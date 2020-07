forrige















fullskjerm neste JAKTER GJERNINGSPERSONER: To til tre mistenkte er på rømmen etter at en mann ble skutt i en leilighet på Carl Berner i Oslo tirsdag.

Mann skutt i leilighet - jakter flere gjerningspersoner

En mann i midten av 40-årene er skutt i en leilighet på Torshov i Oslo. Væpnet politi jakter to til tre gjerningspersoner.

Skadeomfanget for mannen som ble skutt er ukjent. Leiligheten ligger i Christian Michelsens gate mellom Torshov og Carl Berner.

– Mannen har skader i en arm som er forenelige med skuddskader. Vi har ikke oversikt over skadeomfanget, men det skal ikke være livstruende, sier Innsatsleder Thomas Broberg.

Mannen ble kjørt direkte til Ullevål sykehus etter hendelsen.

Politiet jakter 2–3 potensielle gjerningsmenn, basert på opplysninger fra et vitne de påtraff i leiligheten sammen med fornærmede. Det er ikke kjent om vitnet fikk med seg selve hendelsen.

Leter flere steder i byen

Politiet jobber fortsatt aktivt på stedet og sier det er en pågående hendelse. De mener de har kontroll i området rundt Christian Michelsens gate og at det er trygt der.

De har gjennomsøkt flere leiligheter med mål om å lokalisere de mistenkte, men har foreløpig ikke pågrepet noen.

Broberg bekrefter at de også leter etter gjerningsmenn andre steder i byen. Delta-styrken og alle tilgjengelige politiressurser i Oslo er satt på saken.

– Hvor vil jeg ikke kommentere, sier han, og legger til at både Torshov-området og resten av Oslo er trygt for folk selv om det er mistanke om at gjerningspersonene har våpen.

Han sier det er gjort funn i forbindelse med søkene på og rundt åstedet. Han vil ikke kommentere hva slags funn.

Bilder fra stedet viser at en mann ble påført håndjern kort tid etter hendelsen. Han kom ut av en leilighet i nærheten av åstedet.

– Vedkommende er sjekket ut av saken, sier Broberg.

Foto: Stian Lysberg Solum/NTB Scanpix

Brukte hunder

Det er uklart om mannen ble skutt én eller flere ganger. Politiet har foreløpig ikke oversikt over hendelsesforløpet eller foranledningen.

Væpnet politi og hunder gjennomsøker aktuelle leiligheter i nærheten i jakten på gjerningsmenn.

– Det vitnet som var i leiligheten har forklart er at det er to eller tre menn som har vært på stedet. Hvem av de som var gjerningsmann eller om alle har vært involvert i dette vet vi ikke ennå, sa operasjonsleder André Kråkenes til VG tidligere tirsdag.

Han sa det ikke foreligger opplysninger om at gjerningsmennene, som muligens har våpen, er til fare for andre.

Det er fortsatt stort politioppbud på stedet.

– Vi kommer til å bli her en god stund og jobbe med tekniske undersøkelser i tillegg til taktiske, som avhør av vitner av naboer og så videre, sier Broberg.

Publisert: 28.07.20 kl. 16:55 Oppdatert: 28.07.20 kl. 18:24

