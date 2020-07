FÅR KRITIKK: Ap-leder Jonas Gahr Støre. Foto: Naina Helén Jåma / VG

Ap-topper ut mot Støre: – Ikke det nivået en Ap-leder bør ligge på

Flere sentrale Ap-kvinner reagerer på partileder Jonas Gahr Støres uttalelser om at stortingspolitikerne Jette Christensen og Marianne Marthinsen bør være takknemlige.

– Det koster mer å være kvinne i politikken. Vi ser at veldig mange damer ikke tar gjenvalg fordi det er for stor personlig kostnad. Da tenker jeg at å snakke om takknemlighet for å ha fått være folkevalgt, ikke er det rette å gjøre som leder i et parti der så mange unge kvinner har valgt å trekke seg, sier Ragni Løkholm Ramberg.

Hun er leder for kvinnenettverket i Troms Ap og tidligere byråd for byutvikling i Tromsø, og reagerer på Ap-leder Jonas Gahr Støres uttalelser i et NRK-intervju onsdag kveld.

Spørsmålet var hva han tenker om at Marianne Marthinsen og Jette Christensen, som han begge tidligere omtalte som en del av gullrekka i Ap, nå forsvinner ut.

Støre svarte blant annet at «de som takker for seg, de kan takke for seg. Så skal de også være takknemlige for at de har fått lov å forvalte det ansvaret det er å bli valgt».

KRITISK: Ragni Løkholm Ramberg, leder av kvinnenettverket i Troms Ap og tidligere byråd for byutvikling i Tromsø. Foto: Trond Tommasen, iTromsø

– Har mer å gi

Det er ikke Marthinsen eller Christensen som skal være takknemlige, mener Ramberg.

– Vi skal være ekstra takknemlige for den jobben de to kvinnene har gjort over mange år. De har vært viktige forbilder for mange, inkludert meg selv, og har store politiske resultat, sier hun til VG.

Støre sa også at ingen er uerstattelige. Det er Ramberg enig i.

– Vi har mistet andre store politikere som har avsluttet sine politiske karrierer. Det som er annerledes her er at jeg tror at både Marianne Marthinsen og Jette Christensen fortsatt har mer å gi, og hadde fortsatt å gjøre en jobb for partiet under andre forutsetninger. Det synes jeg er synd at vi som parti ikke har lyktes i å skape, sier hun og legger til:

– Det viktigste budskapet er at vi bør være takknemlige for at de har brukt så mye av sitt liv på partiet.

De to stortingsrepresentantene har vist til konflikter i stortingsgruppen etter Giske-saken som deler av årsaken til at de gir seg. I NRK-intervjuet ville ikke Støre avvise at Trond Giske kan bli statsråd i en fremtidig regjering.

GIR SEG: Stortingsrepresentantene Jette Christensen og Marianne Marthinsen. Foto: Berit Roald / NTB scanpix, Audun Braastad / NTB scanpix

– Avgjørende for Aps posisjon

Jonas Gahr Støre har vært partileder siden 2014.

– Kunne noen andre kunne gjort lederjobben bedre?

– Jeg synes ikke det svaret var på det nivået som en leder i Ap bør ligge på, sier Ramberg.

– Er det mulig for Ap å bytte leder før stortingsvalget i 2021?

– Så vidt jeg vet foregår det ingen konkrete prosesser om det per nå.

– Hvis Ap taper valget i 2021 og Erna Solbergs regjering får fortsette, kan Støre lede Ap inn i et tredje stortingsvalg?

– Jeg tror hele partiet har fokus på at vi er nødt til å vinne valget i 2021. Jeg tror alle skjønner at det er helt avgjørende for Aps posisjon i norsk politikk, svarer Ramberg.

Oslo-byråd: – Oppgitt

Onsdag kveld la Rina Mariann Hansen, byråd for arbeid, integrering og sosiale tjenester i Oslo, ut en kort status Facebook: ordet «takknemlighet» etterfulgt av et hjerte. En rekke Ap-politikere har likt og kommentert innlegget.

– Jeg ble oppgitt av intervjuet sånn som det fremsto da det kom, både da jeg så TV-opptaket og sånn det var skrevet ut på nett. Det handler for meg om at Ap alltid har vært og skal være det beste likestillingspartiet i Norge, sier Hansen til VG.

