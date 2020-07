FERDIG MED VGS: Diba Ainechi (17) hoppet over en klasse på ungdomsskolen og gjorde så ferdig VGS på to år. Foto: PRIVAT

Diba kom inn på medisin som 17-åring

– Det har blitt mange sene netter, sier Diba Ainechi (17) som ble ferdig med VGS som 16-åring.

Eivind Haugen

For mindre enn 10 minutter siden

Nå har hun fått plass på medisinstudiet ved Universitetet i Oslo.

– Jeg klarer ikke helt beskrive følelsen, jeg er veldig lykkelig. Det betyr at alt arbeidet jeg har lagt ned de fire siste årene har lønnet seg. Spesielt de to siste årene har jeg jobbet hardt for, sier Ainechi til VG.

Allerede på barneskolen begynte hun å kreve mer fra lærerne. Hun ville ha mer utfordrende oppgaver. På ungdomsskolen hoppet hun over 8. klasse og etter ungdomsskolen kom hun inn på et komprimert realfagsløp i Oslo der hun ble ferdig med videregående på to år.

LES OGSÅ: Ayna (17) kan bli en av historiens yngste leger

– Det er krevende

I juni fylte hun 17 år. Måneden før gikk hun ut fra videregående med toppkarakterer. Det har kostet. Hun anslår at hun har brukt 70 timer i uken på skolen. Det har krevd mye struktur og planlegging.

– Det innebærer veldig mye arbeid. Det har blitt mange sene netter, sier hun.

– Vil du anbefale andre å ta samme løp som deg?

– Ja, jeg har jo gjort det selv og synes andre skal gjøre det! Men de må være klar over at det er krevende og tar mye av tiden din. Det krever også mye tilrettelegging.

Foto: PRIVAT

På det komprimerte løpet på Hersleb VGS i Oslo var det åtte andre som fulgte samme studieløp som Ainechi.

– Det er ganske annerledes å være så få i klassen. En får ikke videregående-opplevelsen på samme måte som andre, og blir ikke kjent med så mange, sier hun.

– Det er også mye konkurranse, høye ambisjoner og mål. Men samholdet blant oss har vært veldig bra, sier hun.

Corona-russ

Russetiden for årets kull ble ganske annerledes som følge av coronapandemien. Men på en måte passet det Ainechi bra.

– Jeg hadde jo ikke kommet inn på utesteder og slikt uansett. Jeg var jo bare 16 i mai! Men jeg tror uansett ikke at jeg hadde hatt en så ekstrem russetid, sier hun og ler.

les også Vanskeligere å bli sykepleiestudent

I tillegg til skolen er hun opptatt av å opprettholde et sosialt liv. Hun spiller fløyte og piano, og møter venner så ofte hun kan.

– Vennene mine har støttet meg masse. Det er voksne som har vært mest kritisk. De spør «hvorfor forhaster du deg?» og slikt, sier hun.

Elevene på Drammen videregående fikk helt spesielle gjester innom under en time i vår.

Foreldrene har vært viktige, og har lært henne viktigheten av balanse.

– De har vært veldig støttende for meg og har snakket mye om å ta vare på meg selv både fysisk og psykisk. De har vært en «reality check» for meg, sier hun.

Å bli lege er noe hun har drømt om siden barneskolen.

– Jeg har alltid hatt lyst til å hjelpe pasienter og trengende, både i Norge og i verden. Drømmen er å jobbe i Leger Uten Grenser en gang, sier hun og legger til:

– Det blir så spennende å se hvordan medisin utvikler seg, hvor teknologien fører oss. Hva kan vi gjøre med kunstig intelligens og maskiner fremover? Det er så spennende, og det vil jeg være med på.

Pressevakt ved Det medisinske fakultet på UiO, Hanne Bjerknes, sier at det er sjelden noen så unge blir tilbudt studieplass.

– Det er ikke vanlig i det hele tatt, sier hun til VG.

Publisert: 23.07.20 kl. 13:05

Fra andre aviser