Politiet: Kan ha brukt hundrevis av betalingskort for å begå overgrep mot mindreårige

Mannen skal ha betalt for overgrepene med forhåndspåfylte betalingskort.

En mann i femtiårene ble torsdag ettermiddag pågrepet av politiet i Trondheim, siktet for voldtekt over nett av en jente på 13 år.

Fredag formiddag ble han fremstilt for varetektsfengsling i Sør-Trøndelag tingrett. Men politiet mener saken har et langt større omfang.

Pågripelsen er siste akt i en omfattende etterforskning som har pågått siden november i fjor, hvor politiet i Oslo og Trøndelag har samarbeidet med Kripos og Økokrim. Etterforskningen har rettet seg mot en brukerprofil på Snapchat og andre sosiale medier, som har vært krevende å identifisere.







– Når en overgriper gjør så mye for å skjule sporene sine som personen bak denne Snapchat-profilen, blir det interessant, sier politioverbetjent og etterforskningsleder Mads Helland Astrup i Oslopolitiets avsnitt for e-spor, under seksjon for seksuallovbrudd.

Han har ledet Operasjon Venari, etterforskningen som ledet fram til gårsdagens pågripelse av mannen i 50-årene, som politiet mener er mannen bak profilene.

Mannens forsvarer Frode Wist, forteller at mannen ikke erkjenner straffskyld. Den pågrepne er så langt ikke informert om hva politiet mener at han skal ha gjort på nett.

– Jeg har ingen kommentarer til etterforskningen, og vil ikke si noe før etter fengslingsmøtet, sier forsvarer Wist.

Politiet har tatt beslag i flere datamaskiner og harddisker, men har ennå ikke begynt å undersøke dem. Politiadvokat John R. Sødahl Furunes i Trøndelag politidistrikt understreker at det er for tidlig å konstatere straffskyld.

– Politiet har en sak med sterkt grunnlag for mistanke, men det gjenstår ennå mye etterforskning før påtalemyndigheten kan ta stilling til om det skal tas ut tiltale. Men vi mener å ha funnet personen som står bak Snapchat-profilen, sier han.

Saken har vært etterforsket siden november 2019. Da kom en 13 år gammel jente inn på politihuset i Oslo sammen med mor.

Moren fortalte at hun ikke forsto hvorfor datteren med ett hadde fått penger til å handle så mye på nettet som hun gjorde.

ENNÅ IKKE TILTALE: Politiadvokat John R. Sødahl Furunes i Trøndelag politidistrikt understreker at den pågrepne mannen ennå kun er siktet. – Det gjenstår ennå mye etterforskning, sier han. Foto: Ole Martin Wold

Pengene kom fra fire ferdigpåfylte betalingskort og kontanter som 13-åringen hadde fått tilsendt av en mann, fortalte moren politiet. De skal ha vært betaling for at denne mannen begikk nettovergrep mot jenta, som sendte bilder og videoer til mannens anonyme Snapchat-konto.

Jentas alder og det som skjedde gjør at saken blir etterforsket som voldtekt av barn under 14 år.

– Dette er en alvorlig sak. Den handler om gjentatte voldtekter av mindreårige. Det har en strafferamme på 10 års fengsel, sier politiadvokat Christian Hatlo ved Oslo politidistrikt.

Jakten på mannen bak Snap-kontoen skulle vise seg å bli sjeldent krevende. Oslo-politiet er ett av fem politidistrikter med saker hvor Snapchat-brukeren er involvert.

Tre politidistrikter henla sakene fordi de ikke klarte å finne personen bak profilen.

– Etter all sannsynlighet har denne mannen planlagt handlingene sine lenge, ihvertfall helt siden sommeren 2017, tror Helland Astrup.

Nå viser den omfattende etterforskningen at 13-åringen antagelig ikke var den eneste som mannen bak profilen betalte.

Etterforskerne har oversikt over omkring 290 betalingskort som de mener personen bak profilen kan ha brukt for å betale jenter over hele landet.

Så langt har politiet oversikt over flere titalls jenter som alle har kjøpt varer med disse kortene.

Politiet har ventet med avhør av dem inntil de hadde en mistenkt som var pågrepet, av frykt for at mannen bak profilen skulle bli advart.

De fleste jentene er i alderen 13–18 år, bosatt over hele landet.