Hun sier at det er flere grunner til at hun blir oppgitt.

– Det ene er at når vi mister flinke folk på Stortinget, som har vært ressurser og som har gitt tid og engasjement for vårt parti, så vil jeg ikke at vi bare sier at de må være takknemlige, men at vi også er takknemlige selv for innsatsen de har lagt ned for oss.

KRITISK: Oslo-byråd Rina Mariann Hansen. Her på et møte i 2018. Foto: Mattis Sandblad

– Ugreit arbeidsmiljø

Marianne Marthinsen har nesten 15 år bak seg på Stortinget, blant annet som Aps finanspolitiske talsperson. Jette Christensen ble stortingsrepresentant for nesten ti år siden.

– Det er viktig å huske på at i intervjuene med både Jette og Marianne så har de pekt på at de mener det er et ugreit arbeidsmiljø og organisasjonskultur i vårt parti. Det må vi ta på alvor, sier Hansen.

Hansen er glad for at Støre sendte ut en pressemelding sent onsdag kveld. Der skriver partilederen at han er svært takknemlig for både Marianne Marthinsen og Jette Christensens innsats for Arbeiderpartiet over mange år.

– Det er viktig og bra, og det er først og fremst folk vi har en takknemlighet til – de som har valgt oss. Det er ingen som skal ha klippekort på posisjoner eller ha dem videre uten diskusjoner om hvem som skal ha dem, sier Hansen og fortsetter:

– Men her er det flere folk som har sluttet å jobbe i stortingsgruppen eller sluttet å være folkevalgt. De sier ikke at det er på grunn av at de ikke har et engasjement. De sier at de ønsker å bidra, men opplever at det har vært vanskelig i det miljøet som er på Stortinget.

Jonas Gahr Støre har ikke hatt mulighet til å svare på Ramberg og Hansens uttalelser torsdag ettermiddag, fordi han deltar i en debatt på AUFs sommerleir.

Torsdag morgen var VG i kontakt med Ap-lederen:

– Angrer du på det du sa i går?

– Det var to ulike spørsmål i det intervjuet; om statsråder i en fremtidig Ap-ledet regjering gir jeg ingen kommentar nå, først skal vi vinne valg. Og når det gjelder de kvinner og menn som ikke tar gjenvalg for Ap vil jeg gjenta det viktigste jeg har sagt før; de har gjort en stor innsats for partiet, det er vi glade for, og så har jeg respekt for at de nå ønsker å gjøre noe annet, skrev partilederen da i en tekstmelding til VG.

VAR STØRE-RÅDGIVER: Jonas Bals har likt statusen til Rina Mariann Hansen. Han var Støres nære rådgiver frem til november 2017 og er medforfatter på Ap-lederens bok. Foto: Patrick da Silva Sæther / VG

Likt av tidligere Støre-rådgivere

Leder for organisasjonsavdelingen i LO, Bård Nylund, kommenterte følgende under statusen til byråd Hansen:

«Kanskje den som reflekterer rundt dette snart bør være takknemlig og takke for seg.»

Dette ble raskt slettet, og Nylund vil ikke kommentere saken.

Blant dem som har likt Hansens statusoppdatering er flere tidligere rådgivere for Ap. To av dem er Jonas Bals og Maria Schumacher Walberg.

Etter at Marianne Marthinsen ble vraket som finanspolitisk talsperson til fordel for Trond Giske, sa Walberg opp.

Bals var en nær rådgiver for Jonas Gahr Støre, og var medforfatter på Støres bok «I bevegelse: Veivalg for det 21. århundre». Han sluttet i partiet i november 2017.

Hverken Bals eller Walberg vil kommentere saken.

Det vil heller ikke Truls Wickholm, Nesodden-ordfører og tidligere stortingsrepresentant, som også har likt statusen.

Silje Grytten gikk til Leger uten grenser i fjor vår etter over fem år i Ap som blant annet politisk rådgiver og kommunikasjonssjef. Grytten vil heller ikke uttale seg til VG, men skriver dette på Twitter: «Er enig med @jonasgahrstore Ingen er uunnværlige. #takknemlig».

