Skoleåpning over hele landet: Flere foreldre bekymret for smittefaren

Rektor Leif Arild Haaland forteller at de skal være nøye med hygienen under gjenåpningen av Rommen Skole mandag. Men flere foreldre er bekymret for smittefaren før skoleåpningen.

Etter at skolen har vært stengt i syv uker, kunne rektor Leif Arild Haaland ønske elevene i 1.-4. klasse velkommen tilbake til Rommen skole i Groruddalen i Oslo.

Og det gledet Noah Tsegay (6) i klasse 1 b og moren Almaz Tsegay. Men samtidig vekker også skolestarten en viss bekymring.

– Det blir veldig spennende. Man er bekymret, men det er bra for barna å treffe vennene og begynne den vanlige skolen. Men jeg er litt bekymret. Det er ikke helt hundre prosent. Vi får se, sier Almaz Tsegay til VG.

Hun står sammen med sønnen Noah da hun prater med VG mandag morgen. Sønnen Nael (3) begynte også på barnehagen mandag morgen.

– Er du bekymret for smitte?

– Ja, det er det man er bekymret for, sier Almaz Tsegay.

VG møter flere foreldre som er bekymret før skolestarten på Rommen Skole, men som likevel sender barna på skolen.

Sima Bibi er bekymret. Hun var usikker på om hennes 7 år gamle datter Saffa burde bli sendt på skolen og har utstyrt henne med munnbind, med beskjed om at det må brukes hele tiden.

– Hun har savnet vennene, sier Sima Bibi til VG, som forteller at datteren har lurt på når corona-viruset går over.

Hun forteller at det likevel har vært en bra tid hjemme for barna.

Nadia Ahady har en baby på tre måneder hjemme og fulgte selv datteren Aisha (6) til skolen med munnbind og hansker. Hun vil være forsiktig.

– Vi er veldig bekymret, men jeg håper det går fint, sier Ahady.

Andre steder i byen er stemningen høy. Elias Alstad i 3. klasse på Nordstrand Steinerskole ville egentlig gi læreren Maria Gystad en real gjensynsklem, men endte med å gi seg selv en corona-klem i stedet før han gikk inn i klasserommet mandag.

For nå er det fokus på smitteverneveilederen i norske skoler, der en rekke tiltak og regler for den kommende perioden står forklart.

GJENSYNSGLEDE: Elias Alstad i 3. klasse på på Nordstrand Steinerskole måtte gi seg selv en «coronaklem» mandag morgen. Til venstre lærer Maria Gystad. Foto: Heiko Junge/NTB Scanpix

Rektor Haaland på Rommen skole er også spent på gjenåpningen.

– Det blir veldig spennende. Det er godt endelig å åpne skolen litt igjen. Så blir det litt annerledes enn da vi sluttet i mars. Men vi har heist flagget og vi gleder oss, sier Haaland til VG.

Rommen skole og kultursenter i bydelen Stovner har ca. 120 ansatte og totalt rundt 630 elever. 90 prosent av elevene har minoritetsspråklig bakgrunn. Rektoren forventet mandag morgen at 230 elever skulle komme på skolen fra 1.-4. klasse.

GLADE JENTER: (f.v bak) Dina Pedersen, Kornelia Kallestad, (t.v foran) Frida Martine Hallem og Ada Melling Lesund da Vikåsen skole i Trondheim åpnet 1-4 trinn mandag. Alle elevene blir delt opp i grupper og de må ha med eget skoleutstyr. De blir opplært til å holde én meters avstand. Foto: Gorm Kallestad/NTB Scanpix

– Vi har jo lagt opp dagen etter smittevernveilederen som har kommet. Elevene er delt i grupper på maks 15. Nå er det ingen grupper som har 15. Skolegården er delt opp og det er mye fokus på hygiene, forteller rektoren.

De fire første klassetrinnene har en av fløyene i det ti år gamle skoleanlegget, som er organisert som en landsby, med seks bygningskropper bundet sammen av en sentral gate.

Til vanlig har ikke elevene på de minste klassetrinnene en egen pult, men nå er skolen organisert annerledes og pulter er hentet fra høyere klassetrinn for å kunne gi alle en egen pult.

– Det er forsterket bemanning. Det er to voksne i hvert klasserom, som skal ta imot gruppene sine, sier rektoren.

Kontaktlærer for første klassetrinn Simona Kalstad så frem mot skolestarten mandag morgen.

– Man har vært lenge borte nå. Det har fungert ganske bra med hjemmeundervisning. Men det er godt å komme mer tilbake til normalen og bra å dele det opp i mindre grupper, sier Simona Kalstad, som er kontaktlærer for første trinn, til VG.

Nye rutiner er innført for å redusere smittefare:

Elevene skal være delt inn i grupper på inntil 15 elever, som har sitt eget rom gjennom skoledagen og på aktivitetsskolen (AKS). Hver gruppe har faste voksne på skolen og AKS. De vil være myte ute.

Alle oppfordres til å vaske hendene godt. Renholdet er forsterket, uteleker vaskes hver dag. Alle elevene har egen pult og blir oppfordret til å holde god avstand.

Foreldrene blir bedt om ikke å følge barna inn i skolebyggeteller levere inne, for å unngå trengsel. Barna får ikke ha med seg egne leker på skolen.

Skolen vil legge til rette for hjemmeskole for elever i risikosonen eller som har foresatte eller familiemedlemmer i isolasjon, karantene eller risikogruppe.

Det regnes som ugyldig fravær hvis elevene holdes hjemme av andre grunner. Foreldre kan søke om å få overta opplæringsplikten selv, men må legge frem en plan for hvordan de vil undervise barna.

Skolen er bare åpen for friske elever. Barn og voksne som har milde luftveissymptomer eller ikke føler seg bra, skal ikke møte på skolen eller AKS.

Rektoren forteller at en del foreldre har tatt kontakt med ham i forkant av skolestarten.

– Det er noen som har tatt kontakt og det tenker jeg er ganske naturlig. Nå skal vi få alle inn. Så tar vi en ringerunde rundt til de som ikke har møtt opp og høre hva som skal til for at de kanskje skal komme tilbake på skolen, eller om det er spørsmål de lurer på, sier rektor Haaland.

Han tror det er en del foreldre som har vurdert i løpet av helgen om de skal sende barna til skolen eller ikke. Rektoren forteller at det er en del familier på Stovner, som bor flere generasjoner sammen, der elever kanskje bor sammen med besteforeldre.

Nærmere 250.000 barn i 1.–4. klasse er tilbake på skolen. Det er også elever på yrkesfag ved de siste to årstrinnene på videregående. Meningen er at alle elever på en eller annen måte skal tilbake til skolen før sommeren.

Regjeringen kunngjorde 7. april at de fire første klassetrinnene ville bli åpnet. En ekspertgruppe og Barneombudet mente at 1.–7. klasse kunne vende tilbake til skolen, men ble ikke hørt.