– Det er et stort omfang av barn som må avhøres. Dette kan fort bli en nasjonal dugnad i tilrettelagte avhør, sier Kristine L. Tollefsen, politibetjent i Oslo. Hun etterforsker seksuelle overgrep og bistår ved avhør av barn.

Den første anmeldelsen kom for over to år siden, til politiet i Trøndelag mars 2018. Da fortalte en da 15 år gammel jente at hun var blitt presset av en mann til å sende nakenbilder og -videoer av seg selv. Hun hadde møtt ham på Snapchat.

Politiet henla saken på grunn av manglende opplysninger om gjerningsperson.

I november 2019 fikk Agder politidistrikt informasjon om at en jente i begynnelsen av tenårene hadde sendt seksualiserte filmer og bilder av seg selv via Snapchat til flere personer, blant annet den samme Snapchat-profilen. Saken etterforskes ennå.

I desember 2019 opprettet Sør-Vest politidistrikt en undersøkelsessak hvor en tenåring skulle ha mottatt penger i bytte mot seksualiserte bilder og filmer. Politiet fant brukernavnet til Snapchat-profilen på jentas mobiltelefon. Saken ble henlagt som intet straffbart forhold.

4. mars i år fortalte en 14 år gammel jente i Øst politidistrikt at hun hadde sendt seksualiserte bilder i bytte mot betalingskort fra Paygoo. 14 dager senere, 18. mars, ble saken henlagt under koden «ikke kjent gjerningsmann».

– Dette er en ny type kriminalitet som er svært krevende å etterforske. Vi ser svært alvorlig på denne type saker, men slik som personen i denne saken hadde klart å skjule seg, hadde vi ingen mulighet til å gå videre med den, sier påtaleansvarlig Cathrine Skovli-Olsson i Øst politidistrikt om saken de henla.

I slike saker er det hele tiden en kamp mellom politi og lovbryter om hvem som er mest oppdatert på teknologi.

– Denne type saker er komplekse og krevende å etterforske. Det er tidkrevende og stiller høye krav til etterforskerens kompetanse. Samtidig følger de vi etterforsker med i den digitale utviklingen og blir flinkere til å skjule spor, sier Helland Astrup.

Tidlig i etterforskningen fikk politiet en klar oppfatning av at de hadde å gjøre med en person som var usedvanlig dyktig til nettopp det – å skjule sine digitale spor.

Politiet fikk informasjon fra Snapchat om snap-kontoen som 13-åringen hadde hatt kontakt med. Det førte ingen steder.

– Han hadde ekstremt god operasjonell sikkerhet. Det er sjelden noen er så dyktige som dette. Det virker grundig og gjennomtenkt, og ser ut til å være planlagt over mange år. Han har åpenbart gjort gode undersøkelser om hvordan man skal holde seg anonym, sier politioverbetjent Helland Astrup om politiets vurdering av personen de jaktet på.

Politiet mener å se tegn til at han også har gjort nøye forarbeid på hvilke jenter som han ville klare å manipulere ved kontakt.

– Det kan se ut som at han har sett seg ut jenter i en viss aldersgruppe og med lik tilstedeværelse på sosiale medier, sier Helland Astrup.

VG har i flere saker tidligere omtalt nettsteder som deler informasjon om jenter. Én av politiets hypoteser er at mannen bak Snapchat-kontoen trålet disse nettstedene etter informasjon om jenter å ta kontakt med.

Deretter skal han ha blitt venn med dem på Instagram, og så undersøkt disses vennelister etter flere ofre som han så har blitt venn med.

Etter den første kontakten på Instagram skal han ha overtalt jentene til å kommunisere videre over Snapchat, hvor overføringen av bilder og videoer skal ha skjedd.

DYKTIG PÅ OPSEC: - Han hadde ekstremt god operasjonell sikkerhet, sier etterforskningsleder Mads Helland Astrup om nettovergriperen som de jobbet for å identifisere i nesten et halvt år. Foto: Gisle Oddstad

Politiet mener han har betalt jentene ved å sende dem betalingskort av typen Paygoo – enten fysisk i posten eller som skjermbilde på Snapchat. Noen av jentene fikk ifølge jentenes foreldre tilsendt betalingskort før de deretter ble oppfordret å dele bilder og filmer.

Mye av pengene er brukt på nettbutikker for moteklær og sminke.

Paygoo er betalingskort som kan kjøpes i kiosker og butikker over hele landet. Når kortene kjøpes, kan de fylles opp med opptil 1500 kroner.

