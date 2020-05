Jarle Andhøy krever at Norge gjør som Russland – hedrer norske krigsseilere

Onsdag mottok krigsseileren Haavard Øien en russisk æresmedalje for sin innsats under 2. verdenskrig. Nå krever sjømann Jarle Andhøy at også norske myndigheter tar grep – før det er for sent.

Siri Nilsen Ahmer

Oppdatert nå nettopp

Jarle Andhøy har i en årrekke jobbet med en dokumentarserie om de norske krigsseilerne. I en kronikk publisert på NRK fredag skriver Andhøy at han mener «dagens regjering ikke bør klandres for Norges svik mot krigsseilerne, men at den er den siste som har mulighet til å invitere, hedre og personlig takke de få som er igjen – Norges siste helter som var landets viktigste og største bidrag til de allierte og verdensfreden.»

75 ÅR ETTER KRIGEN: Onsdag mottok Haavard Øien (99) medalje fra russisk generalkonsul Vladimir Isupov. Foto: GoAlive.TV

– De fleste har ikke fått en personlig takk, og medaljer i posten. Mange kom hjem alkoholisert, traumatisert med senskader, ble frastjålet lønningene sine i Notraship av staten og ble sett på som samfunnets utskudd etter krigen.

– De kom hjem til «nothing» – og svik – har de fleste krigsseilerne fortalt meg, sier Andhøy til VG.

LAGER SERIE: Sjømann og eventyrer Jarle Andhøy har i mange år arbeidet med en dokumentarserie om krigsseilerne. Foto: Trond Solberg

Andhøy: Norge har et svikefullt kapittel

Andhøy forteller at rundt et tyvetall av de norske krigsseilerne er i live i dag.

– Norge har et skamfullt og svikefullt kapittel opp gjennom etterkrigstiden mot krigsseilerne. Derfor mener jeg at det offisielle Norge avslutter og lukker det kapittelet på en så verdig måte som mulig, sier Andhøy.

Han sier at det ikke holder med ytterligere lovord og å henvise til unnskyldningen som kom på Trebåtfestivalen i Risør i 2013. Han mener de gjenlevende krigsseilerne – gjerne med 2. verdenskrigs-veteraner – bør samles til audiens på Slottet og motta en personlig takk samt hedersmedalje.

– De bør løftes og hedres frem med medaljer og takksigelser av HMK slik at man hever krigsseilernes innsats, og medvirker til å gi dem sin rettmessige plass i historien. En naturlig handling mange krigsseilere har ventet på etter at Forsvarsministeren beklaget til noen krigsseilere på Trebåtfestivalen i Risør, sier Andhøy.

GLAD: Svein Erik Øien synes det er bra at russerne tar seg tid til å overrekke medalje til faren Haavard Øien. Foto: GoAlive.tv

Setter pris på medalje

6. mai fikk Haavard Øien (99) fra Rendalen frigjøringsmedaljen fra Russland. Han seilte på konvoier over Atlanteren og bidro med forsyninger til Sovjetunionen. Andhøy sier det er imponerende at Russland har overlevert æresmedalje personlig til flere norske veteraner, men helt uforståelig at Norge ikke hedrer sine siste helter i anledning 75 års frigjøring.

– Kongen bør stå i front for krigsseilerne, personlig takke og hedre dem med pomp, prakt og æresmedaljer- akkurat som Putin, sier Andhøy.

Haavard Øiens sønn, Svein Erik Øien, sier at medaljeoverrekkelsen onsdag var veldig stor stas.

– Det var på tide at de får den oppmerksomheten de fortjener, sier Øien, og legger til:

– Det er hyggelig at russerne tar seg tid til å komme og overrekke denne medaljen til min far.

les også Unnskyldens tid

FORSVARSMINISTER: Frank Bakke-Jensen kaller krigsseilernes innsats særdeles viktig. Foto: Mattis Sandblad

Bakke-Jensen: Krigsseilerne blant de høyest dekorerte

VG har lagt frem kritikken for Forsvarsdepartementet.

– Krigsseilernes innsats var en særdeles viktig del av de alliertes støtte i Sovjetunionens kamp mot Tyskland, skriver forsvarsminister Frank Bakke-Jensen i en e-post til VG.

