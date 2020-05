ANGREP: På en video som ble spilt av i retten kunne man se Philip Manshaus skyte seg gjennom nødutgangen til al-Noor-moskeen i Bærum 10. august. Foto: Frode Hansen, VG

Første politibetjent på stedet etter moskéangrepet: Manshaus nektet å svare på om han handlet alene

ASKER OG BÆRUM TINGRETT (VG) Det ble noen dramatiske minutter da den første politibetjenten kom på åstedet for moskéangrepet i Bærum.

Politibetjenten var med en patrulje fra Oslo politidistrikt på vei tilbake fra en SIAN-demonstrasjon i Oslo, da meldingen kom fra operasjonssentralen 10. august i fjor.

– I utgangspunktet var ikke meldingen så dramatisk, men dess nærmere vi kommer, dess mer forstår vi at det er en alvorlig situasjon, sier han i retten mandag.

De hadde da fått beskjed om at det var en mann med pistol i al-Noor-moskeen i Bærum. Tidligere moske-forstander Irfan Muhammad Mushtaq har beskrevet blod, patroner og skuddlyder på stedet.

– Vi parkerer rundt 200 meter unna moskeen, og oppfatter det som enten finkalibret eller lyddempede skudd. Så vi sprer oss umiddelbart og tar dekning, forteller politibetjenten.

På dette tidspunktet trodde politipatruljen at de sto overfor en aktiv skyting. Senere viste det seg at disse lydene stammet fra en spikerpistol som ble brukt under oppussing av leilighetene over moskeen.

les også Tidligere forstander i al-Noor-moskeen: – Frykten ligger der til daglig

HYLLET: Muhammad Rafiq og Muhammad Iqbal hadde lagt Philip Manshaus i bakken da politiet kom til stedet. De ble hyllet som helter i tiden etterpå. Foto: Frode Hansen, VG

– I sjokk

Idet politibetjenten og makkeren hans kom frem til moskeen, var Mushtaq på vei ut.

– Han er åpenbart stresset og i sjokk, og sier at vi er nødt til å komme oss inn i moskeen. Samtidig blir noen av oss værende ute, fordi vi tror det skytes på utsiden, sier han.

De to betjentene registrerte at det lå en brunfarget rifle i skorommet, før de kom inn i bønnerommet.

– Det første jeg ser er ammunisjon som ligger på gulvet. Og inn til venstre i dette rommet, ligger fornærmede to (Mohammad Rafiq, journ.anm.) og tiltalte på bakken, sier politibetjenten.

Han beskriver en eldre mann med hvitt skjegg som sitter oppå ryggen til Manshaus. Den hvite skjortelen til Rafiq var helt dekket av blod.

– Tiltalte hadde fortsatt hendene fri, og anslagsvis to meter unna lå det et toløps haglgevær, forteller politibetjenten.

FIKK JULING: Da Philip Manshaus møtte til fengslingsmøtet etter angrepet var han kraftig forslått med store blåmerker i ansiktet. Foto: Tore Kristiansen, VG

Mengdene blod på Manshaus sitt hode og ansikt, overbeviste politibetjentenom at 21-åringen var skutt.

Det viste seg imidlertid at han ikke var skadet utover et kutt i bakhodet. Politibetjentene satte Manshaus i håndjern og la ham i mageleie.

– Fornærmede blir tatt hånd om av en patrulje, og situasjonen er fortsatt ganske kritisk for oss. Vi har fortsatt uavklart skyting på utsiden og jobber ut fra at det er to gjerningspersoner, forteller politibetjenten.

les også Stanset Manshaus mens han skjøt: – Han veivet med våpnene og skrek høyt

Ville ikke si hva han het

Han forklarte seg også om hvordan Manshaus oppførte seg da han ble pågrepet. Politibetjenten beskrev ham som «ikke spesielt samarbeidsvillig».

– Han nektet å svare på hva han heter, ønsker ikke å si om han er alene, er ganske krevende å ha en samtale med. Han ønsker åpenbart å ha kontroll på situasjonen ved at det er han som skal legge føringer på hva vi skal gjøre og ikke. Han kan si hva han heter, men da skal han ha et glass vann, forklarer han.

Manshaus skal ifølge politibetjenten også ha sagt at det var farlig for politiet å være der, og at de måtte komme seg vekk.

– Det hvisker han til meg, og gjentar til stadighet. Jeg får ikke noe utdypende svar på hvorfor, sier han.

– Var det noe han uttalte i forhold til de personene som var i moskeen eller hadde vært i moskeen? Altså de fornærmede, spør aktor Johan Øverberg.

– Ja. Han ba meg også flere ganger om å se på hånden min og si hvilken farge jeg hadde. Han sa at vi var brødre, og at de andre her var avskum, sier politibetjenten og tilføyer:

– Makkeren min er også mørkhudet og tiltalte ga uttrykk for at han ikke ønsket at hun skulle ta på ham, eller bære ham ut fra moskeen.

Mener han handlet i nødrett

Philip Manshaus har tidligere innrømmet at han drepte stesøsteren sin Johanne Zhangjia Ihle-Hansen (17) og angrep al-Noor-moskeen i Bærum 10. august i fjor. Han nekter imidlertid straffskyld fordi han mener han handlet i nødrett på vegne av det europeiske folk.

Les også: «På tide å våkne, karer»

De rettspsykiatrisk sakkyndige som er oppnevnt i saken har konkludert med at de mener 22-åringen er tilregnelig.

Rettssaken mot Manshaus startet torsdag i forrige uke og skal pågå til 26. mai.

