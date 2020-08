SMITTEOPPGANG: Karl Petter Nilsen (24) tester seg for smitte utenfor legevakten på Askim Helsehus. Foto: Odin Jæger

Indre Østfold stenger ned: – Vi kan ikke leve sånn her for alltid

ASKIM (VG) I Askim sentrum har den gradvise gjenåpningen av samfunnet blitt satt på vent, og gatene står nok en gang folketomme. Tvillingene Ole Martin og Karl Petter Nilsen (24) har blitt satt i hjemmekarantene etter at en av dem fikk påvist smitte.

– Det var ganske ubehagelig ja, sier Karl Petter Nilsen fra den andre siden av bilvinduet.

Han har nettopp testet seg for coronaviruset for første gang. Biler står hopet opp i kø bak han utenfor legevakten på Askim Helsehus, der det sitter flere andre som venter på å sjekke seg for smitte.

Indre Østfold har hatt en stor oppgang i antall smittetilfeller den siste uken, og siden forrige onsdag har 68 personer testet positivt for viruset, ifølge VGs oversikt.

Kommuneoverlegen kunngjorde i en pressekonferanse søndag kveld at de befinner seg i en «ukontrollerbar situasjon», og at de innfører strenge smittetiltak denne uken i et forsøk på å begrense smitteutbruddet.

– Hverken jeg eller broren min har hatt noe særlig symptomer. Ikke at det har så mye å si, vi må jo være hjemme uansett, sier Karl Petter Nilsen, og det brummer høyt fra Porsche Carreraen idet han kjører vekk fra legevakten.

VG får bli med han hjem til Mysen for å møte tvillingbroren Ole Martin Nilsen, som fikk påvist smitte på lørdag sammen med syv av kameratene han var på byen med helgen før.

Begge brødrene sitter nå i hjemmekarantene.

– Hadde jeg visst at det var et nytt smitteutbrudd på vei så hadde jeg aldri dratt ut på byen. Folk føler et behov for å møte hverandre igjen, og da er det sånn som dette som kan skje, sier Ole Martin Nilsen gjennom kjøkkenvinduet.

– Vi kan ikke leve sånn her for alltid, så det er viktig at folk blir med på den felles dugnaden, rett og slett, legger han til.

ANGRER: Ole Martin Nilsen sier han ikke ville ha dratt ut på byen dersom han visste at han risikerte å bli utsatt for smitte. Foto: Odin Jæger

Folketomt

Tvillingene Trym og Vetle Dyrekorn sitter på gresset i Guderudparken. Gatene rundt dem er nærmest folketomme. Kafeene, restaurantene og utestedene i Askim sentrum har alle blitt stengt ned.

– Da vi kom hit denne formiddagen så var det helt dødt. Alt er stengt og det er veldig stille, sier moren deres, Lene Dyrekorn.

De spiser lunsj sammen i parken, ved siden av en lekeplass som er omkranset i oransje sperrebånd.

– Sånn som jeg har forstått det så har kommunen lagt forbud mot all form for sosialt samvær, noe som er enda strengere enn de reglene regjeringen har satt, sier tvillingmoren.

Den 10. august ble det lagt frem en ny forskrift av Indre Østfold kommune, der det blant annet blir lagt et forbud mot private sammenkomster med personer fra ulike husstander.

Forskriften krever også at alle serveringssteder, treningssentre, idrettsbaner, barnehager og SFO holdes stengt frem til uke 34.

– Vi har hjemmel i smittevernloven til å gjøre dette, sier ordfører Saxe Frøshaug til VG.

TVILLINGMOR: Lene Dyrkorn (37) besøker den tomme parken midt i Askim sentrum sammen med tvillingene Trym og Vetle på tretten måneder. Foto: Odin Jæger

Stolene er plassert oppe på bordene, og lysene er avskrudd inne på Askim kro langs fylkesvei 128. I likhet med de andre spisestedene i kommunen har de sett seg nødt til å stenge ned på dagen.

En robotgressklipper durer langsomt av sted på plenen utenfor, og Osang Hua går til verks med en elektrisk kantklipper for å få vekk ugresset langs blomstene i hagen.

– Det er ikke så veldig bra for businessen, men det er viktig at man stenger ned nå, sier han.

Hua er daglig leder på Askim Kro, og forteller at han har jobbet der i 25 år. Han hevder at spisestedet vanligvis er fylt til randen med sultne gjester.

– Det går egentlig helt fint. Dessuten har jeg litt tid til å pusse opp og klippe gresset, sier Hua, og legger til at han likevel håper de kan åpne opp igjen snart.

I ARBEID: Osang Hua bruker dagene på å pusse opp arbeidsplassen nå som Askim kro må holde stengt. Foto: Odin Jæger

Reiser til Sørlandet

Køen er lang utenfor dyreklinikken der Hans Georg Øvreby står og venter sammen med hunden sin Siri i bånd. Kun én og én person får lov til å gå inn om gangen.

– Vi har stått i kø her i tyve minutter, selv om vi hadde en avtale klokken ti. Alt blir forsinket nå overalt, sier konen hans, Kari Middelthon.

Pensjonistparet skal inn til veterinæren for å ha hunden deres til kontroll. Det er et av de siste ærendene ekteparet skal gjøre før de reiser sørover mot Arendal.

– Der skal vi kose oss sånn som vi ikke kan gjøre i Askim akkurat nå, forteller Øvreby.

VENTER: Ekteparet Hans Georg Øvreby (70) og Kari Middelthon (74) har med seg hunden Siri til veterinæren, før de reiser sørover mot Arendal. Foto: Odin Jæger

Mannen med hunden forteller at smittetallene i Indre Østfold er enda rødere enn i Oslo, ifølge hans egne beregninger.

– Det har vært et veldig stort utbrudd. Her i kommunen bor det bare rundt 45.000 mennesker, og vi har hatt nesten like mange nye smittetilfeller som hovedstaden den siste uken, forteller han.

Kari Middelthon understreker at de ikke bekymrer seg for egen helse, og trekker frem at ektemannen er flink til å holde seg sprek tross alderen.

– Du er reddere enn meg, jeg er ikke redd for noen ting, sier Øvreby ovenfor konen.

UREDD: Hans Georg Øvreby sier at han ikke bekymrer seg for egen helse. Foto: Odin Jæger

Irriterer seg over svenskehandel og festing

– Vi så i en tidlig fase av smitteøkningen at åpningen av grensen mot svenske Värmland 25. juli var en mulig fellesnevner, har kommuneoverlege Jan Børre Johansen tidligere uttalt til VG.

Kari Middelthon irriterer seg over dem som har benyttet muligheten til å reise til Sverige, og trekker frem at det er mye som ikke er lurt til tross for at det er lov.

– De må stenge grensene. Kommunelegen sa at det var flere av de syke som har vært i Töcksfors. Det kan ikke være tvingende nødvendig å reise dit for å kjøpe billig mat, vin og tobakk, sier hun.

Øvreby er på sin side mest irritert over at breddefotballen ikke får kommet ordentlig i gang. Han legger også noe av skylden for smitteutbruddet på at folk er ute for å feste i helgene:

– Enmetersregelen gjelder fortsatt, og det burde voksne mennesker forstå. Når man inntar alkohol blir det vanskeligere å følge reglene, sier han.

Publisert: 11.08.20 kl. 05:41

