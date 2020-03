KREVENDE SITUASJON: Bent Høie (H) mener VGs oversikt over antall yngre pasienter som trenger intensivbehandling er urovekkende. Foto: Frode Hansen

Coronaviruset i Norge: Helseministeren bekymret over at unge trenger intensivhjelp

I går kunne VG offentliggjøre tall på pasienter under 50 år som trenger intensivbehandling for corona-smitte. Nå sier helseminister Bent Høie (H) at tallene bekymrer ham.

Oppdatert nå nettopp

– Vi kommer til å oppleve at yngre mennesker blir alvorlig syke og blir liggende i respirator i denne situasjonen, sier Høie.

I går kunne VG fortelle at 11 av de 34 pasientene som trengte intensivbehandling for coronaviruset tirsdag denne uken var under 50 år.

Du kan lese saken her.

Helseminister Bent Høie (H) mener det har vært åpenhet om at yngre også kan bli rammet av corona-viruset, men at myndighetene ikke har kunnet gå ut med detaljerte opplysninger av hensynet til personvernet.

Nå kommenterer helseministeren likevel VGs opplysninger, og sier at tallene er en påminnelse om at coronaviruset ikke bare rammer eldre pasienter hardt:

– Det bekymrer meg at vi har yngre pasienter som har behov for intensivhjelp. Hovedregelen er at unge tåler dette viruset bedre enn andre. Men når det rammer mange, vil det også være noen yngre som vil tåle denne sykdommen dårligere.

les også Coronaviruset: 11 personer under 50 år i intensivbehandling

22 pasienter har tilleggssydommer

Rapporten, som VG har fått tilgang til, er sendt fra Norsk anestesiologisk forening til Legeforeningen torsdag ettermiddag og inneholder verifiserte tall fra tirsdag denne uken. Rapporten omhandler pasienter som er smittet av coronaviruset.

Totalt var 34 pasienter med corona innlagt til intensivbehandling 17. mars, ifølge oversikten. 22 av disse pasientene hadde tilleggssykdommer som kreft, astma og andre hjerte-, lunge- og karsykdommer.

Dette er oversikten fordelt på alder:

0–24 år: 2 pasienter

25-49: 9 pasienter

50-75: 18 pasienter

Over 75: 5 pasienter

26 av de innlagte pasientene var menn, mens åtte pasienter var kvinner. 16 pasienter var koblet til respirator, viser tallene fra tirsdag.

Intensivmedisin er overvåkning og behandling av pasienter med truende eller etablert akutt svikt i en eller flere vitale organfunksjoner (lungefunksjon, blodsirkulasjon, sentralnervesystemfunksjon osv.), ifølge norsk intensivregister.

– Dette er bekymringsfullt, sier helsepolitisk talsperson i Senterpartiet, Kjersti Toppe, til VG.

– Det viser at epidemien også går hardt på yngre med andre risikofaktorer. Vi visste at det ikke bare er 80- og 90-åringer som vil bli syke, men jeg er overrasket over at det til nå er så mange av de innlagte er unge, sier Toppe.

– Vi kommer til å oppleve at yngre mennesker blir alvorlig syke

Torsdag kom nyheten om at en 29 år gammel person lå til intensivbehandling ved Stavanger Universitetssykehus. Oslo Universitetssykehus opplyste samme dag om at en «ung voksen» trengte respiratorbehandling hos dem.

Smittevernoverlege ved Stavanger Universitetssykehus, Jon Sundal, opplyser til VG fredag at sykehuset har 12 pasienter innlagt med corona-smitte, hvorav to trenger intensivbehandling. En av disse er koblet til respirator. Snittalderen er på 61 år, og tre personer er mellom 20 og 40 år.

– Flertallet har underliggende sykdommer, sier Sundal til VG.

Norske helsemyndigheter har så langt ikke villet uttale seg om alder, alvorlighetsgrad eller underliggende sykdommer hos dem som er smittet av covid-19.

De siste ukene har Helsedirektoratet, Folkehelseinstituttet og Helse- og omsorgsdepartementet flere ganger uttalt at coronaviruset rammer de eldre og personer med underliggende sykdommer hardest:

Og selv om det stemmer, viser tallene at coronaviruset også kan ramme yngre.

Høie sier nå at det vil bli lettere å opplyse om aldersgrupper i fremtiden:

– Det har ingenting med at myndighetene ønsker å holde noe hemmelig. Fremover får vi store nok nasjonale tall til at det går an å gå ut med mer detaljerte opplysninger, sier Høie.

– De aller fleste vil ikke oppleve å bli så syke, men de som føler at dette er noe annet enn en vanlig forkjølelse, må ta kontakt med helsevesenet.

– Tidlig i det som kan bli en større epidemi

Overlege ved intensivavdelingen på Haukeland, Reidar Kvåle, er tilknyttet Norsk intensivregister. Han forteller at registeret gir ut nasjonale tall, men ikke tall om regionale helseforetak eller enkelte foretak. De gir heller ikke ut informasjon om alder på enkeltpasienter.

– Vi er tidlig i det som kan bli en større epidemi. Tyngdepunktet av den påviste smitten i Norge er blant middelaldrende som har vært på skiferie i Italia og Østerrike. Det er ikke usannsynlig at smitte-utbredelsen i samfunnet fremdeles er preget av dette, sier Kvåle.

Publisert: 20.03.20 kl. 12:57 Oppdatert: 20.03.20 kl. 13:09

Fra andre aviser