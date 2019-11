STJAL AMBULANSE: Her endte villmannskjøringen. Foto: Trond Solberg, VG

Ambulansekaprer siktet for fem drapsforsøk

Den siktede samtykker til å la seg fengsle i fire nye uker.

Politiet mener mannen som kapret en ambulanse i Oslo i oktober står bak totalt fem drapsforsøk etter villmannskjøringen i hovedstaden.

Det bekrefter politiadvokat Kari Kirkhorn i Oslo politidistrikt til VG.

– Han er siktet for drapsforsøk og det gjelder et eldre ektepar og moren med barnevognen med tvillingene, sier Kirkhorn.

32-åringen er nå siktet for drapsforsøk, befatning med våpen og oppbevaring av narkotika. Han har vært varetektsfengslet i fire uker.

Påkjørt

Det var 22.oktober at politiet fikk melding om en trafikkulykke ved Rosenhoff i Oslo. En bil hadde havnet på taket og i bilen satt en 32 år gammel mann og en 25 år gammel kvinne.

Kvinnen rømte fra stedet til fots, mens mannen skal ha blitt observert med et våpen, og siktet på folk.

Mannen tok deretter kontroll over en ambulanse og kjørte av gårde i høy fart, har politiet tidligere opplyst. To tvillinger på syv måneder, moren deres, og et eldre ektepar ble påkjørt eller måtte hoppe unna, under den kaprede ambulansens flukt.

Fire nye uker

Politiet begjærte onsdag fire nye uker i varetekt med brev- og besøksforbud. 32-åringen samtykket til dette under fengslingsmøtet, men ønsker at restriksjonene oppheves, ifølge politiet.

– Han samtykker til fengsling, men ikke til restriksjonene, opplyser hans forsvarer Øyvind Bergøy Pedersen til Dagbladet.

32-åringen avviser skyld for drapsforsøk. Resten har han ikke tatt stilling til ennå, ifølge forsvareren.

Den medsiktede 25 år gamle kvinnen ble fremstilt for ny fengsling onsdag. Hun er siktet for flere forhold.

Publisert: 20.11.19 kl. 14:28

