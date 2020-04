EKSPERT: Christopher Inchley er seksjonsoverlege ved barneklinikken på Ahus, der flere barn har vært innlagt med bekreftet coronasmitte. Foto: Ahus/Geir Lindhjem

Legen forklarer: Slik merker du om barnet er coronasmittet

En spesialist på barnesykdommer forteller hvilke symptomer som kan avsløre om ditt barn er smittet av coronaviruset – og understreker at testing ikke gir trygghet.

Nå nettopp

Christopher Inchley (42) er seksjonsoverlege på Akershus universitetssykehus, det sykehuset i Norge som hittil har hatt flest innlagte coronapasienter.

Han jobber på barneklinikken, der en måned gamle Amalie var innlagt til overvåkning i helgen. Både spedbarnet og foreldrene er coronasyke.

Ifølge Folkehelseinstituttet fredag har 54 barn i alderen 0–9 år fått påvist covid-19, som er navnet på coronasykdommen.

Inchley minner om at det er mye vi ennå ikke vet om det nye viruset og små barn, hva angår risiko for smitte, spredning og smitteveier.

– Men vi vet at også barn kan bli smittet og syke av corona, sier Inchley.

Barn trenger kroppskontakt

Å holde avstand for å unngå smitte, er i praksis umulig innenfor familien.

– Barn har stort behov for kroppskontakt med foreldrene. Det er veldig viktig at vi ikke glipper på nærhet og kjærlighet, som betyr så mye for barns helse, sier barnelegen.

Kontakt er ikke til å unngå, når de minste skal mates, skiftes på, kles på og av.

– Barn som er større, kan lære å vaske hendene før og etter måltider og når de har vært på do. Under svineinfluensaepidemien ga slike tiltak i barnehagene svært gode resultater.

Inchley opplyser at det aldri har vært så få barn på sykehus med influensa, omgangssyke og virussykdommer, som da barnehageungene i 2009–2010 lærte seg god håndhygiene.

Testing gir ikke trygghet

Blir foreldre coronasmittet, er det vanskelig å unngå at barna utsettes for viruset.

– Men så lenge barnet er friskt og uten symptomer, er det ikke umiddelbart behov for å teste. Da kan testen komme tilbake negativ.

– Men er det ikke tryggest å teste?

– Hvilken trygghet får du ut av det? Vi har ingen kur mot corona. Det er symptomene vi behandler, ikke selve sykdommen, sier Inchley.

Symptomene på smitte

Han lister opp symptomer som kan være tegn på coronasmitte:

Luftveisplager som sår hals, hoste, rennende nese og pustebesvær: – Puster barnet fort eller strever så hardt at huden trekkes inn mellom ribbeina, bør lege oppsøkes.

Mageplager som smerter, oppkast og diaré.

Feber: – Dersom barn under tre måneder får en kroppstemperatur på 38 grader eller mer, skal lege kontaktes.

Inchley sier at feber er en vanlig del av immunforsvaret for barn over tre måneder.

– For dem er ikke feber i seg selv farlig. Men de aller minste har mindre anlegg for å lage feber. For dem er feber oftere et tegn på alvorlig sykdom, sier barnelegen på Ahus.

BARNELEGE: Seksjonsoverlege Christopher Inchley ved Ahus minner om at de fleste barn som blir syke i dag, blir det av andre årsaker enn coronaviruset. Foto: Ahus/Geir Lindhjem

Han advarer mot å ta veldig hyppige temperaturmålinger.

– Det er ikke nødvendig å stikke termometeret i rumpa på barn hele tiden. Gjør det før du ringer lege for dokumentasjonens skyld, ellers ikke, sier Christopher Inchley.

Pass på mer enn tempen

Han skynder seg å legge til at foreldre må passe på mer enn kroppstemperaturen.

– Det er riktig å oppsøke lege hvis barnet er vanskelig å vekke, har vondt for å puste, er varm på kroppen og samtidig blek og kald på armer og hender eller har fått i seg veldig lite væske.

Slike symptomer behandles med paracet mot feber og smerter, oksygen ved pustebesvær og væsketilførsel ved dehydrering. Uansett om coronaviruset er årsaken.

les også Ny studie: Coronasmitte kan være mer skjult hos barn

Inchley er også opptatt av små barn som begynner å oppføre seg annerledes:

– Et barn under tre måneder som blir urolig og gråter masse, men ikke har feber, kan ha en alvorlig bakterieinfeksjon. Barn med kolikk kan også reagere med gråt og uro.

Han sier samtidig at de aller fleste barn får i seg nok oksygen og nok væske.

– Men det er dramatisk og utmattende for foreldrene, når barn gråter og har det vondt. Da er det lurt å gi smertestillende. Hjelper ikke det, bør barnet tas til legen, sier Inchley.

les også Corona-stengte skoler og barnehager: Dette er barneombudets krav til regjeringen

Oftest annen årsak til sykdom

Inchley minner om at sykdom hos barn i de fleste tilfeller har andre årsaker enn corona.

– Det kan være urinveisinfeksjoner, blodforgiftning, blindtarmsbetennelse, andre alvorlige bakterieinfeksjoner og andre virus som gir luftveisproblemer, sier Ahus-legen.

Fastlege eller legevakt skal alltid kontaktes først. Men på Ahus opplever de at mange ikke kontakter lege, fordi de er redd for at coronaviruset er overalt, spesielt på sykehusene.

– Da er det viktig å huske at barn som blir alvorlig syke av annet enn coronaviruset, kan bli enda sykere om de ikke kommer tidlig nok til behandling, sier Inchley.

Seksjonsoverlegen ved avdeling for barn og ungdom på barneklinikken sier at Ahus har høy kompetanse og gode rutiner og prosedyrer for å ta imot barn med mistenkt coronasmitte.

Publisert: 04.04.20 kl. 09:57

Les også

Mer om Coronaviruset Barn Sykdom Symptomer

Fra andre aviser