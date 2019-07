SJEKK NØYE: Politiadvokat i Økokrim, Daniel Sollie, sier det viktig å tenke seg nøye om før man forskuddsbetaler for leie av feriebolig til en ukjent person eller selskap i utlandet. Boligen på bildet ble bestilt og betalt av tre familier fra Hønefoss. En stund etter bestilling var det umulig å få kontakt med utleiefirmaet, ifølge familien. Foto: Tore Meek, NTB scanpix

Flere familier varsler om feriehus-svindler: – Kan sitte hvor som helst i verden

Da de fant feriehusdrømmen på Ibiza svarte utleiefirmaet umiddelbart på alle mailer. Siden ble det stille. – Vi tapte nærmere 30.000 kroner, sier Cicilie Myrvang. Økokrim gir nå råd til de som skal booke feriebolig.

– Vi ante fred og ingen fare frem til en cirka en måned etter bestilling. Da jeg skulle vise broren min huset, fantes ikke den opprinnelige nettsiden lenger. Vi fikk ikke kontakt på mail eller telefon. Da skjønte vi at i hadde blitt lurt, sier Cicilie Myrvang.

De tre familiene fra Hønefoss har måttet investere i en ny feriebolig, til nærmere 50.000 kroner, selv om ikke leieforholdet skal starte før 20. juli.

– Det ble en dyrekjøpt erfaring, sier Cicilie Myrvang fra Hønefoss til VG.

FLERE RÅD FOR LEIE AV FERIEBOLIG Gå nøye gjennom vilkårene.

Sjekk anmeldelser fra andre leietagere, enten på nettstedet du bestiller gjennom eller på f.eks. Tripadvisor.

Betal med kort – da kan du ha mulighet til å reklamere til banken hvis det skulle gå galt.

Leiekontrakten skal spesifisere nøyaktig hva du betaler for og hva den totale prisen er. Ekstrakostnader ved lån av sengetøy, rengjøring og lignende bør være regulert i kontrakten.

Depositumet skal ikke være uforholdsmessig stort – 10 prosent av leieprisen kan være rimelig, mens mer enn 25 prosent helt klart er for mye.

Ta skjermdump underveis, slik at du holder oversikt. I tillegg har du dokumentasjon ved en eventuell klagesak i etterkant. (Kilde: Forbruker Europa) Vis mer

Fikk kontrakt

Etter at VG torsdag skrev om tre norske familier som ble feriehus-svindlet på Mallorca nylig, har det meldt seg flere som kan fortelle om tilsvarende hendelser.

Cecilie Myrvang sier til VG at hun fant boligen på spainrentalhome.com. Kort tid etter at hun opprettet kontakt med utleier, kom leiekontrakt med vilkår i e-post. Kontrakten har firmabrevhode og det som skal være navn og ID-nummer på både eier og manager.

VG har forsøkt å komme i kontakt med selskapet, via nettsiden, e-post og på to oppgitte telefonnumre. Ingen av henvendelsene er besvart.

– Vi betalte 26.000 kroner via bankoverføring. Ytterligere 15.000 kroner skulle betales noe senere, sier Myrvang. Overføringen ble gitt til en navngitt person i en spansk, internasjonal bank, sier hun.

Det var også mulig å betale med kredittkort, ifølge kontrakten, som VG har sett.

les også Norske familier rammet av storstilt feriehus-svindel på Mallorca

Brukte bankoverføring

– Hverken mitt eller min venninnens kredittkort kunne benyttes til en såpass stor sum, derfor endte vi opp med bankoverføring. Vi har i ettertid forstått at det ville være noe tryggere med kredittkort, sier Myrvang.

Det bekrefter pressekontakt kommunikasjonsråd Vidar Korsberg Dalsbø i DnB.

– Ved betaling med MasterCard går ikke pengene ut av konto før fakturaen kommer og man kan klage. Vi anbefaler denne betalingsmåten for depositum. I tilfelle produktet ikke leveres, står en sterkere for å få pengene igjen, sier han.

les også Dette er de billigste sydenferiene akkurat nå

Kan reklamere til banken

Reklamasjonen skjer via nettbanken.

– Mener du deg svindlet, får du via reklamasjoner i nettbanken et skjema i posten der du skal redegjøre for det som er skjedd. Det vil så bli opprettet en sak hvor banken sjekker både med selger og kjøper. Også aktsomhet vurderes. Det kan for eksempel være at dette var en åpenbar svindel der alarmklokken burde ringt, sier Korsberg Dalsbø.

DnB er godt kjent med feriehussvindel.

– Vi hadde en sak i fjor der svindlerne hadde brukt bildene fra et hus som andre eide, sier han.

VG om en tilsvarende svindelsak på Mallorca i 2016.

Vanskelig å etterforske

Politiadvokat i Økokrim, Daniel Sollie, sier på generelt grunnlag at denne typen svindel som oftest skal etterforskes av lokalt politi i det landet der handlingen er begått.

– Bedragere som lager falske utleieannonser, kan sitte hvor som helst i verden. I tillegg kan de benytte seg av såkalte pengemuldyr for å skjule sin egen identitet, sier han i en e-post.

Ifølge Finans Norge er et pengemuldyr en person som mot vederlag overfører penger anskaffet på ulovlig vis mellom betalingskontorer, ofte i ulike land. Normal er dette i hvitvaskingsøyemed.

– Sakene kan derfor være tidkrevende og vanskelig å etterforske, og bedrageren kan befinne seg i land man ikke har et politisamarbeid med. Selv om saken skulle bli oppklart, kan pengene være forsvunnet eller forbrukt, sier Sollie.

ØKOMKRIMS RÅD FOR FERIEBOLIGLEIE: Det er spesielt grunn til å være på vakt dersom man kommer over et tilbud som er for godt til å være sant – det vil ofte være nettopp det.

Utvis en viss varsomhet med ukjente nettsider. Det kan være lurt å be om, og sjekke, utleiers referanser. Dersom utleier retter seg mot det norske markedet, bør det være andre nordmenn som har leid der før og kan fortelle om sin erfaring med utleier.

Det kan også være en fordel dersom utleier aksepterer kredittkortbetaling, ettersom dette kan gi forbrukere et bedre økonomisk vern.

Utvis alminnelig kortvett: Ikke gi kredittkortopplysningene dine i en e-post eller på telefon til fremmede.

Dersom utleier ikke har en sikker betalingsløsning på nett, bør man utvise forsiktighet. Vis mer

Publisert: 22.07.19 kl. 13:54