FORNØYD MED ERNA: Bente Karlsen (t.h.) synes statsministeren gjør en god jobb med å håndtere coronakrisen. Torsdag ettermiddag var hun på kjøpesenteret Horisont i Bergen sammen med datteren Guro Strand Karlsen. Foto: Hallgeir Vågenes

Erna hylles for krisehåndtering i ny meningsmåling

BERGEN /OSLO (VG) Statsminister Erna Solberg (H) omfavnes av norske velgere for jobben hun har gjort så langt i corona-krisen. Det viser en fersk meningsmåling Respons Analyse har gjort for VG.

– Jeg stemmer ikke Høyre, men synes Erna gjør en god jobb med å håndtere coronakrisen. Hun er tydelig i budskapet sitt, og tar avgjørelser som jeg stoler på, sier læreren Bente Karlsen (62) til VG.

I en fersk meningsmåling fra Respons Analyse for VG sier 77 prosent av norske velgere at Solberg-regjeringen har håndtert coronakrisen svært eller ganske godt. Kun seks prosent mener håndteringen har vært dårlig.

Neste uke skal statsminister Solberg bestemme seg for hvilke corona-grep hun mener at Norge skal ta fremover.

Flere fra både næringslivet, politikken og fagforeningene har allerede slått alarm om konsekvensene dersom tiltakene videreføres.

– Jeg vet at dette er svært inngripende tiltak i folk og bedrifters hverdag. Jeg er imponert over det samholdet vi ser i Norge. Som alle andre håper jeg vi kan få hverdagen vår tilbake så raskt som mulig. Hvor lenge vi må beholde tiltakene er avhengig av hvor raskt vi lykkes med å slå ned smitten og de helserådene vi får, sier Solberg i en kommentar til VG via statssekretær Rune Alstadsæther.

Fakta om målingen Dato for gjennomføring: 26. mars–1. april 2020 Datainnsamlingsmetode: Telefonintervju Antall intervjuer: 1000 Utvalg: Det er trukket et representativt utvalg av befolkningen over 18 år. Utvalget er trukket tilfeldig fra norske husstanders fasttelefon. I tillegg er det trukket tilfeldig utvalg av mobilnummer. Andelen mobilnummer i utvalget utgjør over 70 prosent. Vekting: Resultatene er vektet i forhold til kjønns- og alderssammensetningen i befolkningen. Feilmargin: Resultatene må tolkes innenfor feilmarginer på +/- 2–3 prosentpoeng for hoved frekvensene. Feilmarginene for undergrupper er større. Vis mer

Kritikk mot corona-grep

Stortinget har til nå stått samlet bak corona-grepene. Men fra flere hold øker nå kritikken mot de strengeste tiltakene.

Stjerna i Bergen

VG dro torsdag ettermiddag ut i Bergens gater for å spørre hva folk der mente om sitt bysbarn Erna Solbergs innsats i corona-krisen. De VG snakket med ute på gaten mente at Solberg har gjort en god jobb.

FORNØYD MED ERNA: Lise Færøvik er senterleder på kjøpesenteret Horisont i Åsane i Bergen. Foto: Hallgeir Vågenes

Lise Færøvik er senterleder på kjøpesenteret Horisont i Bergen.

– Når regjeringen først kom på banen, synes jeg de har gjort en meget god jobb. De har brukt tid, og det er jo viktig, for dette er store spørsmål å ta stilling til. Det er ingen streker under svaret.

Færøvik mener tiltakene virker fornuftige.

– Når farten i smittespredningen går ned, tyder det på at tiltakene fungerer. Det koster, ja, men jeg mener vi har valgt en riktig måte å håndtere situasjonen på.

STØTTES: Erna Solberg stengte ned Norge for tre uker siden. Hun får sterk støtte av norske velgere i en fersk VG-måling. Foto: Krister Sørbø

Måling: Støtter corona-grep

Det er ifølge tallene fra Respons nokså tverrpolitisk enighet om at regjeringen har håndtert krisen på en god måte. Velgere som stemmer på regjeringspartiene er mest fornøyd.

23 prosent mener at regjeringen har håndtert krisen svært godt, 54 prosent mener de har håndtert den ganske godt, 16 prosent sier hverken godt eller dårlig, 4 prosent svarer ganske dårlig og 2 prosent mener de har gjort en svært dårlig jobb. 2 prosent svarer at de ikke er sikre.

VG har også spurt tiltakene i den situasjonen vi i dag befinner oss i er riktige og nødvendige, for strenge eller om de burde være mindre omfattende.

74 prosent mener tiltakene er riktige, 16 prosent de er for strenge, 7 prosent mener de burde vært mindre omfattende og 2 prosent er ikke sikre.

Publisert: 02.04.20 kl. 19:59

