HENTET PRISENE: Øystein Hernes (fra venstre), Simen Grytøyr, Håvard Lotsberg, Per Bremer, Tom Byermoen, Håvard Holten, Eirik Vale Frogner og Sondre Nilsen. Foto: JENS PANDURO

VG hedret med 15 designpriser

VG hentet tirsdag hjem totalt 15 priser under den årlige utdelingen til Society of News Design Scandinavia i København.

– I VG er vi opptatt av å dyrke fortellingens kraft på alle plattformer. Å vinne så mange priser for god historieformidling og design er derfor veldig inspirerende, og samtidig litt overveldende, sier printsjef Eirik Vale Frogner.

Society of News Design Scandinavia deler hvert år ut priser for beste nyhetsdesign, både på papir og digitalt.

Under prisutdelingen i København tirsdag kveld ble VG belønnet med gull, sølv og bronse for flere av sine prosjekter. Avisen sikret seg gull for sine papirversjoner av reportasjene «Sigarettavsløringen» og «Voldtatt».

– Våre dyktige reportere, fotografer, designere og utviklere i VG jobber hver dag knallhardt sammen for å lage den beste journalistikken, og formidle den på en best mulig måte for våre lesere, sier Vale Frogner.

«Voldtatt» fikk også «best of show»-prisen.

– At VG vinner «best in show» for spesialmagasinet «Voldtatt» er vi spesielt stolte av. Det er en hyllest til viktig journalistikk som det er brukt mye tid og ressurser på i alle ledd. En stor del av æren for denne prisen vil vi dele med modige Tanja Arntsen som sto frem med sin historie i VG.

Også Dagens Næringsliv, Dagbladet, Aftenposten, Bergens Tidende, Trønder-Avisa, Hallingdølen, Vårt Land, Adresseavisen og NRK hentet hjem en rekke priser under tirsdagens utdeling.

Her er en oversikt over alle prisene VG fikk:

Digitalt:

Papir:

Publisert: 04.06.19 kl. 22:38 Oppdatert: 04.06.19 kl. 22:53