PÅ FERIE: Vennegjengen Stine Valde (23), Eileen Connor (23) og Martine Tautra (24) er på ferie på Svalbard og var ikke forberedt på sommervarmen. Foto: Privat

Temperaturrekord på Svalbard: – Pakket med oss masse ullklær

Vennegjengen Stine Valde (23), Eileen Connor (23) og Martine Tautra (24) var ikke forberedt på sommervarmen på Svalbard.

Klokken 18.00 lørdag viste gradestokken 21,7 ved Svalbard lufthavn.

Meteorolog Sjur Wergeland ved Meteorologisk institutt i Tromsø bekrefter til VG at temperaturen er den høyeste som noensinne er målt på øya.

Den forrige rekorden ble satt 16. juli 1979, da det ble målt temperaturer på 21,3 grader på øya.

– Nå er den 41 år gamle rekorden slått med 0,4 grader, sier meteorolog Wergeland.

Pakket med ullklær

Vennegjengen Stine Valde (23), Eileen Connor (23) og Martine Tautra (24) befinner seg lørdag på ferie i Longyearbyen.

– Her ligger folk på stranden og soler seg, det er veldig artig, sier Valde til VG.

Jentene fra Vestnes i Møre og Romsdal ankom Longyearbyen torsdag, og sier de ble overrasket av sommervarmen som møtte dem.

– Vi var ikke forberedt i det hele tatt. Vi har pakket med oss masse ullklær, sier Valde.

OVERRASKET: Stine Valde (23) og Eileen Connor (23) er overrasket over varmen på Svalbard. Foto: Privat

Martine Tautra er den eneste av jentene som har vært på Svalbard tidligere, da hun har familie som bor der. Hun sier hun derimot aldri har opplevd Svalbard på denne måten.

– Det er meget spesielt, jeg har bare vært her på vinteren før. Dette er helt uvanlig for meg, sier Tautra.

Så langt har jentegjengen vært på fjellturer og badet, og de neste dagene skal de på tur med kajakk og ribbåt.

– Vi har det helt fantastisk, sier Valde.

KOSER SEG: Eileen Connor (23) koser seg på ferie på Svalbard sammen med venninnene Martine Tautra (24) og Stine Valde (24). Foto: Privat

Varmere enn Sør-Norge

Rekordtemperaturen på Svalbard gjør at det sjeldent nok er varmere på den arktiske øya enn i Sør-Norge. Mens temperaturen i Longyearbyen ligger like i underkant av 22 plussgrader, har Kristiansand i sør kun 16 grader og lett regn.

– Vil du anbefale folk å heller legge badeferien til Svalbard enn til Sør-Norge?

– Nei, jeg vet ikke om jeg vil gjøre det. Selv om det er varmt i lufta, er det nok fremdeles fryktelig kaldt i vannet, ler meteorolog Sjur Wergeland.

Han melder at temperaturene sannsynligvis ikke vil holde seg, og at det i løpet av uken vil legge seg på normale temperaturer for måneden på mellom 10 og 15 plussgrader.

Forskjell på vær og klima

Sjur Wergeland ved Meteorologisk institutt forklarer at varmerekorden i et klimaperspektiv er del av en trend hvor temperaturrekorder stadig oftere blir slått.

Samtidig påpeker han at det er en forskjell på vær og klima, og at man skal være forsiktig med å blande de to.

– Jorda blir varmere og varmere, men det betyr ikke at det blir jevnt over varmere over alt. Trenden peker oppover, men temperaturene vil nødvendigvis gå litt opp og ned, sier han.

– Man kan ikke sette likhetstegn mellom klima og vær, understreker meteorologen.

Publisert: 25.07.20 kl. 20:24 Oppdatert: 25.07.20 kl. 21:01

