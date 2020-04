KRAVLISTE: Stortingsrepresentant Une Bastholm (MDG) har kravene til kompensasjonsordningen klare før endelig behandling i Stortinget. Foto: Janne Møller-Hansen, VG

Krever åpenhet om milliarder til næringslivet

Opposisjonspartier krever at pressen og allmennheten raskt får vite hvem som søker og får utbetalt penger for tap knyttet til coronaviruset.

Stortinget forhandler nå om kompensasjonsordningen til bedrifter som opplever stort fall i omsetningen under coronakrisen. Da regjeringen lanserte forslaget til pakken tidligere denne uken ble den estimert til å koste 10 til 20 milliarder i måneden. Skatteetaten skal kontrollere bruken, men i flere partier ønsker man ekstra åpenhet for å hindre misbruk.

– Stortinget må kreve full åpenhet om hvem som mottar kompensasjon og det må være søkbart i et offentlig register. Vi må ta innover oss at Skattetaten vil ha problemer med å drive god kontroll med så mange mottagere og så store summer. Derfor er åpenhet viktig for å hindre snusk og utnyttelse av systemet på skattebetalernes regning. Det sikrer også legitimiteten til ordningen, sier medlem av finanskomiteen Une Bastholm (MDG) til VG.

I forslaget MDG legger fram i morgen ber partiet også om at informasjon om eiere, foretaksstruktur og skattebetaling offentliggjøres.

Økokrim positive

Regjeringen har allerede foreslått flere tiltak for å kontrollere coronarammede bedrifter som søker om kompensasjon fra staten. Økokrim vil få en rolle i kontrollarbeidet. Der stiller man seg positive til åpenhet i kampen mot økonomisk kriminalitet.

ØKOKRIM: Førstestatsadvokat Petter Nordeng i Økokrim Foto: Thomas Winje Øijord / NTB scanpix

– Den informasjonen høres ut som grunnleggende informasjonen man vil trenge for å kunne nøste videre. Forebygging av økonomisk kriminalitet er tjent med åpenhet. Åpenhet vil som hovedregel være forebyggende i seg selv. Dette minner litt om debatten om hvorvidt skattelistene bør være offentlige, sier førstestatsadvokat Petter Nordeng i Økokrim til VG.

Ap: – Gode til å avdekke snusk

Arbeiderpartiet vil også legge fram forslag til åpenhet om støtteordningen.

– Det er viktig at vi klarer å redde bedrifter, fordi det vil være med å redde arbeidsplasser. Når vi stiller med så mye penger fra fellesskapet må vi lage en god ordning som står seg i ettertid. Bonuser og lederlønnsutvikling må også begrenses, dette er en dugnad, understreker medlem av næringskomiteen Terje Aasland (Ap) til VG.

– Hvordan skal man unngå at for eksempel kriminelle nettverk forsyner seg av kaken?

– Vi prøver å forsterke forslagene om kontrolltiltak med mer åpenhet om hvor store tilskudd som gis og hvem som får det. Vi et at dere i VG og mange andre vil være interessert i slik informasjon og kan være like gode til å avdekke snusk som skattemyndighetene, sier Aasland.

AP FOR ÅPENHET: Medlem av næringskomiteen Terje Aasland (Ap). Foto: Trond Solberg, VG

– Vi ønsker størst mulig åpenhet om hvem som søker, hvem som får støtte og hvor mye de får utbetalt. Åpenheten bør være så raskt som overhodet mulig. Skal det ha en preventiv effekt, så bør det være nær sanntid.

Frykter internprising

Professor Kalle Moene ved Økonomisk institutt ved Universitetet i Oslo sier til VG at han frykter misbruk av statens støtteordninger.

– For eksempel kan støtte til bedrifter mot intensjonene havne i lommene på store huseiere som eier lokalene. Andre kan misbruke støtten ved for eksempel å drive med internprising og «butikk i butikken» og ta ut midlene der det ikke er så synlig utenfra. Det går ikke å lovregulere alt. Derfor må vi alle se etter om pengene brukes etter intensjonen, sier Moene.

ADVARER: Professor Kalle Moene. Foto: Berit Roald / Scanpix

Publisert: 05.04.20 kl. 23:18

