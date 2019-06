ULYKKE VED BREVIK-BROEN: Bilde fra ulykkesområdet natt til søndag. Foto: VG-tipser

Båt sunket i Telemark - To ikke gjort rede for

En båt har gått i ring og sunket ved Brevik i Telemark. To personer er ikke gjort rede for.

Oppdatert nå nettopp







Politiet i Sør-Øst skriver at nødetater og dykkere er på stedet etter meldinger om en båt som går i ring ved Brevik. En person som har vært i båten er tatt hånd om av helse. To personer er det ikke gjort rede for, de skal ha vært i båten, som nå har sunket.

01.45 melder politiet på Twitter at redningsskøyte, Røde Korsbåt og Seaking redningshelikopter er på stedet.

STOR LETEAKSJON: Leteaksjonen etter to som skal være savnet etter at en båt sank natt til søndag fortsatte utover natten. Foto: VG-tipser

– Vi har fått beskjed fra tredjemann om at det var to til i båten, det går vi ut i fra. Båten har gått i ring og truffet land, så vi vet ikke om de to eventuelt har falt ut før, sier Jan Kristian Johnsrud ved politiet i Sør-Øst til VG.

– Det er utfordrende å søke her fordi det er veldig dypt vann. Redningsaksjonen fortsetter med full styrke.

Hovedredningssentralen skriver at båten har kollidert med det ene brokaret, og at to personer er savnet.

Publisert: 16.06.19 kl. 02:28 Oppdatert: 16.06.19 kl. 02:45