Ut fra politiets opplysninger betalte mannen alltid kontant når han fylte opp kortene.

Inntil mars i år måtte disse kortene aktiveres ved å taste inn et telefonnummer på nettsiden til Paygoo. Men hvorvidt telefonnummeret du tastet inn var ditt eget, ble aldri kontrollert. Og telefonnumrene mannen brukte for å aktivere kortene han kjøpte, var aldri hans egne. Politiet har oversikt over et stort antall telefonnumre som de mener at siktede brukte for å aktivere de 290 kortene.

De første kjøpene av Paygoo-kort av mannen blir av politiet sporet tilbake til sommeren 2017. Politiet mistenker at nettovergrepene kan ha pågått allerede fra før den tiden.

– Hvis denne personen har funnet et smutthull er det under all kritikk. Hver gang vi har kontakt med politiet har vi alltid hjulpet dem på alle måter vi kan, sier Nelson Walden, sjef for Paygoo.

MANGE KORT: – Den potensielle størrelsesordenen på kjøp av paygoo-kort har vi ikke sett før, sier etterforskningsleder Øyvind Jørgensen i Trøndelag politidistrikt om saken. Foto: Ole Martin Wold

19. mars i år fikk etterforskerne en telefon fra Paygoo:

Et av telefonnumrene som tidligere var brukt til å aktivere flere av Paygoo-kortene som politiet mener er mannens, ble klokken 13:48 den dagen brukt til å aktivere fire andre Paygoo-kort. Sted: En Narvesen-kiosk på et kjøpesenter i Trøndelag.

Politiet fikk etter kort tid oversendt overvåkningsvideoene fra kjøpesenteret den dagen.

Like før kvart på to viser overvåkningsvideoen at en veltrent mann gikk inn hovedinngangen på kjøpesenteret. Han hadde kraftige hender, skjegg. Han var kledd i caps og skjerf.

«Han her skal jeg ta», sier Helland Astrup at han tenkte da han så mannen på videoen få de fire Paygoo-kortene i hånden.

Videoen viser at mannen betalte kontant.

På vei ut fra kjøpesenteret snudde mannen hodet vekk akkurat da han passerte overvåkningskameraet, og så i stedet inn mot en butikkvindu.

Det kunne virke som at han hadde gjort seg kjent med hvor overvåkningskameraene var, mener politiet.

Politiet brukte lang tid for å se om det er mulig å hente ut mannens speilbilde fra vinduet, uten nytte.

– Jo mer jeg så at han jobbet for å skjule seg, jo mer gira ble vi på å ta ham, sier Helland Astrup.

Så langt har politiet funnet at mannen kan ha brukt mer enn 200.000 kroner på å kjøpe Paygoo-kort. Alt pekte mot en person med god jobb, god lønn og høy teknisk kunnskap.

– Potensielt kan det være veldig mange fornærmede. Det har hastet å ta ham, slik at ikke flere blir utsatt for ham, sier Kristine L. Tollefsen, politibetjent ved politiet i Oslo.

Etter at Paygoo ble kontaktet av politiet, utleverte kortselskapet betalings- og brukerinformasjon om de mange kortene.

Politiet visste at alt de trengte, var at mannen kjøpte nye betalingskort på en måte som gjorde at de ville klare å identifisere ham.

Men bare noen dager etter kortkjøpet 19. mars i år var det stopp.

Da endret Paygoo hvordan kort kunne aktiveres. Det førte til at mannen politiet jaktet på, ikke lenger kunne aktivere nye betalingskort på en anonym måte.

Paygoo hadde dermed fjernet en av de få måtene politiet håpet å avsløre ham på.

– Jeg vet ikke hvorfor vi ikke informerte politiet om endringen. Jeg kan ikke svare på det. Men endringen har vært planlagt lenge, og hadde ikke sammenheng med politiets etterforskning, sier Nelson Walden i Paygoo.

Politiet måtte finne ham på annet vis. Politiet visste hvor alle 290 Paygoo-kortene var kjøpt. De aller fleste var kjøpt i Trondheim, men flere var kjøpt i Møre og Romsdal, Stavanger og i Oslo-området.

Politiet hadde å gjøre med en gjerningsperson som hadde mulighet til å reise over store deler av landet, mente man.

22. april presenterer politiet i Oslo saken for kolleger fra Trøndelag politidistrikt, Kripos og Økokrims enhet for finansiell etterretning.

