaket Sør-Øst.

Der ber helsedirektoratet om en detaljert oversikt over smittevernutstyret de har i beholdning. De ber om svar allerede neste dag og beklager den korte fristen.

Utstyret som skulle kartlegges var blant annet smittefrakker, hansker, åndedrettsvern, øyebeskyttelse og kirurgiske munnbind.

«Ser frem til å motta en oversikt over produkter, mengde og gjerne også hvor mange uker dette lageret er beregnet for ut fra normalforbruk», skrev Helsedirektoratet i e-posten VG har fått innsyn i.

De skriver at samme e-post er sendt til de andre regionale helseforetakene, Helse Midt, Nord og Vest.

Knappe tre uker senere ble det første norske smittetilfellet påvist i Norge. Samme dag gikk Folkehelseinstituttet (FHI) ut og sa at Norge neppe ville ha nok smittevernutstyr ved et utbrudd her til lands.

Noen dager senere ble norsk næring ble bedt om å produsere klær, masker og utstyr som kan beskytte helsepersonell mot smitte.

MANGEL: Sykepleier på Ullevål sykehus viser smittevernutstyret de bruker i møte med coronasmittede pasienter. Foto: Line Møller

les også 24 personer forteller: Slik er det å være smittet

Ble aldri sendt

Helsedirektoratet bekrefter overfor VG at direktoratet vurderte å donere 20 prosent av lageret til Kina, men at utstyret aldri ble sendt.

– Ut ifra en samlet vurdering av nytten ved å donere utstyret, den begrensede nytten utstyret ville hatt i innsatsen opp mot kostnadene ved selve forsendelsen, ble donasjonen etter samråd med EU ikke gjennomført, sier avdelingsdirektør og beredskapssjef Steinar Olsen til VG.

les også Epidemi-forsker om corona-dødelighet: – Vanskelig å si hvor ille dette faktisk blir

Helsedirektoratet svarer ikke direkte på spørsmål om de planla å donere utstyr til Kina før de visste hva Norge hadde selv, men Olsen sier at kartleggingen av tilgjengelig utstyr for å takle coronautbruddet i Norge startet så tidlig som mulig i februar.

– Dette arbeidet skjer løpende og gir grunnlag for de nasjonale anskaffelser og fordeling av utstyr som nå har startet opp.

100 katastrofeenheter

Norges beredskapslager består av minimum 100 katastrofeenheter. 20 enheter rulleres årlig fordi en del utstyr går ut på dato hvert femte år, ifølge Olsen.

– På det tidspunktet hvor donasjon ble vurdert, hadde Norge nær 130 enheter da noe utstyr var i ferd med å fases ut. Utstyret som ble tilbudt hadde ikke gått ut på dato, men skulle pakkes om og fornyes i 2020.

Beredskapslageret er ikke spesielt utviklet for epidemi og pandemi, men inneholder en mindre mengde munnbind og hansker. Lageret består av ferdigpakkede enheter som kan tas i bruk ved kriser og katastrofer som raskt kan sendes dit det trengs.

– Norges beredskapslager på 100 enheter ville fortsatt være intakt med en slik donasjon.

Publisert: 26.03.20 kl. 08:25

Les også

Fra andre aviser