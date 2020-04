FORLENGER FORBUDET: Abid Raja, her sammen med idrettspresident Berit Kjøll, opplyste tirsdag om at forbudet mot idretts- og kulturarrangementer forlenges til 15. juni. Foto: Heiko Junge / NTB scanpix

Ingen kultur- og idrettsarrangementer før 15. juni

Kulturminister Abid Raja (V) opplyser om at reglene for idrett- og kulturarrangementer nå gjelder frem til den 15. juni.

Det betyr at alle idrett- og kulturarrangementer som ikke kan ivareta kravet om to meters avstand og grupper på maks fem mennesker, vil være forbudt i minst halvannen måned til.

Det bekrefter kultur- og likestillingsminister Abid Raja på en pressekonferanse tirsdag ettermiddag.

– Det innebærer et offer for idretten, frivilligheten og kulturlivet, sier Raja.

Han opplyser at både Bislett Games, «som folk har gledet seg til», og Holmenkollstafetten, «som hele Norge reiser til for å delta på», utgår. Seriestarten i fotball vil nok en gang bli utsatt.

Bislett Games-sjef Steinar Hoen sier til VG at «dette er et av scenariene vi har planlagt for».

– Bislett Games uten publikum? Det er spørsmålet vi må stille oss, sier Hoen, som tirsdag ettermiddag ha et allerede planlagt telefonmøte med de andre Diamond League-arrangørene.

De nye tiltakene betyr blant annet at Bergenfest, som skulle arrangeres fra 10.- til 13. juni, utgår.

– Det handler også om store og små konserter som skulle skje rundt i hele landet før 15. juni. De kommer til å utgå, sier Raja.

– Hva har du å si til artister og eventbyråer som nå mister inntektene sine i ganske lang tid fremover?

– Det gjør virkelig vondt for en kulturminister å stå her og si at sommeren, konsertene og arrangementene som jeg selv hadde gledet meg til å dra på, utgår. Dette treffer kulturbransjen ekstremt hardt, sier Raja.

Kulturministeren varsler også at det «ser vanskelig ut» for festivalsommeren, men at en avgjørelse vil bli tatt senest i starten av mai.

Regjeringen vil komme tilbake med nærmere anvisning om 17. mai-feiringen over påske, men Raja sier det er «vanskelig å se for seg» at barnetogene slik vi kjenner dem, vil gå som planlagt.

– Det kan hende at det kan være ulike varianter av arrangementer rundt i landet, sier Raja.

Publisert: 07.04.20 kl. 15:15 Oppdatert: 07.04.20 kl. 15:36

