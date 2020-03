PÅVIST SMITTE: Det var på dette sykehjemmet en eldre person døde tidligere denne uken. Lørdag ble det bekreftet at vedkommende var covid-19-smittet. Foto: Frode Hansen

Stenger alle langtidshjem i Oslo for besøk

Sykehjemsetaten opplyser at det vil bli besøksforbud på alle sykehjem i kommunen fra klokken 14.00 søndag.

Oppdatert nå nettopp

Dette skjer dagen etter at Oslo kommune bekreftet at en eldre person som døde tidligere i uken hadde fått påvist coronasmitte. Forbudet gjelder både private og kommunale langtidshjem.

I en melding til VG skriver direktør for samfunnskontakt i Oslo kommune sykehjemsetaten Henrik Mevold følgende:

«Det er nå besluttet å stenge langtidshjem i Oslo for alle besøk fra klokken 14 i dag. Det gjelder kommunale og private sykehjem (red.anm)».

Tidligere har Oslo-sykehjemmene fulgt rådene til Folkehelseinstituttet, og det har vært ilagt strenge føringer for hvem som kan komme og besøke de eldre.

Ellingsrudshjemmet stengte for besøk kort tid etter corona-bekreftelsen lørdag. Søndag kom meldingen at resten av de kommunale og private langtidshjemmene i kommunene stenger.

— I Oslo kommune har vi løpende satt inn svært inngripende restriksjoner siden 28. februar, og jeg opplever at befolkningen raskt har omstilt seg. Men vi må gjøre enda mer for å beskytte de mest sårbare. Derfor legges ytterligere restriksjoner på besøk til sykehjemmene våre, sier byrådsleder i Oslo Raymond Johansen til VG.

Etterlyser nasjonalt besøksforbud

Andre har vært ute og etterlyst at det trer i kraft et nasjonalt besøksforbud for pårørende på sykehjem.

– Det er mange gode grunner til særlige tiltak for å begrense smitte på sykehjem. Vi ser at noen har iverksatt besøksforbud, men at ulike sykehjem har iverksatt ulike tiltak. Derfor ber vi helsemyndighetene komme med tydelige råd om at sykehjem må stenges for alle besøkende, sier generalsekretær i Nasjonalforeningen for folkehelsen Mina Gerhardsen.

Dette er en pasientorganisasjon for personer med demens og deres pårørende. Det regnes at i overkant av 80 prosent av personer på sykehjem har en demenssykdom.

– Pasienter med demens har særlig risiko, både fordi de har nedsatt immunforsvar og vil ha problemer med å forebygge smitte og forholde seg til smitteverntiltak og dette kan forverre situasjonen.

Onsdag var Gerhardsen i samtaler med Helsedirektoratet, hvor de la frem ønske om en nasjonalt besøksforbud.

– En kommunikasjonsfaglig krise

Også eldrepolitisk talsperson for Arbeiderpartiet Tuva Moflag støtter Nasjonalforeningen for folkehelsen.

– Nå må vi beskytte de sårbare eldre, begynne å gi klare og tydelige retningslinjer og kutte ut ord som «bør» og «anbefaler». Folk blir bare mer forvirret. Dette nærmer seg en kommunikasjonsfaglig krise, sier Moflag.

Helsedirektoratet sier de har tillit til de løpende vurderingene som kommunene tar, men oppfordrer ikke til fysiske besøk.

– Vi oppfordrer folk til ikke fysisk å besøke sine kjære på sykehjem nå, dersom det kan unngås. Dette fordi sykehjemsbeboere er særlig utsatt for koronavirussykdom og fordi det er svært vanskelig å drifte sykehjem med et pågående smitteutbrudd. Vi oppfordrer alle til å opprettholde kontakten med beboerne via telefon eller andre elektroniske løsninger i denne situasjonen, sier fungerende assisterende direktør i Helsedirektoratet Espen Rostrup Nakstad.

Publisert: 15.03.20 kl. 14:49 Oppdatert: 15.03.20 kl. 15:14

Fra andre aviser