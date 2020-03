TAR GREP: Arbeids- og sosialminister Torbjørn Røe Isaksen (H). Foto: Trond Solberg, VG

Regjeringen vil la permitterte ta utdanning

Permitterte og arbeidsledige risikerer å miste dagpenger om de utdanner seg. Regjeringen varsler at permitterte skal få ta opplæring og har møter med parter i dag.

Oppdatert nå nettopp

Over 300.000 er uten jobb og tallet er ventet å stige som følge av coronakrisen. Lavtlønnede og personer med lite utdannelse rammes hardest, ifølge en rapport fra Frisch-senteret, laget i samarbeid med SSB og NAV og lansert forrige uke.

Men NAVs regelverk gjør at de risikerer å miste dagpenger dersom de utdanner seg eller fullfører skolegang, skrev VG i dag.

– For corona-permitterte gir det ingen mening at de ikke kan utdanne seg, fordi de skal bruke hele dagen på å søke jobb, sa økonomi og forsker ved Frisch-senteret Simen Markussen til VG.

ØKONOM: Simen Markussen ved Frisch-senteret. Foto: Gorm Kallestad / NTB scanpix

– For å si det med fotball-språket: De som er arbeidsledige er satt ut av laget. Det er meningsløst å nekte de som er tatt av laget å trene for å komme tilbake i spillet. Skal folk som nå er permittert og på dagpenger holde seg oppdaterte og topptrente må de få delta i utdanning, sa Markussen til VG.

I en e-post til VG varsler Arbeids- og sosialdepartementet at de vil åpne for kompetansetiltak for dagpengemottagere. Arbeids- og sosialminister Torbjørn Røe Isaksen (H) kalte inn til video-møte med berørte parter i dag, der Einan deltok.

– Ubyråkratisk

– Det er viktig at alle permitterte får et tilbud, uavhengig av utdanningsnivå eller bakgrunn. Det sikrer mer effektiv omstilling, mer konkurransedyktig næringsliv og større individuelle muligheter, sier statssekretær Vegard Einan til VG.

– Regjeringen ønsker å få på plass en ubyråkratisk, målrettet og midlertidig ordning som gir opplæring den permitterte selv ønsker å gjennomføre, eller som bedriftene ser behov for. Opplæring skal kunne iverksettes uten å gå veien om søknad og saksbehandling i NAV, sier Einan.

De siste to ukene har arbeidsledigheten steget fra 2,3 til over 10 prosent, som følge av den pågående viruspandemien. Målet er å få endringene raskt på plass.

Men hvordan det nye systemet og regelverket vil se ut er for tidlig å si.

– Dette vil vi få på plass så raskt som mulig og i god dialog med partene og Kunnskapsdepartementet, er vi sikre på at dette kan være i gang om ikke lenge. Vi vet at dette er noe Stortinget også er veldig opptatt av, sier Vegard Einan.

Positiv

Tekna organiserer rundt 81.000 ingeniører og teknologer. Foreningen er positive til de nye signalene fra regjeringen, men påpeker at høyt utdannede må inkluderes

- Ved forrige oljekrise var det nettopp mulighet for å ta utdanning mens man mottok dagpenger som ble etterlyst da våre medlemmer mistet jobben. Vi vet at mange ønsker å oppdatere seg og videreutvikle sin kompetanse mens de er permittert. Nå må regjeringen gjøre det mulig, sier Tekna-president Lise Lyngsnes Randeberg til VG.

POSITIV: Tekna-leder Lise Lyngsnes Randeberg. Foto: Tekna

Videregående og industri

På Frisch-senteret er forsker Simen Markussen er særlig opptatt av mange tusen permitterte og arbeidsledige som ikke har fullført videregående skole: I fjor leverte hans ekspertutvalg for etter- og videreutdanning en omfattende rapport om mulighetene for livslang læring.

Blant forslagene var å gjøre det mulig å studere mer, samtidig som man var arbeidsledig.

– Vår forskning viser at en stor andel av dem som er permittert ikke har videreført skole. Fullført videregående blir stadig viktigere for å delta i arbeidslivet. Nå har de muligheten til å fullføre fagbrev eller ta opp skolefag, slik at de er bedre rustet når de skal tilbake i jobb, sa Markussen til VG.

Han pekte også på at opplæring i industrien kan bli aktuelt.

– Det er en fare for at vi vil får flere permitterte innen industri. Der har man lenge planlagt et digitalt kompetanseløft og det kan komme nå.

– Hvem kan levere slik utdanning?

– Det finnes aktører som Folkeuniversitetet som kan snu seg raskt, men det finnes helt sikkert flere som har kapasitet til å snu seg rundt å skape tilbud. Disse tilbudene må drives digitalt, så det er egentlig ikke viktig hvor de som har tid og ressurser til å sette i gang befinner seg, sa Markussen.

Ap vil ha satsing

Opposisjonen er også opptatt av etterutdanning.

– Mange mangler språkkunnskaper, digitale ferdigheter, skal fullføre fagbrev eller kan gjennomføre enkeltkurs. Nå er muligheten der, sa Støre til Frifagbevegelse i helgen.

HJEMMEKONTOR: Ap-leder Jonas Gahr Støre. Foto: PRIVAT

– Det handler om å holde permitterte i aktivitet og gjøre de kvalifiserte til det som kommer etter krisen, sa Støre til avisen.

Publisert: 30.03.20 kl. 15:04 Oppdatert: 30.03.20 kl. 15:43

