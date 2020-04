HJEMMESKOLE: I over en måned har Ylva sittet inne og gjort skolearbeid. Foto: Gisle Oddstad, VG

Gleder seg til skolestart: – Går utover barnas trivsel å være isolert så lenge

ALNES (VG) Ylva (6) er utålmodig etter å begynne på skolen igjen. Familien tror barna vil ha et behov for å snakke sammen om den spesielle tiden.

– Jeg gleder meg til matte og å leke, sier Ylva Røberg Fejerskov på snart syv år, mens hun er ute og tar seg et friminutt fra hjemmeskolen.

Etter en måned kan førsteklassingen og broren Vetle (9) snart vende tilbake til Alnes Skule, som ikke ligger mer enn et steinkast unna ytterst i havgapet på Godøya i Giske kommune.

Mor Stine Røberg forteller at familien har blitt vant til tilværelsen. Selv er hun deltidsstudent og jobber på SFO, så hun har vært mest hjemme med barna.

– Det har gått helt greit så lenge man skrur ned forventningene litt. Først gikk vi hardt ut med faste tidspunkter for alt, men så har vi tenkt at det er egentlig ikke så farlig, så lenge de gjorde det de skulle.

I Giske med 8461 innbyggere, har fem personer blitt bekreftet smittet, og to eldre personer har dødd av coronaviruset. Det er de to eneste som har dødd av coronaviruset i hele fylket.

– Vår familie har ikke gamle rundt oss, men vi må jo være forsiktige. Vi er privilegerte på den måten, som bor i et lite samfunn. I Oslo vet vi jo at mange flere er smittet, sier Røberg.











FRIMINUTT: Stine Rødberg og hunden luke passer på barna mens de har friminutt.

– Går utover trivselen

Gjenåpningen av barnehager og skoler for de yngste skapt stor debatt, også her. På en diskusjonsgruppe for Giske kommune på Facebook, har 165 personer svart at de ikke vil føle seg trygge med å sende barna tilbake på skolen, mens 59 har svart at de vil det.

– Vår bekymring har ikke vært så sto, fordi det er så liten skole med så mye plass. Den kontakten de får der er verdifull, for vi ser at det går utover barnas trivsel å være isolert så lenge. Det er viktig at samfunnet kommer opp og står. Hva skal vi ellers gjøre, vente helt til en vaksine kommer? spør Røberg.

Barna løper inn igjen, de må fortsette skolearbeidet. Men Ylva blir stående en stund i vinduet og følge med på hva som skjer utenfor.

Far Jesper Fejerskov er enig. Han jobber selv på skolen barna går på, og medgir at det gir en ekstra trygghet å ha et innblikk i hva som skjer når de starter opp.

– Vi vet at mange foreldre er i tvil om de skal sende barna på skolen, og det er forståelig. Det krever en stor åpenhet for å få dette til å fungere. Men jeg tror det også ligger et sosialt ansvar her. Barna har sittet hjemme, og når de kommer ut av den boblen og møter andre som kanskje har hørt helt forskjellige ting, kommer de til å ha mange spørsmål og bekymringer. Det er nok viktig at de får testet det de har hørt på hverandre.

– Noen har sikkert hatt nyhetene på hele dagen hjemme – og da blir det mye rundt dette som vi som foreldre må snakke om. Hvis de skulle vært inne et halvt år så ville det bli ekstra spesielt å komme ut av en sånn boble.

BESTE ALTERNATIV: Stine Røberg og Jesper Fejerskov tror det er bedre å sende barna tilbake på skolen enn ikke å gjøre det. Foto: Gisle Oddstad, VG

Vasker ned skolen

Knappe 200 meter unna huset der familien bor, forbereder lærerne seg på å ta inn barna igjen. Lokalene har blitt vasket og malt. Nå må pulter flyttes, og elevinndeling bestemmes.

Alnes skole har bare elever fra 1 – 4. trinn. Det betyr at alle elevene skal tilbake på skolen igjen. Men den foreløpige planen er at halvparten skal sendes til Godøy skole på andre siden av fjellet, som vanligvis tar imot de eldre elevene.

SKOLEN: Utenfor døren til Alnes Skule har barna både fjord og fjell de kan ha aktiviteter i. Foto: Gisle Oddstad

Edel Valkvæ har vært lærer i 25 år. Men den siste tiden har vært helt spesiell, sier hun.

– De yngste er en veldig sårbar gruppe. Spennet er veldig stort – ikke alle leser like bra. Så jeg har lagt ut litt skriftlige beskjeder på Showbie, men jeg leser også inn beskjeder, sier hun.

Hun sier hun har inntrykk av at foreldrene har taklet skoleåpningen godt.

– Vi opplever at folk tar det på alvor uten at det er panikk involvert. Mitt inntrykk når jeg snakker med barna er at de veldig gjerne vil komme tilbake. De ønsker å treffe hverandre, det er det vi savner mest.









SNART KLARE: Edel Valkvæ og Severin Alnes skal snart ta imot nesten 60 elever.

Ut i naturen

Severin Alnes, som er lærer for fjerdeklassingene, sier organiserte Minecraft-friminutt har vært et kjærkomment avbrekk fra hjemmetilværelsen for hans elever.

– Det har vært veldig kjekt. Da får de treffe karakterene til hverandre, og føler man får leke sammen.

Når skolen åpner, skal elevene sitte lenger vekk fra hverandre, deles inn i mindre grupper, og få mer utetid.

– Vi har fantastiske uteområder som vi kan bruke for det er verdt. Og det vil være lav terskel når det kommer til symptomer som kan ligne på noe, da skal man hjem, sier han.

Valkvæ og Alnes er enige om at målet deres er å få elevene til å holde avstand og følge alle smittevernregler, uten at alt fokuset blir på det.

– Coronaviruset har vært et sterkt fokus i flere uker nå, kanskje det er greit å tenke på litt flere ting. Jo yngre de er jo vanskeligere blir det å ikke være nær hverandre – vi er spent på å se hvordan det går. De er vant til å være ganske fysiske, med mye nærkontakt.

FORBEREDT: Severin Alnes tror det er en fordel å være en liten skole når barna må være hjemme. Lærerne kjenner adressene, og kan kjøre ut med skolemateriell. Foto: Gisle Oddstad, VG

