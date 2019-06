SOSIALE MEDIER: Barne- og familieminister Kjell Ingolf Ropstad (KrF) tok initiativ til å møte barneombud Inga Bejer Engh (t.v.) og skuespiller Ane Dahl Torp for å prate om unge og sosiale medier. Foto: Janne Møller-Hansen, VG

Ane Dahl Torp vil diskutere et forbud mot sosiale medier før fylte 13 år

Tre av fire barn mellom 9 og 13 år er på sosiale medier. Barn under 13 år er ikke modne nok for det, sier en engasjert Ane Dahl Torp – som ønsker et forbud.

Nå nettopp







Barneombudet deler bekymringen, men mener en absolutt aldersgrense er feil medisin.

Torsdag møttes Torp, barneombud Inga Bejer Engh og barne- og familieminister Kjell Ingolf Ropstad (KrF) for å diskutere unge og sosiale medier.

Torp, kjent fra blant annet NRK-suksessen «Heimebane», har lenge vært en tydelig foreldrestemme i debatten om unges sosiale medier bruk, og har en klar oppfatning om hva som er løsningen:

Hun ønsker å diskutere et forbud mot å være på sosiale medier før man er fylt 13 år, noe som ofte er den anbefalte aldersgrensen på sosiale medier.

DEBATTANT: Skuespilleren Ane Dahl Torp er kjent fra serien «Heimebane» og filmen «Skjelvet». Det er først det siste året at hun har tatt til debattspaltene. Foto: Janne Møller-Hansen, VG

– Det er ingen steder hvor du er trygg. Når du er på sosiale medier får du to virkeligheter. Du må du forholde deg til et sosialt liv både i virkeligheten og på sosiale medier. Er det virkelig noen som mener at barn under 13 år er modne til dette? For meg er det et lett svar: Et rungende nei, sier Torp.

Amalie (19) tok pause fra sosiale medier: Les hvordan det gikk

I dag er reglene slik at dersom du har samtykke fra foreldre har du mulighet til å være på sosiale medier før fylte 13 år. Det vil Torp ha en slutt på.

– Når man vet at åtte av ti voksne mener at de anbefalte aldersgrensene i stor grad eller noen grad er riktig, samtidig som 3 av 4 barn mellom 9 og 13 år er på sosiale medier er det noe som skurrer.

Samtidig ønsker Torp at den offentlige samtalen blir djervere.

– Vi må gå lenger enn å si at foreldre skal være våkne, følge med og se an barnas modenhet. Skolen må samtidig tørre å være tydelige på hva de mener. Snakker du med lærere på barneskolen får du høre at de bruker mye arbeidstid på å løse konflikter knyttet til barnas liv på sosiale medier. Det skal de tørre å snakke høyt om.

Barneombudet deler bekymringene til Torp, men tror derimot ikke at et forbud er veien å gå.

– Et slikt forbud er en enkel og naiv tilnærming. Det blir litt som å kaste barnet ditt ut i et svømmebasseng dagen det fyller 13 år, uten noen form for svømmeferdigheter, sier Bejer Engh, og legger til:

VGs Astrid Meland: Sosiale medier gjør oss sintere og dummere

– Det er på tide at vi gir barn og unge verktøy for å håndtere den digitale verden. De har vært for lenge på «hjemme alene-fest» på Internett, og det er på tide at vi gir de den kompetansen de trenger.

Det synes Torp er problematisk.

– Det er mange som ikke har våkne foreldre. Vi foreldre trenger hjelp i denne saken, og vi trenger kollektive og modige grep. Nå er det ingen som tør å ta ansvar. Jeg kan ikke se at noen barn taper noe som helst ved å vente til de er 13 år, sier hun.

Les også: Halvparten av oss føler seg mobilavhengig

Barne- og familieministeren vil heller ikke innføre et forbud slik Torp tar til orde for, men han synes dialogen rundt sosiale medier bør bli bedre.

– Når barn kommer hjem fra skolen spør vi ofte hvordan de har hatt det på skolen, men vi spør aldri hvordan de har hatt det på nettet. Et foreldreutvalg på skolene må diskutere grenser og sosiale medier.

– Barn under 13 år har ingenting på sosiale medier å gjøre, og det bekymrer meg at såpass mange er der. Jeg heier på foreldreansvaret. Foreldrene må være til stede og de må ha peiling, men aller viktigst må de tørre å si nei. Det å sette grenser er å vise at du er glad i noen, sier han.

Bør barn under 13 år være på sosiale medier? Del din mening i kommentarfeltet

DISKUSJON: Kjell Ingolf Ropstad (KrF) og barneombud Inga Bejer Engh er begge glad for engasjementet til Ane Dahl Torp. Her i Akersgata i Oslo. Foto: Janne Møller-Hansen, VG

Publisert: 17.06.19 kl. 06:04