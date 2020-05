SAVNET: Anne-Elisabeth Hagen har vært borte siden 31. oktober 2018. Politiet mener hun mest sannsynlig er drept. Foto: Privat / Politiet

Barna: «Hvem leter etter mamma?»

Barna til Tom og Anne-Elisabeth Hagen sier de ikke er overrasket over at lagmannsretten mener den drapssiktede faren deres skal løslates.

Eidsivating lagmannsrett besluttet torsdag at drapssiktede Tom Hagen skal løslates.

– Barna er usigelig lettet og glad for at Eidsivating lagmannsrett har sagt at det ikke er skjellig grunn til å mistenke ham og at han skal løslates, sier Hagens-barnas bistandsadvokat Ståle Kihle til VG.

– De er ikke så overrasket. De vet at Tom Hagen ikke er skyldig i drap eller medvirkning til drap eller har noe med forsvinningen å gjøre, sier advokaten.

Ifølge forsvarer Svein Holden er Tom Hagens bekymring at politiet nå kastet bort verdifull tid ved å etterforske feil mann. Barna deler samme bekymring.

– De har over lengre tid hatt en bekymring: Hvem leter etter mamma? Hvor er Anne-Elisabeth? Hva har skjedd med Anne-Elisabeth? Hvem står bak dette? Den bekymringen, om noen leter etter Anne-Elisabeth Hagen, har de hatt lenge, sier Kihle.

Barna har også tidligere uttalt at de er helt overbevist om at faren ikke har noe med morens forsvinning å gjøre.

– De vet det fordi de har vært en tett og nær familie. Disse tre barna er født og oppvokst i et svært godt hjem. De har stått tett nær hverandre også etter 31 oktober, og tett og nært på etterforskningen.

– Hvilken tillit har de til politiet?

– Mine klienter ber innstendig om at saken etterforskes bredt for hva den er: nemlig ikke en drapssak hvor Tom Hagen er den skyldige, men en sak hvor deres mor forsvant fra sitt hjem 31 oktober 2018.

Fortsatt i fengsel

Politiet har anket lagmannsrettens kjennelse til Høyesterett og har fått såkalt oppsettende virkning. Det innebærer at Hagen blir sittende varetektsfengslet frem til Høyesteretts ankeutvalg har behandlet saken.

Påtalemyndigheten må begrunne sin anke innen fredag klokken 10. Deretter skal tre dommere vurdere om de mener lagmannsretten har saksbehandlings- eller lovanvendelsesfeil.

Dersom de konkluderer med det, skal fengslingsspørsmålet igjen behandles i lagmannsretten. Dersom de mener det ikke er gjort feil, vil Tom Hagen bli løslatt.

Forsvarer Svein Holden har sagt at han tror Høyesteretts avgjørelse vil være klar fredag.

