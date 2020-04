ALVORLIG: – Økningen i trafikk på overgrepsnettstedene er signifikant. Like alvorlig er de konkrete samtalene om tilgang til barn i denne tiden, sier etterforsker Jon Rouse om tiden etter at verden stengte skoler på grunn av coronaen. Foto: Tore Kristiansen

Slår alarm: – Har sett overgrepsnettsteder krasje på grunn av for stor pågang

Mens det blir mindre oppfølging av barn som opplever vold og overgrep, meldes det internasjonalt om mer aktivitet på nettsteder for overgripere. Etterforskere og politi er bekymret.

Nå nettopp

– Vi ser allerede en betydelig økning i aktivitet på nettet blant overgripere, kommunikaasjon mellom disse, og deling av overgrepsbilder.

Det sier den australske politietterforskeren Jon Rouse under et nettmøte arrangert fredag kveld av Det internasjonale senteret for savnede og misbrukte barn (ICMIC).







– Vi har sett overgrepsnettsteder krasje på grunn av for stor pågang, sier han.

Jon Rouse er leder for spesialenheten Task Force Argos, som er verdensledende i å etterforske overgrepsnettverk på nettet. De overvåker store deler av nettet, såvel som populære apper som Kik og TikTok, for å forhindre overgrep av barn.

FØLG MED: – Foreldre må vite at noen voksne spiller onlinespill for å få tilgang til barn og unge. Følg med på hvilke venner og følgere de har på nettet, er rådet Jon Rouse gir foreldre. Foto: Marius H. Larsen / NTB Scanpix

les også Over 100 barn reddet i avsløringen av «Childs Play»

Flere sårbare barn

Tiltakene mot coronaen har ført til en økt deling av overgrepsbilder.

– Vi har funnet grupper hvor det diskuteres hvordan de misbruker barn som er hjemme fordi skolen er stengt, sier han.

Politietterforsker Jon Rouse mener at flere barn nå enn før er sårbare overfor potensielle overgripere. Han forteller at en stor andel av overgrepene de ser, er overgrep barna selv påfører seg, gjerne etter instruksjoner fra overgripere som de møter via online spill eller populære apper.

– Sosial distansering bare øker muligheten for at barna kjeder seg, kjenner seg ensomme og leter etter sosial samhandling andre steder.

UTFORDRENDE: – Selv om politiet prioriterer disse sakene, er de mer utfordrende å avdekke som følge av koronautbruddet. Derfor oppfordrer jeg alle til å ha en lav terskel for å kontakte politiet, sier Kristin Kvigne i Politidirektoratet. Foto: Ola Haram

– Utfordrende å avdekke under coronaen

Politiet i Norge kjenner ennå ikke til om det er en liknende økning i aktivitet hos norske overgripere eller nedlastere.

– Det er for tidlig å si noe konkret om det. Men vi vet at personer som er ute etter å utnytte barn seksuelt ofte prøver å komme i kontakt med potensielle ofre gjennom internett. Det er ikke spesielt for denne situasjonen, men de er mer utfordrende å avdekke som følge av coronautbruddet, sier Kristin Kvigne, avdelingsdirektør for Politifagavdelingen i Politidirektoratet.

Samtidig opplever politiet at færre barn ber om hjelp.

– Normalt sett får politiet varsler fra voksne i barnehager, skoler og på ulike aktivitetstilbud. Siden disse tilbudene nå har opphørt for en periode, mottar vi heller ikke like mange varsler som før, sier hun.

Kvigne understreker at politiet ønsker å bli kontaktet i slike saker.

– Det er viktig å understreke at politiet er på jobb, og at vi er her for alle som har behov for å komme i kontakt med politiet i denne krevende tiden.

Halvering av antall avhør

Også barnehusene opplever mindre pågang. De 11 barnehusene har blant annet ansvar for tilrettelagte avhør av barn som har opplevd vold eller overgrep.