Han skriver at det offentlige Norge har takket dem for innsatsen ved flere anledninger, og at krigsseilerne er blant de høyest dekorerte for innsats under andre verdenskrig.

– Daværende forsvarsminister Anne-Grethe Strøm-Erichsen ba på vegne av den norske stat om unnskyldning for den behandlingen krigsseilerne ble utsatt for etter krigen i 2013. Ved samme anledning avduket hun et minnesmerke til ære for krigsseilerne. Ingvald Wahl sa i sin tale under avdukingen: «Takk for at vi i dag har fått den anerkjennelsen vi har ventet på i 68 år. Takk på vegne av krigsseilerne og alle berørte parter», skriver Bakke-Jensen.

Han skriver at de planla å invitere også gjenlevende krigsseilere til en offisiell frigjøringsmiddag i Oslo rådhus, men at dette ikke kunne gjennomføres på grunn av coronapandemien, og at det vil bli gjennomført neste år.

Her er hele svaret fra forsvarsministeren: Krigsseilernes innsats var en særdeles viktig del av de alliertes støtte i Sovjetunionens kamp mot Tyskland. Mer enn 35.000 krigsseilere sto for Norges viktigste bidrag til den allierte seieren i andre verdenskrig. Etter krigen tok det lang tid før man forsto hvilke belastninger de hadde vært utsatt for. Når sjøkrigens siste veteraner nå er i ferd med å gå bort, er det viktig for regjeringen å hedre krigsseilerne for deres livsviktige og livsfarlige innsats for freden og friheten under andre verdenskrig.

Krigsseilerne er blant de høyest dekorerte for innsats under andre verdenskrig. Det første krigskors og de første krigsmedaljer – etter kong Haakon og kronprins Olav – gikk til sivile krigsseilere i handelsflåten. Mange sjøfolk fikk anerkjennelse i form av krigsdekorasjoner, både under krigen og umiddelbart etter. Det er likevel ingen tvil om at krigsseilerne burde vært behandlet annerledes og fått høyere anerkjennelse i årene etter andre verdenskrig. Det ble senere gjort forsøk på å rette opp noe av dette. For eksempel ble det på 80-tallet delt ut over 20 000 medaljer til krigsseilerne. Siden 2015 har Forsvarsdepartementet delt ut regjeringens minnemedaljer til over tusen veteraner, og det er mange krigsseilere blant disse. Dersom det blir funnet krigsseilere som ikke har fått denne anerkjennelsen, vil de bli tildelt den. Denne medaljen deles ikke ut post mortem.

Krigsseilerne var blant de gruppene som skulle hedres spesielt under Frigjørings- og veterandagen i år. Vi planla å invitere også gjenlevende krigsseilere til en offisiell frigjøringsmiddag i Oslo rådhus. Årets markering kunne ikke bli gjennomført som planlagt på grunn av coronapandemien, men vil bli gjennomført til neste år. Krigsseilerne vil alltid bli trukket frem når vi markerer innsatsen under andre verdenskrig.

Mer info fra Forsvarsdepartementet: Det offentlige Norge har takket dem for innsatsen ved flere anledninger. Daværende forsvarsminister Anne-Grethe Strøm-Erichsen ba på vegne av den norske stat om unnskyldning for den behandlingen krigsseilerne ble utsatt for etter krigen i 2013. Ved samme anledning avduket hun et minnesmerke til ære for krigsseilerne. Ingvald Wahl sa i sin tale under avdukingen: «Takk for at vi i dag har fått den anerkjennelsen vi har ventet på i 68 år. Takk på vegne av krigsseilerne og alle berørte parter». På frigjørings- og veterandagen 8. mai 2018 besøkte kronprinsparet konvoibyen Risør og hedret krigsseilerne. Kronprinsen sa under dette besøket i sin tale: «Det er også spesielt å stå her fordi bestefaren min, Kong Olav V, offisielt åpnet Konvoibyen 16. desember 1967. Han var opptatt av krigsseilernes sak – som også faren min er». Etter talen ble det lagt ned krans ved monumentet. Kronprinsparet avla ved samme anledning også museumsskipet D/S Hestmanden et besøk. Vis mer

Publisert: 08.05.20 kl. 23:22 Oppdatert: 08.05.20 kl. 23:35

Les også

Fra andre aviser