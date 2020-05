MER INNE: Flere sier at de merker corona-tiltakene på den fysiske formen. Illustrasjonsfoto. Foto: Kyrre Lien / SCANPIX

Undersøkelse: Én av fem sier at formen er dårligere etter corona

21 prosent sier at formen har blitt dårligere siden corona-tiltakene ble innført, ifølge ny undersøkelse.

Undersøkelsen er gjort i Norsk koronamonitor fra Opinion, på oppdrag fra Virke.

Ifølge Virkes egen undersøkelse om treningsvaner fra 2019, trener en av tre nordmenn på treningssenter.

– Vi vet at for de fleste er hovedformålet med på trene på senter å holde seg i form, i tillegg til å forebygge helseplager. Da kan det få alvorlige konsekvenser for mange, når sentrene nå er stengt ned på åttende uken, sier bransjedirektør i Virke Trening, Kjersti Oppen.

Denne uken ble det kjent at treningssentrene kan åpne dørene igjen 15. juni.

– Jeg er skuffet over at det tar så lang tid og at vi er sistemann ut. Jeg er litt overrasket over at puber og fornøyelsesparker får åpne før oss, sier Wenche Evertsen, landssjef for Sats i Norge til E24.

Merker stengingen på kroppen

Tom Reistad (54) fra Mjøndalen er blant dem som merker på kroppen at treningssentrene har måtte holde stengt. Etter flere operasjoner, for prolaps, i et kne og i en albue, forteller han at han er avhengig av styrketrening for å holde seg smertefri.

– Jeg er på beina hele dagen og løfter tungt. De første ukene gikk fint, men etter hvert ble jeg stiv i ryggen. Frem til nå har jeg nesten vært smertefri i over 10 år på grunn av treningen, forteller han.

SAVNER STYRKETRENING: Tom Reistad fra Mjøndalen merker at treningssentrene har holdt stengt. Foto: Privat

Reistad, som har en fysisk krevende jobb med å produsere varmtvannsberedere, mener at riktig styrketrening er avgjørende for at han kan være i jobb.

Han skulle helst sett at treningssentrene kunne åpne en måned tidligere enn datoen som regjeringen har satt til 15. juni.

– Jeg går fremdeles på jobb, men vet ikke hvor lenge kan jeg gjøre det før jeg må ta en pause, forteller han.

Slik ble undersøkelsen utført Et representativt utvalg på 1459 personer har blitt spurt

Undersøkelsen ble besvart i perioden 19. mars til 16. april

Undersøkelsen ble gjort gjennom telefonintervjuer

Undersøkelsen er gjort i Norsk koronamonitor fra Opinion, som Virke er fast samarbeidspartner med. Kilde: Virke og Opinion. Vis mer

Frykter at over 75 prosent er for inaktive

– Jeg tenker at fysisk aktivitet er enda viktigere i den situasjonen vi står i nå enn tidligere, sier hjerneforsker og fastlege Ole Petter Hjelle.

I en tid der mye er usikkert og mange er bekymret for helse, jobb og økonomi, mener Hjelle at det både er vanskeligere – men også viktigere – å passe ekstra på helsen.

– Fysisk aktivitet er like viktig for hjernen som for kroppen og styrker de aller fleste funksjonene vi trenger i hverdagen, som konsentrasjon, oppmerksomhet og humør.

Hjelle sier at rundt 75 prosent av befolkningen ikke møter myndighetene sine anbefalinger om fysisk aktivitet, og mener tallet mest sannsynlig er høyere nå under corona-krisen.

– Det dør omtrent en nordmann i timen som følger av inaktivitet, så dette er et folkehelseproblem, sier han.

Kan ikke slå fast effekt på corona

Immunolog og professor i medisin ved Universitetet i Oslo, Anne Spurkland, sier at det enda er for tidlig å si hvilken effekt trening har på coronaviruset.

– På dette stadiet kan vi kun spekulere. Det vi vet er at av dem som blir alvorlig syke og må legges inn på sykehus, er det mange som er betydelig overvektige, og det henger sammen med aktivitet og kosthold, forteller hun.

IMMUNOLOG: Anne Spurkland, immunolog og professor i medisin ved Universitetet i Oslo, sier at man ikke kan slå fast effekten fysisk aktivitet har på corona. Foto: Marius Knutsen

Men at moderat trening er bra for immunforsvaret, stemmer, ifølge Spurkland. For mye og for hard trening, kan derimot gjøre deg mer mottagelig for infeksjoner.

– Moderat trening, nok søvn og godt kosthold er bra for immunforsvaret. Men å presse kroppen for hardt, kan svekke immunforsvaret, sier professoren, og fortsetter:

– Det å følge vanlige helseråd, vil uansett ikke skade.

Publisert: 12.05.20 kl. 09:23

