KREVER INN: Ved midnatt, natt til lørdag 1. juni, ble den «indre bomringen» slått på. Høyt henger de kameraene ... og mange vil nok mene at de er sure også. Foto: Terje Bringedal, VG

Markerer motstand mot Oslos 52 nye bomstasjoner

Natt til lørdag ble 52 nye bomstasjoner skrudd på i Oslo. Nå blir tre av fire bilturer i hovedstaden en «bomtur». Det vekker motstand.

Både Frp og Folkeaksjonen Nei til mer bompenger (FNB) vil lørdag vise at de er imot at bilistene også må betale for å kjøre på kryss og tvers i byen.

Formålet med de nye bomstasjonene er at flere Oslo-bilister må ta sin del av regningen for ny T-banetunnel, ny Fornebubane og andre store samferdselsprosjekter i Oslo-området. Oslopakke 3-sekretariatet har regnet ut at tre av fire bilturer i Oslo blir en «bomtur» – se faktaboks:

Fakta om nytt bomsystem i Oslo Lørdag innføres en rekke nye bomstasjoner i Oslo. Til sammen blir det 53 bomstasjoner. Pengeinnkrevingen blir fordelt på tre bomringer: Indre ring: 38 nye bomstasjoner på utsiden av Ring 2 i Oslo med «armer» mot Grefsen og Trosterud – betaling i begge kjøreretninger.

Osloringen: 22 bomstasjoner i dagens eksisterende bomring i Oslo med betaling i begge kjøreretninger. Prisen i hver retning blir omtrent halvparten av det du betaler for én passering i dag.

Bygrensen: 23 bomstasjoner (14 nye) på bygrensen mellom Oslo og henholdsvis Follo, Romerike og Bærum. Kun betaling inn mot Oslo.

Elbiler må betale bompenger fra 1. juni. Kilde: NTB/Statens vegvesen Vis mer vg-expand-down

– Urettferdig

– Det er en utrolig høy takst og så blir det veldig urettferdig. Noen skriver at brød koster det samme for alle, men du kan velge det brødet du har råd til, enten et til 59 kroner eller en billig kneip. Med bompenger har du ikke noe valg, sier Cecilie Lyngby (48), som er blitt en frontfigur for bom-motstanderne i hovedstaden.

I 2017: Her er Cecilie Lyngby i november 2017 da 4000 mennesker møtte utenfor Oslo rådhus for å markere sin misnøye med bomring og økning av avgifter i Oslo. Foto: Terje Pedersen/ NTB scanpix

Hun oppfordrer folk til å gå til sin nærmeste bomstasjon lørdag mellom klokken 12 og 12.30 for å si fra at nok er nok.

– Det har skjedd veldig mye på kort tid. Mange i Oslo har mistet parkeringsplassen sin, det er innført beboerparkering som koster 3000 kroner i året og så kommer disse bompengene som jeg tror er dråpen som får det til å renne over, sier Lyngby som i 2017 startet aksjonsgruppen «Ja til miljø, nei til bompenger!»

Hun er nå andre kandidat i Oslo for FNB.

Også i Bergen er det bom-opprør - dette er Thereses bom-hverdag:

– Usosialt

Også Frp vil markere motstand mot de nye bomstasjonene.

– Vi er imot fordi dette er en veldig usosial måte å ta inn penger på. Det koster det samme for bilistene uavhengig av hva slags inntekt og økonomi de har, og lavtlønnede, pensjonister og barnefamilier rammes veldig hardt, sier Aina Stenersen, førstekandidat i Oslo Frp, til VG.

Hun vil selv stå ute på asfalten ved en av Oslos innfartsårer lørdag morgen for å vise hva hun mener om innføringen av de nye bomstasjonene, hvor også elbiler må betale.

* Her finner du plasseringen av de nye bomstasjonene.

Da VG snakket med Stenersen på telefon satt hun på T-banen.

– Reiser du mye kollektivt?

– Ja, det gjør jeg hver eneste dag, faktisk. Jeg kjører ikke bil og har ikke «lappen», men jeg øvelseskjører og gleder meg veldig til å få den, sier Stenersen, som mener smertegrensen er nådd når det gjelder bompenger.

– Det er for mye nå.

– Men er det ikke bra med færre biler i Oslo sentrum da?

– Vi er alle for et godt miljø. Men skal alle kostnadene fordeles på en liten gruppe bilister der mange egentlig ikke har annet alternativ enn å bruke bilen?

Stenersen forteller at hun fredag snakket med en mann som er avhengig av bil fordi han må være på jobb klokken 04.30 når kollektivtrafikken ikke går. Oslo Frp vil foreslå å gå ut av Oslopakke 3, et forslag som skal behandles i Oslo bystyre 12. juni.

– Men hvor skal pengene tas fra?

– Vi ønsker at staten skal bevilge inntil 80 prosent av samferdselsinvesteringene, opp fra dagens 50 prosent i Oslopakke 3, og at resten skal tas av Oslo kommune, sier Frps førstekandidat.

Publisert: 01.06.19 kl. 06:02