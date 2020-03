FOKUSERER PÅ RISIKOGRUPPEN: Statsepidemolog Anders Tegnell i den svenske Folkehelsemyndigheten forklarer at de tror ikke effekten av at «alle» skal være hjemme, er noe større enn at kun folk med symptomer holder seg hjemme. Foto: TT NEWS AGENCY / X02350

Derfor har ikke Sverige strengere krav

I Sverige holder skolene åpent og kun personer med symptomer skal holde seg hjemme. Anders Tegnell i den svenske Folkehelsemyndigheten sier strengere tiltak vil gjøre driften av samfunnet verre og ikke bekjempe betydelig mer smitte.

Nå nettopp

Torsdag innførte Erna Solberg de mest inngripende tiltakene Norge har sett i fredstid. I de påfølgende dagene har rådene blitt skjerpet ytterligere, og fra mandag klokken 8 innføres nye tiltak på norske flyplasser og havner.

I nabolandet Sverige uttalte statsminister Stefan Löfven fredag at coronaviruset er den største trusselen mot folkehelsen på mange tiår. Lørdag fraråder svenske UD reiser til alle land som følge av pandemien.

les også UD-fraråder corona-handling i Sverige

Men fortsatt er de nasjonale retningslinjene mye mildere enn i Norge. Deres hovedfokus er rettet mot å beskytte risikogruppen.

Fokuserer på risikogruppene og helsepersonell

Helsepersonell, personell som jobber med folk i risikogruppen, folk som legges inn på sykehus og personer i risikogruppen med symptomer testes.

– Vi tester disse gruppene først og fremst for at de i risikogruppen ikke skal smittes. De kommer til å bli veldig syke, og belaste helsesektoren i stor grad, sier statsepidemolog Anders Tegnell i den svenske Folkehelsemyndigheten til VG.

Nabolandet vårt har til nå litt færre smittede enn Norge totalt sett og relativt til innbyggertall; Det er 924 bekreftede smittetilfeller – som tilsvarer en smittegrad på 9,1 personer per 100.000. Norge har til sammenligning 19,8 smittede per 100.000.

I Sverige holdes de aller fleste skoler åpent, og skal de stenges må det gjøres i samråd med smittevernsmyndighetene. Per nå er det veldig få skoler som holder stengt, forklarer Tegnell.

Kinesiske myndigheter har kritisert svenske myndigheter for å ikke gjøre nok i kampen mot viruset, skriver Aftonbladet. Men kritikken kan ha sammenheng med at de svensk-kinesiske relasjonene er veldig dårlige akkurat nå, sier Kina-ekspert Kristina Sendklef til Ekot.

Sverige og Finland er de eneste to landene som er unntatt fra karantenereglene for nordmenn som har vært på reise i utlandet. VG har lørdag kveld spurt justisdepartementet om hvorfor disse to landene er de eneste som er unntatt fra forskriften, men foreløpig ikke fått svar.

Kun karantene ved symptomer

Den gjeldende karanteneregelen i Sverige, er at man skal holde seg hjemme dersom man har symptomer, og ikke gå ut før to dager etter at man er symptomfri. Ingen spesielle regler gjelder om man har vært på reise, for eksempel. Lokale smittevernsmyndigheter kan vurdere om folk skal settes i karantene, sier Tegnell.

Myndighetene har også bestemt at arrangementer med flere enn 500 personer skal avlyses. Han forteller at folk har hjemmekontor, men at det er på bedrifters eget initiativ.

– Vi mener vi har lagt oss på en linje som gjør denne situasjonen holdbar. Vi ser ikke at det er mulig å holde i gang helse- og sosialhjelp i Sverige dersom vi skulle innført alle de reglene som nå er innført i Norge, sier Tegnell.

– Men man kan jo være smittsom også om man ikke har symptomer?

– Det er en veldig liten andel som smittes av folk uten symptomer. Derfor vil det være et råd som vil ha for store samfunnsmessige konsekvenser, uten at vi vil begrense smitten i noen særlig større grad enn det vi gjør nå, sier Tegnell.

Han tror ikke Sverige kommer til å gå til så strenge tiltak som Norge har gjort.

– Det vil bare gi flere negative effekter med tanke på driften av hele samfunnet. Vi tror ikke vi vil hindre noe mer smitte ved at alle skal være i hjemmene sine fremfor bare de med symptomer, sier han.

Flere land med mildere regler

Færre smittetilfeller relativt til befolkningen kan være en av grunnene til at Sverige ikke har innført like strenge regler som Norge, sier Rebecca Cox, som er leder for influensasenteret ved Universitetet i Bergen og Haukeland universitetssykehus.

– De fleste tilfellene i Norge kan knyttes til Østerrike og Nord-Italia. Dette er vanlige feriemål for skiglade nordmenn, men ikke like populære blant svensker, sier hun.

Heller ikke Storbritannia har gått spesielt drastisk til verks i bekjempelsen av epidemien, sammenlignet med mange andre land, og Boris Johnson har fått kritikk for å være passiv. Blant annet arrangeres hesteveddeløp og fotballkamper med flere tusen tilskuere.

– For tre dager siden hadde ingen trodd at man skulle stenge ned alt i Norge heller. Men situasjonen eskalerer veldig fort. I løpet av neste uke vil nok både Sverige og Storbritannia innføre samme tiltak som i Norge, tror Cox.

– Evalueringen i Storbritannia har også vært at det ikke har vært nødvendig så langt. Hvert land må ta avgjørelser som de mener vil beskytte dem så godt som mulig.

Se listen over tiltakene regjeringen har innført her.

Publisert: 15.03.20 kl. 04:28

Fra andre aviser