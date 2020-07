forrige















fullskjerm neste JAKTER GJERNINGSPERSONER: To til tre mistenkte er på rømmen etter at en mann ble skutt i en leilighet på Carl Berner i Oslo tirsdag.

Mann skutt i leilighet - to personer pågrepet

En mann i midten av 40-årene er skutt i en leilighet på Torshov i Oslo. Tirsdag kveld opplyser politiet at de har pågrepet to menn, men de utelukker ikke at det kan komme flere pågripelser.

Oppdatert nå nettopp

Rundt klokken 22.45 melder politiet på Twitter at to menn er pågrepet i forbindelse med skytingen, som fant sted i en leilighet på Torshov.

– Av hensyn til etterforskningen kan jeg kun opplyse at de ble tatt i Oslo, og at vi ikke kan utelukke flere pågripelser. Dette er fordi vi ennå ikke har full oversikt over saken, siden fonærmede ikke er avhørt, sier operasjonsleder Andre Kråkenes til VG.

– Det er vitnebeskrivelser og de få opplysningene vi har fått av fornærmede som ligger til grunn for pågripelsen. Etterforskningen pågår for fullt fortsatt, sier Kråkenes.

Mannen som ble skutt, ble kjørt direkte til Ullevål sykehus etter hendelsen. Ifølge innsatsleder Thomas Broberg hadde han skuddskader i en arm, uten at det var snakk om livstruende skader.

Leter flere steder i byen

Det var ved 16-tiden tirsdag at politiet fikk melding om hendelsen via Akuttmedisinsk kommunikasjonssentral. Store politistyrker rykket til leiligheten, som ligger i Christian Michelsens gate mellom Torshov og Carl Berner. Det inkluderte politiet spesialstyrker, bevæpnet med maskinpistoler og beskyttelsesutstyr.

Politiet har vært i kontakt med skuddofferet etter hendelsen, men har foreløpig ikke kunnet avhøre ham.

Sent på ettermiddagen omtalte politiet fortsatt hendelsen som pågående, og krimteknikere jobbet aktivt på stedet. De mener imidlertid at de har kontroll i området rundt Christian Michelsens gate og at det er trygt der.

Politiet har gjennomsøkt flere leiligheter i nærheten, uten å finne de mistenkte. De har imidlertid gjort funn som vil bli analysert. Hva slags funn vil ikke politiet kommentere.

– Det kommer nok til å pågå tekniske undersøkelser en god stund, sier Broberg.

Innsatslederen bekrefter at de også leter etter mistenkte andre steder i byen. Delta-styrken og alle tilgjengelige politiressurser i Oslo er satt på saken.

– Hvor vil jeg ikke kommentere, sier han.

Bilder fra stedet viser at en mann ble påført håndjern kort tid etter skytehendelsen. Han kom ut av en leilighet i nærheten av åstedet.

– Vedkommende er sjekket ut av saken, sier Broberg.

Publisert: 28.07.20 kl. 16:55 Oppdatert: 28.07.20 kl. 21:54

