fullskjerm neste JAKTER GJERNINGSPERSONER: To til tre mistenkte er på rømmen etter at en mann ble skutt i en leilighet på Carl Berner i Oslo tirsdag.

Mann skutt på Carl Berner - jakter flere gjerningspersoner

En mann i midten av 40-årene er skutt i en leilighet på Carl Berner i Oslo. Væpnet politi jakter to til tre gjerningspersoner.

Skadeomfanget for mannen som ble skutt er ukjent, opplyser operasjonsleder André Kråkenes til VG.

– Det fremstår som at en person har blitt skutt. Jeg har foreløpig ikke oversikt over skadeomfanget. Mannen ble kjørt direkte til Ullevål sykehus, opplyser operasjonslederen.

Han sier det var et vitne tilstede i leiligheten sammen med den skadede mannen. Politiet leter også etter flere vitner.

Det er uklart om mannen ble skutt én eller flere ganger. Politiet har foreløpig ikke oversikt over hendelsesforløpet eller foranledningen.

Væpnet politi og hunder gjennomsøker aktuelle leiligheter i nærheten i jakten på gjerningsmenn.

– Det vitnet som var i leiligheten har forklart er at det er to eller tre menn som har vært på stedet. Hvem av de som var gjerningsmann eller om alle har vært involvert i dette vet vi ikke ennå, sier Kråkenes.

Han sier det ikke foreligger opplysninger om at gjerningsmennene, som muligens har våpen, er til fare for andre.

Foto: Stian Lysberg Solum/NTB Scanpix

Bilder fra stedet viser at en person er påført håndjern.

– Det er en person som er anholdt som har vært i nærheten, som vi jobber med å få sjekket ut, sier Kråkenes.

Per 17.10 har politiet foreløpig ennå ikke oversikt over skadeomfanget for den fornærmede mannen. Han er nå lagt inn på Ullevål sykehus.

Politiet vet heller ikke om personen ble skutt én eller flere ganger. Det er fortsatt stort politioppbud på stedet.

Publisert: 28.07.20 kl. 16:55 Oppdatert: 28.07.20 kl. 17:28