VG har kontaktet de alle barnehusene, og fem har besvart VGs henvendelse. Fire forteller om mindre aktivitet: Færre avhør, færre anmeldelser av overgrep eller vold mot barn, mindre oppfølging av pågående saker. Noen melder også om færre anonyme henvendelser.

Barnehuset i Trondheim melder om en halvering av avhør av barn, sammenliknet med samme tid ifjor.

les også Coronatiltakene: Barnevernet får færre bekymringsmeldinger

– Det skyldes at flere avhør blir utsatt og færre saker anmeldes, forteller Helle Leinslie, leder for Barnehuset Trondheim til VG.

NEDGANG: – Vi har en nedgang i anmeldelser om vold og overgrep, noe som henger sammen med at skole, fritidstilbud og barnehager er stengt, sier Helle Leinslie, leder for Barnehuset Trondheim. Foto: Privat

– Hjelpetelefon hjelper ikke de yngste

Også lenger sør ser de samme trend.

– Siden corona-utbruddet har vi gjennomført betraktelig færre tilrettelagte avhør. Vi har ressurser og kapasitet fortsatt til å gjennomføre tilrettelagte avhør hver dag. De siste 2 ukene har det vært gjennomført 3 avhør pr uke. Nedgangen er i det vesentligste at politiet ikke blir varslet, sier leder for Statens Barnehus Hamar, Ingjerd Kagnes.

For mange er ikke hjelpetelefoner til noen nytte, forteller hun.

– Det krever at man er over en viss alder for å kunne varsle selv.

Jeanette Ammeli Indreiten, leder for Barnehuset Sandefjord, forteller til VG at også de har fått færre henvendelser siden regjeringen iverksatte corona-tiltakene for tre uker siden.

– Det har i denne perioden kommet inn færre anmeldelser en tidligere. Telefonhenvendelser for drøfting av saker anonymt er også færre.

TA KONTAKT: - Vi oppfordrer både barn og voksne til å ta kontakt med Nettpatruljen til Sør-Øst politidistrikt på Facebook eller Instagram. Der kan man melde fra om bekymringer eller få råd om hvordan hva man bør gjøre, sier Jeanette A. Indreiten, leder for Statens barnehus i Sandefjord. Foto: Politiet

Skole og barnehage er pustehull

Årsaken er at skoler og barnehager er stengt, mener hun.

– Det er ofte de som fanger opp bekymring rundt barn og unge og melder det videre til barnevern og politiet.

Det er problematisk, mener hun.

– Vi er alvorlig bekymret for at det kan være en økning av vold og overgrep rettet mot barn i denne perioden som ikke blir fanget opp. Den samme bekymringen gjelder for vold og overgrep mot voksne, sier hun til VG.

Skolen og barnehage er ofte pustehull for barn som opplever overgrep hjemme.

– Det er en frisone fra husets konflikter og kan gi en nødvendig pause i hverdagen. Ved fravær av dette pustehullet er barna i situasjonen hele tiden. Det er mindre forutsigbart og volden eller overgrep kan skje når som helst på døgnet, sier hun.

Frykter eskalering

Hun tror at det sårbare barn opplever nå, kan være mer alvorlig enn hva de opplever til vanlig.

- Fordi foreldrene kan oppleve det som mindre risikofylt å bli oppdaget, kan overgrepene og volden kan eskalere.

Hun frykter langsiktige konsekvenser av dette.

– Det er funn som tilsier at krenkede barn blir syke voksne.

Indreiten frykter ventelister hos Barnehusene når koronatiltakene er lettet.

– Konsekvensene for det enkelte barn blir at de lever lenger i situasjonen.

Det tror også Kagnes ved Barnehuset Hamar.

– Det kan bli en bølge av flere saker når skole og barnehage igjen kommer i normalt gjenge.

Publisert: 04.04.20 kl. 22:19

Les også

Mer om Coronaviruset Overgrep Barn Argos

Fra andre aviser