Politioverbetjent Helland Astrup ramser opp hva de sitter på av informasjon:

Personen de jakter på har flere falske profiler på Facebook, Instagram og Snapchat. Han har flere e-post-kontoer med falsk identitet, og han bruker en mengde anonyme betalingskort.

Politiets kjenner til flere mulig fornærmede, som skal ha fått bruke Paygoo-kortene hans.

De har til og med bilder av mannen. Men ennå vet de ikke hvem han faktisk er.

En av etterforskerne fra Trøndelag legger merke til noe. En av dem som har fått overført penger fra en av betalingstjenestene til den anonyme Snapchat-brukeren, er en mann. Det er ikke snakk om mye penger, men flere mindre overføringer.

Kan det virkelig tenkes at gjerningspersonen har overført penger til seg selv?

I all stillhet undersøker Økokrim og Oslopolitiet hvem mannen som har mottatt pengene er:

Han har en utdanning og jobb som gjør det sannsynlig at han skal kunne IT-sikkerhet. Han bor i riktig område. Han reiser mye. Bildene i passregisteret matcher personen de ser på overvåkningsvideoen, mener politiet.

OMFATTENDE: Etterforskningsleder Øyvind Jørgensen (t.v.) og politiadvokat John R. Sødahl Furunes ved Trøndelag politidistrikt overtok saken fra Oslo i mai i år. Foto: Ole Martin Wold

Saken overføres politiet i Trøndelag. Der ledes operasjonen av politiadvokat John R. Sødahl Furunes og politioverbetjent Øyvind Jørgensen.

– Personen vi etterforsker, skiller seg ut fra andre typiske kriminelle. Han er mye mer systematisk og disiplinert enn andre vi har med å gjøre. Da bruker vi de politifaglige metodene vi har tilgjengelig, sier Furunes.

Jørgensen jobber som etterforskningsleder ved større og omfattende saker i Trøndelag, og har primært jobbet med drap og organisert kriminalitet. Han hentes inn på grunn av sakens omfang og etterforskningsmetodene den krever.

– Vi har sett i tidligere saker at folk har betalt for overgrep, men den potensielle størrelsesordenen på kjøp av paygoo-kort har vi ikke sett før, sier Øyvind Jørgensen.

Coronatiltakene har gitt politiet et uventet problem: Alle har holdt seg hjemme. Også den mistenkte.

MANGE AVHØR: Nå gjenstår avhør av mulig fornærmede. Listen over potensielle ofre er lang, forteller etterforskningsleder Øyvind Jørgensen. Foto: Ole Martin Wold

– Coronatiden har gjort at rutinene og bevegelsesmønsteret hans har endret seg, slik det har for de fleste av oss. Alt vi har gjort de siste ukene, har handlet om å kartlegge hvilke bevis vi kan forvente å finne under pågripelsen, og hvordan vi skal sikre oss disse, sier Furunes.

Fredag 5. juni sendte politiet begjæring til Sør-Trøndelag tingrett der de ba om rettens tillatelse til å ransake hjemmet til siktede.

Mandag 8. juni fikk politiet grønt lys. Retten mente det forelå skjellig grunn til mistanke mot trønderen.

Torsdag 11. juni slo politiet til og pågrep siktede.

– Det vil ha stor betydning for den videre etterforskningen om siktede vil samarbeide med oss, og hvilke bevis vi vil finne under ransakingen, sier Furunes.

Nå gjenstår det for politiet å forsøke å kartlegge omfanget.

– Listen over mulig fornærmede er blitt lengre siden vi overtok saken fra Oslo. Vi har en oversikt over hva som er kjøpt på hvert betalingskort, så det vil bli flere navn etter hvert som vi undersøker hver enkelt transaksjon, sier Øyvind Jørgensen.

Nettvett fra en nettveteran Shava Nerad, en av programmererne som i 2007 jobbet med å utvikle den krypterte nettleseren TOR, har gitt sine egne barn følgende fem råd: 1. Fremmede er spennende folk. Snakk gjerne med fremmede. 2. Fremmede er ikke til å stole på. Snakk gjerne med dem, men ikke ta dem for alvorlig. 3. Fremmede har aldri makt eller autoritet til å si hva du skal gjøre. 4. Hvis noe føles rart, spør foreldrene dine. 5. Hvis du synes det er rart eller flaut å snakke med foreldrene om det du opplever, er det et naturlig faresignal. Lytt til det, og kutt all kontakt med den fremmede. Vis mer

